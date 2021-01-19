Zynga 在韓國推出遊戲《Harry Potter: Puzzles & Spells》

屢獲殊榮的熱門手遊已在韓國蘋果應用程式商店和Google Play上架

–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊) — Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)：





人物：

全球互動娛樂領域的領軍企業Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)宣佈，《Harry Potter: Puzzles & Spells》已在韓國上線。這個屢獲殊榮的手遊獲得華納兄弟遊戲(Warner Bros. Games)的官方授權，以Portkey Games品牌發行，並已為韓國玩家推出充分本土化的韓語版。

事件：

Google Play 2020年最佳休閒遊戲獎以及蘋果應用程式商店編輯選擇獎得主《Harry Potter: Puzzles & Spells》，如今已可在韓國的蘋果應用程式商店和Google Play免費下載。該地區的玩家可下載所有目前和此前發佈的內容，共有1,000多個受《哈利·波特》故事及其魔法世界啟發的魔法三消謎題。

除了在韓國發表遊戲之外，所有遊戲玩家都可取用新的虛擬化身客製化功能，其靈感來自於唱片藝人、《哈利·波特》粉絲Zayn Malik。這些於12月開發、用於打造Malik虛擬化身的客製化功能包括新的鬍子、耳環、眉毛、頭髮和眼睛選項，如今已在遊戲中對所有玩家推出。

評論：

Zynga發行業務總裁Bernard Kim表示：「憑藉極具吸引力的遊戲玩法以及對該系列備受喜愛的角色、地點和魔法的真實演繹，《Harry Potter: Puzzles & Spells》獲得眾多獎項和肯定。同時，遊戲還將競爭精神引進魔法世界，玩家會與其他粉絲一起加入遊戲俱樂部，提升自己在全球排行榜上的排名。韓國玩家在世界上是非常有熱情和競爭力的遊戲玩家，我們欣然歡迎韓國玩家享受《Harry Potter: Puzzles & Spells》的魔法、社群和俱樂部競賽。」

背景：

在《Harry Potter: Puzzles & Spells》中，玩家將開啟一段三消冒險之旅，《哈利·波特》系列的魔咒、幽默、色彩和人物將讓玩家目不暇接。伴隨著《哈利·波特》原作影片中的配樂和旁白，粉絲們透過手機便能夠身臨其境，追隨哈利的腳步，穿越魔法世界。玩家完成三消謎題，在不斷晉級的同時贏取咒語和特殊的輔助道具，期間充滿了跳躍的巧克力蛙、拍動翅膀的鑰匙、對弈的巫師棋子，以及其他意想不到的障礙和物體。在霍格華茲動人的友情和友誼賽的精神下，玩家可以和其他粉絲一起加入或成立俱樂部，參與社交，合作完成解謎策略，分享生活片段，以及在獨一無二的俱樂部活動中爭奪獎勵。

《Harry Potter: Puzzles & Spells》支援全球iOS和Android裝置，以及Amazon Kindle和Facebook。如欲瞭解更多資訊及與其他粉絲互動，請在Facebook,、 Instagram和Twitter上關注我們，並瀏覽遊戲網站www.harrypotterpuzzlesandspells.com。

配套資源：

配套影像資源請造訪：http://bit.ly/HPPS_SouthKoreaLaunch

關於Zynga

Zynga是互動娛樂領域的全球領導者，其使命是透過遊戲連接世界。迄今為止，已有超過10億人玩過Zynga的遊戲，包括：CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的遊戲在150多個國家提供，可在全球的社群平臺和行動裝置上暢玩。公司成立於2007年，總部位於舊金山，在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、印度、土耳其和芬蘭設有分支機搆。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.zynga.com 或在Twitter、Instagram、Facebook或 Zynga網誌上關注Zynga。

關於華納兄弟遊戲

華納兄弟家庭娛樂公司旗下部門華納兄弟遊戲是全球知名的全平臺互動空間娛樂內容出版商、開發商、授權商和發行商，這些平臺包括針對內部開發遊戲和第三方遊戲的主機、手持裝置、行動和個人電腦遊戲。有關華納兄弟遊戲的其他資訊可在https://www.wbgames.com/查閱。

關於Portkey Games

Portkey Games是華納兄弟互動娛樂(Warner Bros. Interactive Entertainment)旗下遊戲商標，致力於打造以J.K.羅琳(J.K. Rowling)的原創故事為靈感的全新「魔法世界」手遊和電玩遊戲體驗，玩家可以當作主角，開啟屬於自己的冒險之旅。Portkey Games讓玩家有機會選擇自己的故事線，與「魔法世界」情景互動，感受與眾不同的新樂趣。Portkey Games為玩家和粉絲帶來全新的遊戲體驗，以沉浸式的遊戲方式，讓他們探索「魔法世界」的無窮魔力，打造屬於自己的「魔法世界」故事。

WIZARDING WORLD、HARRY POTTER發行權© J.K. Rowling。HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS、PORTKEY GAMES、WIZARDING WORLD和HARRY POTTER人物、姓名和相關標記 ©和™ Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc.。保留所有權利。

WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

ZYNGA媒體連絡人：

Dana Whitney | dwhitney@zynga.com