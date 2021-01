MyHeritage julkaisee Värientisöinti-ominaisuuden tuomaan uutta eloa haalistuneisiin valokuviin

MyHeritage In Color™ -ominaisuutta on laajennettu, entisöi nyt haalistuneet värikuvat kauniisti DeOldify-lisensoidulla AI-teknologialla

TEL AVIV, Israel & LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage, johtava maailmanlaajuinen palvelu menneisyytesi löytämiseen ja tulevaisuutesi vahvistamiseen, ilmoitti tänään haalistuneiden värivalokuvien entisöintiominaisuuden julkaisemisesta. Merkittävä parannus MyHeritagen edistyneeseen valokuvatyökalusarjaan, värientisöinti palauttaa haalistuneiden valokuvien alkuperäiset värit poikkeuksellisen hyvin tuloksin.

Värientisöinti sopii hyvin vanhoille 1950 – 1990 lukujen, albumeihin tallennetuille värivalokuville, joiden kemia ei ole kestänyt aikaa haalistuttaen värit tai muuttanut ne keltaisiksi. Värientisöintiteknologia on lisensoitu yksinoikeudella DeOldify:lta ja sen ovat kehittäneet syväoppimisen asiantuntijat Jason Antic ja Dana Kelley. Teknologia on nyt integroitu MyHeritageen. Se palauttaa kuvan alkuperäiset värit tarkasti ja terävöittää kuvaa prosessin aikana. Värientisöinti on vahva uusi lisä MyHeritage In Color™ -ominaisuuteen, yrityksen lippulaivaan mustavalkoisten valokuvien värittämiseksi, jonka on kehittänyt myös DeOldify ja joka on lisensoitu yksinoikeudella MyHeritageen.

MyHeritage In Color™ ja toinen AI-pohjainen ominaisuus MyHeritage Photo Enhancer lanseerattiin viime vuonna ja niitä on käytetty yli 20 miljoonaa kertaa. Molemmista on tullut viraali-ilmiö, ne ovat saaneet suuren suosion ja herättäneet kuluttajissa kiinnostusta historiallisiin valokuviin.

“Vuonna 2020 MyHeritagesta tuli suosituin online-palvelu historiallisten valokuvien värittämiseen, kohentamiseen ja jakamiseen”, sanoo MyHeritagen perustaja ja toimitusjohtaja Gilad Japhet. “Värientisöinnin lisääminen valokuvaominaisuuksiin tarjoaa uskomattoman mahdollisuuden herättää lapsuusmuistoja eloon, vaalia niitä ja jakaa kauniisti entisöidyt valokuvat perheen ja ystävien kanssa. Nostalgia ei voi tulla tätä suloisemmaksi! ”

“Olemme innostuneita siitä, että sukututkimusyhteisö voi nauttia huippuluokan värientisöintimallistamme osana MyHeritage In Color™ -palvelua”, sanovat DeOldifyn perustajat Jason Antic ja Dana Kelley. “Tämän ohjelmiston luomiseen on käytetty niin paljon vaivaa, emmekä osaa ajatella parempaa kumppania sen tuomiseksi markkinoille kuin MyHeritage, yritys, jota luonnehtii innovatiivisuus ja jonka missio on tehdä kaikille ihmisille sukuhistoriasta helpommin saavutettava.”

Integraatio MyHeritage-alustalle

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa käyttävät MyHeritage-alustaa sukututkimukseen ja perhekuvien digitaaliseen tallentamiseen. MyHeritage tarjoaa uraauurtavaan teknologiaan perustuvat huippuluokan työkalut valokuvien värittämiseen, kohentamiseen ja nyt myös värientisöintiin, mikä antaa uutta perspektiiviä sukututkimukseen.

Värientisöinti on käytettävissä MyHeritage-alustalla verkossa ja MyHeritagen ilmaisella iOS- ja Android-mobiilisovelluksella. Mobiilisovelluksessa on sisäänrakennettu skanneri, jonka avulla käyttäjät voivat digitalisoida fyysisiin albumeihin tallennettuja perhekuvia. Kun valokuva ladataan MyHeritageen, järjestelmä määrittelee automaattisesti, onko valokuva mustavalkoinen (tai seepia) vai onko se otettu värikuvana. Alun perin mustavalkoiset valokuvat voidaan värittää, ja värikuvien alkuperäiset värit voidaan palauttaa. Värientisöidyt valokuvat voidaan helposti jakaa perheen ja ystävien kanssa Facebookissa, Twitterissä, WhatsAppissa ja muussa sosiaalisessa mediassa. Värientisöinti ei muuta kuvaa, vaan tekee kopion alkuperäisen viereen MyHeritagessa.

MyHeritage In Color™ on MyHeritagen freemium-ominaisuus. Käyttäjät voivat värientisöidä 10 valokuvaa ilmaiseksi, jonka jälkeen ominaisuuden käyttö edellyttää sopimusta.

MyHeritagesta

MyHeritage on johtava maailmanlaajuinen tutkimusalusta sukututkimukseen. Miljardien historiallisten tietojen ja sukupuuprofiilien sekä kehittyneiden, kautta tuotelinjaston toimivien mätsäysteknologioiden avulla voivat käyttäjät, MyHeritagessa, löytää menneisyytensä ja saada voimaa tulevaan. Vuonna 2016 lanseeratusta MyHeritage DNA:sta on tullut yksi maailman suurimmista, 4,7 miljoonaa kuluttajaa käsittävä DNA-tietokanta. Vuodesta 2020 lähtien MyHeritagella on ollut maailman paras teknologia historiallisten valokuvien kohentamiseen ja värittämiseen. MyHeritage on suosituin DNA-testaus- ja sukututkimuspalvelu Euroopassa. www.myheritage.fi

