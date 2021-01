Zynga lancia Harry Potter: Puzzles & Spells nella Corea del Sud

Il pluripremiato gioco per dispositivi mobili che ha riscosso un grandissimo successo è ora disponibile sull’App Store di Apple e su Google Play in Corea del Sud

CHI:

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader globale del settore dell’intrattenimento interattivo, ha annunciato il lancio di Harry Potter: Puzzles & Spells in Corea del Sud I giocatori sudcoreani avranno ora accesso a una versione pienamente localizzata del pluripremiato gioco per dispositivi mobili pubblicato sotto l’etichetta Portkey Games dietro licenza ufficiale di Warner Bros. Games.

COSA:

Harry Potter: Puzzles & Spells, che si è aggiudicato il premio di Best Casual Game su Google Play per il 2020, nonché il premio Editors’ Choice Award di Apple Store, può essere ora scaricato gratuitamente da App Store e Google Play in Corea del Sud. I giocatori in questa regione potranno accedere a tutti i contenuti attuali e quelli pubblicati in passato, compresi oltre 1.000 giochi puzzle match 3 straripanti di magia ispirati dalla storia di Harry Potter e del Mondo magico.

Ora che il gioco è stato lanciato in Corea del Sud, tutti i giocatori potranno inoltre accedere a nuove opzioni di personalizzazione dei propri avatar ispirati dal cantante e fan di Harry Potter, Zayn Malik. Tali nuovi opzioni di personalizzazione, che includono barba, orecchino, sopracciglia, capelli e occhi, sono state sviluppate per creare l’avatar di Malik a dicembre e sono ora state rese disponibili in-game a tutti i giocatori.

CITAZIONE:

“Harry Potter: Puzzles & Spells si è meritato diversi premi e riconoscimenti grazie al gameplay coinvolgente e alla raffigurazione fedele dei popolari personaggi, delle location e della magia della serie”, ha spiegato Bernard Kim, presidente della divisione editoriale di Zynga. “Ma introduce anche lo spirito di competizione nel Mondo magico, permettendo ai giocatori di aderire a Club in-game insieme ad altri fan per farsi strada nelle classifiche globali dei migliori giocatori. Siamo molto lieti di dare il benvenuto ai giocatori della Corea del Sud, che ospita una delle comunità di giocatori più appassionati e competitivi al mondo, nella magia, la comunità e le sfide tra Club di Harry Potter: Puzzles & Spells.”

INFORMAZIONI GENERALI:

In Harry Potter: Puzzles & Spells i giocatori sono scagliati in un’avventura di abbinamento a 3 ricca di incantesimi, humour, colore e personaggi della serie Harry Potter. Grazie all’accompagnamento della colonna sonora e delle voci fuori campo dei film originali di Harry Potter, i fan seguono un’autentica rinarrazione su dispositivi mobili del viaggio di Harry nel Mondo magico. Guadagnando incantesimi e boost speciali mentre procedono nel gioco, i giocatori risolvono puzzle match 3 in cui si incontrano rane di cioccolata saltellanti, chiavi alate svolazzanti, pezzi di scacchiera magici in assetto di battaglia e altri ostacoli e oggetti inattesi. Nello spirito di cameratismo e amichevole competizione di Hogwarts, i giocatori possono entrare a far parte o formare Club con altri fan per socializzare, collaborare alle strategie dei rompicapo, scambiarsi vite e gareggiare per i premi negli esclusivi Eventi di Club.

Harry Potter: Puzzles & Spells è giocabile in tutto il mondo su dispositivi iOS e Android, oltre che su Amazon Kindle e Facebook. Per scoprire di più e per connettersi ad altri fan, seguiteci su Facebook, Instagram e Twitter e visitate il sito del gioco all’indirizzo www.harrypotterpuzzlesandspells.com.

RISORSE DI SUPPORTO:

Risorse di supporto visive sono disponibili su: http://bit.ly/HPPS_SouthKoreaLaunch

Informazioni su Zynga

Zynga è leader globale del settore dell’intrattenimento interattivo la cui missione consiste nel connettere il mondo attraverso i giochi. A oggi, più di un miliardo di persone ha giocato alle serie di Zynga, tra cui CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Toon BlastTM, Toy BlastTM, Words With FriendsTM e Zynga PokerTM. I giochi di Zynga sono disponibili in oltre 150 Paesi, sulle piattaforme social e sui dispositivi mobili di tutto il mondo. Fondata nel 2007, il quartier generale della società è ubicato a San Francisco, con studi negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, in India, in Turchia e in Finlandia. Per ulteriori informazioni visitate www.zynga.com o seguite Zynga su Twitter, Instagram, Facebook o sul suo blog.

Informazioni su Warner Bros. Games

Warner Bros. Games, divisione di Warner Bros. Home Entertainment, Inc., è un prestigioso studio impegnato nella pubblicazione, nello sviluppo, nella concessione e nella distribuzione a livello mondiale di contenuti per il settore interattivo su tutte le piattaforme, compresi console da gioco, dispositivi portatili e mobili e giochi per PC per titoli sia interni che di terze parti. Altre informazioni su Warner Bros. Games sono reperibili su https://www.wbgames.com/.

Informazioni su Portkey Games

Portkey Games è il marchio di Warner Bros. Interactive Entertainment specializzato in videogiochi dedicato alla creazione di nuove esperienze di gaming e su dispositivi mobili ambientate nel Mondo magico ispirato alle storie originali di J.K. Rowling, in cui il giocatore è al centro dell’avventura. Portkey Games offre ai giocatori l’opportunità di fare le proprie scelte narrative e lasciarsi coinvolgere dall’ambiente del Mondo magico per creare esperienze nuove e uniche. Il marchio è stato creato per regalare ai giocatori e ai fan nuove esperienze di gioco che permettono loro di penetrare nell’immaginario coinvolgente del Mondo magico dove possono definire una storia del tutto personale.

Diritti di pubblicazione per WIZARDING WORLD, HARRY POTTER © J.K. Rowling. HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD e personaggi, nomi e indizi relativi di HARRY POTTER © e ™ Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc. Tutti i diritti riservati.

LO SCUDO WB: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

