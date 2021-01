Zynga zahájila prodej hry Harry Potter: Puzzles & Spells v Jižní Koreji

Tento mobilní herní hit, který získal řadu ocenění, je nyní k dispozici v obchodech Apple App Stoer a Google Play v Jižní Koreji

KDO:

Zynga Inc. (index Nasdaq: ZNGA), světová jednička v interaktivní zábavě, oznámila zahájení prodeje hry Harry Potter: Puzzles & Spells v Jižní Koreji. Tato cenami ověnčená mobilní hra, která je oficiálně licencovaná od studia Warner Bros. Games a která byla vydána pod značkou Portkey Games, je nyní k dispozici hráčům v Jižní Koreji a je plně lokalizována do korejštiny.

CO:

Hra Harry Potter: Puzzles & Spells, která získala cenu Google Play 2020 za nejlepší volnočasovou hru (Google Play 2020 Award for Best Casual Game) a Cenu vydavatelů v obchodě Apple AppStore (Apple App Store Editors’ Choice Award), je nyní k dispozici k bezplatnému stažení v obchodech App Store a Google Play v Jižní Koreji. Hráči v tomto regionu tak nyní mají přístup k veškerému stávajícímu i dříve vydanému obsahu, jehož součástí je více než 1000 „spoj tři“ hádanek s kouzelnickými prvky na motivy příběhu Harryho Pottera a světa čar a kouzel.

Kromě spuštění hry v Jižní Koreji nyní mají také všichni hráči přístup k novým prvkům pro úpravu herního avataru, díky, kterým si mohou vytvořit podobiznu Zayna Malika, slavného světového umělce a velkého fanouška Harryho Pottera. Mezi tyto prvky patří nový plnovous, náušnice, obočí, vlasy a oči, které byly vytvořeny v prosinci, aby si vybraní hráči mohli vytvořit avatar s podobou Malika, a nyní budou k dispozici všech hráčům.

CO ZAZNĚLO:

„Hra Harry Potter: Puzzles & Spells si získala řadu ocenění a uznání od hráčů a věrně zobrazuje milované postavy, místa a kouzla z této série,“ řekl Bernard Kim, prezident vydavatelské divize firmy Zynga. „Navíc tato hra vnáší do Světa čar a kouzel soutěživost, protože hráči mají možnost zapojit se do klubů spolu s ostatními fanoušky a bojovat o umístění v globálních žebříčcích. Vítáme hráče z Jižní Koreje, kteří patří mezi nejzapálenější a nejsoutěživější hráče na světě, a přejeme jim, aby si užívali kouzel, vzájemné spolupráce a klubových soutěží ve hře Harry Potter: Puzzles & Spells.“

O HŘE:

Ve „spoj tři“ hře Harry Potter: Puzzles & Spells se hráči vydávají do světa čar, kouzel, humoru a barev a setkávají se se svými oblíbenými postavami ze série o Harry Potterovi. Hra obsahuje hudbu a hlasy herců z původních filmů o Harry Potterovi a hráči Harryho doprovází na jeho cestě světem čar a kouzel. Hráči v této „spoj tři“ hře řeší logické hádanky, postupně se učí nová kouzla a získávají další výhody a setkávají se skákajícími čokoládovými ropuchami a okřídlenými klíči, které tak důvěrně znají z knih a filmů o této kouzelnické postavě. Navíc si mohou zahrát kouzelnické šachy, překonávat další neočekávané překážky a získávat zajímavé předměty. V duchu kamarádství a přátelského soupeření v Bradavicích mohou hráči zakládat kluby nebo se do nich přidávat, spolupracovat s ostatními fanoušky, sdílet životy a získávat skvělé ceny ve speciálních klubových událostech (Club Events).

Hru Harry Potter: Puzzles & Spells lze hrát na zařízeních s operačním systémem iOS a Android a také na zařízeních Amazon Kindle nebo na Facebooku. Sledujte naše sociální sítě Facebook, Instagram a Twitter a navštivte herní webové stránky www.harrypotterpuzzlesandspells.com.

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY:

Grafiku, videa a další propagační materiály ke hře si můžete stáhnout na webové stránce: http://bit.ly/HPPS_SouthKoreaLaunch

O společnosti Zynga

Zynga je světová jednička v oblasti interaktivní zábavy a jejím posláním je spojovat svět prostřednictvím her. Více než miliarda lidí hraje různé hry od firmy Zynga, jako jsou například CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ a Zynga Poker™. Hry od společnosti Zynga jsou dostupné ve více než 150 zemích a lze je hrát na sociálních sítích nebo mobilních zařízeních po celém světě. Zynga byla založena v roce 2007 a sídlí v San Francisku. Kromě toho má další pobočky ve Spojených státech amerických, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Indii, Turecku a Finsku. Více informací najdete na webových stránkách www.zynga.com nebo sledujte společnost Zynga na sociálních sítích Twitter, Instagram, Facebook či blogu.

O společnosti Warner Bros. Games

Warner Bros. Games, divize společnosti Warner Bros. Home Entertainment, Inc., je předním celosvětovým vydavatelem, developerem, poskytovatelem licencí a distributorem obsahu pro interaktivní zábavu na všech platformách, včetně konzolí, kapesních, mobilních a PC her. Firma se zabývá jak vývojem vlastních her, tak distribucí herních titulů třetích stran. Další informace o firmě Warner Bros. Games najdete na webové stránce https://www.wbgames.com/.

O značce Portkey Games

Značka Portkey Games od společnosti Warner Bros. Interactive Entertainment nabízí nové herní zážitky v oblasti mobilních her a videoher, které hráče vtáhnou do vlastních dobrodružství světa čar a kouzel inspirovaných původními příběhy J. K. Rowlingové. Hráči her Portkey Games mají možnost zvolit si vlastní příběh a vstoupit do kouzelnického světa a prožívat nové a jedinečné věci. Značka vznikla proto, aby hráčům a fanouškům nabídla nové herní zážitky, které jim umožní nechat se pohltit světem čar a kouzel, kde si mohou vytvářet svůj vlastní kouzelný příběh.

Vydavatelská práva WIZARDING WORLD (SVĚT ČAR A KOUZEL), HARRY POTTER jsou majetkem J. K. Rowlingové. Postavy, jména a indicie související s tituly HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD a HARRY POTTER jsou ochrannými známkami společnosti Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc. Všechna práva vyhrazena.

WBIE LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

