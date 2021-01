MyHeritage lanserer en fargerestaureringsfunksjon for å bringe nytt liv til falmede fargebilder

MyHeritage In Color™ er nå utvidet til å også gjenopprette falmede fargebilder ved hjelp av AI-teknologi lisensiert fra DeOldify

TEL AVIV, Israel & LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage, som er verdens ledende tjeneste for at du skal kunne oppdage og forske din fortid og styrke din fremtid, annonsere i dag at de lanserer et verktøy for å fargerestaurere falmede fargebilder. Dette er en ytterligere forbedring av MyHeritage sin avanserte samling med fotoverktøy. Fargerestaurering gjenoppliver de autentiske fargene i falmede bilder, med eksepsjonelle resultater.

Fargerestaurering er ideelt for gamle fargebilder fra 1950 til 1990-tallet. Fotografier som har vært oppbevart i fotoalbum har gjerne ikke tålt tidens tann og fargene har falmet og gule. Teknologien for fargerestaurering er lisensiert av DeOldify, og er utviklet av dyplæringsekspertene Jason Antic og Dana Kelley. Løsningen er nå integrert på MyHeritage. Det gjenoppretter de opprinnelige fargerne i fotografiene nøyaktig, og prosessen gjør også bildene skarpere. Fargerestaurering er et supplement til MyHeritage In Color™ som er selskapets flaggskip-fotofunksjon for å fargelegge svart-hvitt-bilder. MyHeritage In Color™ er også utviklet av DeOldify og lisensiert av MyHeritage.

MyHeritage In Color™ og MyHeritage Fotoforbedrer som også er en AI-basert funksjon, har blitt brukt over 20 millioner ganger. Begge løsningene ble lansert i fjor og har gått viralt. De har fått stor applaus og har inspirert og gitt brukere over hele verden ny glede over historiske bilder.

«I 2020 ble MyHeritage den beste destinasjon online for å fargelegge, forbedre og dele historiske bilder», sier Gilad Japhet, grunnlegger og administrerende direktør i MyHeritage. “Når vi nå legger fargerestaurering til vår fotoverktøy-pakke kan våre brukere bringe enda flere kjære barndomsminner tilbake til livet. De kan også enkelt dele sine vakkert restaurete fotografier med familie og venner. Nostalgi blir ikke bedre enn dette!”

“Vi er glade for at vår nyskapende fargerestaureringsmodellen kan glede alle som allerede har hatt stor glede av MyHeritage In Color™”, sier Jason Antic og Dana Kelley, grunnleggerne av DeOldify. “Vi har lagt ned mye arbeid for å utvikle denne programvaren, og vi kan ikke tenke oss noen bedre partner for å lansere den enn MyHeritage. MyHeritage er et selskap som har definert innovasjon som middel for å gjøre sleksthistorie mer tilgjengelig for folk over hele verden.

Integrering i MyHeritage sin plattformen

Millioner av mennesker over hele verden bruker MyHeritage til å utforske sin slektshistorie og bevare familiebildene sine digitalt. Selskapet tilbyr innovetive verktøy som gir nye perspektiver på slektshistorie, med teknologi i verdensklasse for fargelegge og forbedre av bilder. Når de nå også lanserer fargerestaurering, tilbyr MyHeritage en betydlig verktøy-pakke som gir nye perspektiver på slektshistorie.

Fargerestaurering er tilgjengelig på MyHeritage sin plattform online, og på MyHeritages gratis mobilapp for iOS og Android. Mobilappen inneholder også en innebygd skanner, slik at brukerne kan digitalisere familiebilder som er lagret i fysiske album. Når et bilde lastes opp til MyHeritage, bestemmer systemet automatisk om bildet er svart-hvitt eller om det opprinnelig ble tatt i farger. Bilder som opprinnelig var svarte og hvite, kan fargelegges, og de som ble tatt i farger, kan få de opprinnelige fargene gjenopprettet. Bilder som er fargestaurerte kan enkelt deles med familie og venner på Facebook, Twitter, WhatsApp og andre sosiale medier. Gjenoppretting av farger endrer ikke bildet, men oppretter en egen kopi på MyHeritage og blir liggende sammen med originalen i det digitale fotoalbumet.

MyHeritage In Color™ kan prøves gratis på MyHeritage. Brukere kan gjenopprette fargene i 10 bilder uten kostnad. Etter det kreves et abonnement for å fortsette å bruke løsningen.

MyHeritage er vedens ledende oppdagelsesplattformen for å utforske slektshistorie. MyHeritage tilbyr milliarder av historiske oppføringer og slektstreprofiler. MyHeritage tilbyr også sofistikerte matchteknologier som fungerer på tvers av alle løsninger. MyHeritage DNA ble lansert i 2016 og har blitt en av verdens største FORBRUKER-DNA-databaser, med 4,7 millioner kunder. Siden 2020 har MyHeritage inkludert verdens beste teknologier for å forbedre og fargelegge historiske bilder. MyHeritage er den mest populære DNA-testen og slektshistorisk tjeneste i Europa. www.myheritage.no

