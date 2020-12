A Harry Potter: Puzzles & Spells mobiljáték egész decemberben karácsonyi kártya- és hópihegyűjtési eseményekkel, új mágikus teremtményekkel és közösségi meglepetésekkel üdvözli a karácsonyi ünnepeket

Zayn Malik jellegzetes, senki mással össze nem téveszthető stílusát tükröző avatárral örvendezteti meg a játokosokat, és különleges üzenetet küld a Harry Potter: Puzzles & Spells mobiljáték rajongóinak

Az interaktív szórakoztatás egyik globális vezető vállalata, a Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) bejelentette, hogy nemrégiben megjelentetett Harry Potter: Puzzles & Spells elnevezésű mobiljátékában is megkezdődött a karácsonyi ünnepi időszak. A Warner Bros. Games hivatalos licence alapján a Portkey Games márkanév alatt kiadott mobiljáték játékosai a decemberi hónap során különféle ünnepi eseményeken vehetnek részt, ideértve például a korlátozott ideig elérhető kártya- és hópihegyűjtést, karácsonyi dekorációkat alkothatnak és számos meglepetés is várja őket.

A játék során a játékosok az új, korlátozott ideig elérhető, „Karácsony a varázsvilágban” („Christmas in the Wizarding World”) című albumba való kártyákat gyűjthetnek, és ha sikerül az összeset összegyűjteniük, ajándékba kapnak egy mitikus Egyszarvút, amely mágikus teremtményként társuk lesz a továbbiakban. Ahogy közeledik a karácsony, Roxfort is ünnepi díszbe öltözik és a havas, téli varázsvilágban a játékosok játéktáblájára gyönyörű hópelyhek hullanak, amelyeket össze lehet gyűjteni és nyereményekre lehet váltani. Az év végi petárdák hangját idézik a hatalmas szaloncukorra hasonlító, színes máguspukkantók, amelyek teljesen kiszámíthatatlan módon, ajándékként hullanak váratlanul a kirakós táblákra, kirobbantva a felesleges drágaköveket, és így megkönnyítve a mágikus Match-3 (azaz három egyforma elem megtalálását célzó) játék játékosainak az egyforma elemek megtalálását.

A karácsony stílusos megünneplését célzó, új, egyedi, mágikus Match-3 játékelemek kialakításában a világhírű művész és ismert Harry Potter rajongó, Zayn Malik segítette a Zynga csaptatát. A játékosokat a Harry Potter: Puzzles & Spells játékban megtestesítő avatárok élethűbbé tétele érdekében Zayn új szemöldököt, fülbevalót és szemformákat tervezett, amelyek jövőre a játékon belül az összes játékos számára elérhetők lesznek. Malik saját közösségi oldalain decemberben már be is mutatta az új vonásokkal rendelkező, játékon belüli avatárját, és arra kérte rajongóit és játékostársait, hogy ők is osszák meg avatárjaik képét.

A szenteste közeledtével a Harry Potter: Puzzles & Spells közösségi oldalaira ellátogató játékosokat további meglepetések és az év utolsó hetére jellemző ünnepi hangulat várja.

„Nagyon élveztem a Zynga csapatával való közös munkát az avatárkészítő funkció új elemeinek tervezése során” – nyilatkozta Zayn Malik. „Saját magam animáIt változatát látva a játékban sokkal élvezetesebb volt játszani, és az avatárok külső megjelenését egyedibbé tévő, hamarosan elérhető, új vizuális elemeknek köszönhetően minden játékos közelebb érezheti majd magához a játékot és tovább formálhatja karaktere külsejét, hogy még jobban hasonlítson rá.”

„A Harry Potter könyvek és filmek minden rajongója jól tudja, hogy a karácsonyi ünnepek különleges eseménynek számítanak Roxfortban” – magyarázta Yaron Leyvand, a Zynga Games egységének rangidős alelnöke. „Harry Potter: Puzzles & Spells mobiljátékunk első karácsonyi szezonja alkalmából új tartalmakkal és ünnepi jutalmakkal akartunk kedveskedni a játékosoknak a decemberi hónapban. Nagy örömünkre szolgál, hogy együtt ünnepelhetünk velük, és hogy a jövő évben számos további mágikus Match-3 eseményt és tevékenységet kínálhatunk majd számukra.”

A Harry Potter: Puzzles & Spells elnevezésű, ún. „Match-3” (3 egyforma elem megtalálását célzó) feladványokra épülő mobiljáték a játékosok számára a Harry Potter sorozat szereplőit felvonultató, bűbájokkal és humorral teli, színes és élvezetes kalandokat kínál. A játék során, amelyben hallhatók az eredeti mozifilm hangjai és egyes szereplőknek a mozifilmekből származó autentikus hangfelvételei, a játékosok a mobileszközeiken játszva követhetik Harry útját a Varázsvilágban. Az ugráló csokibékákkal, lebegő szárnyas kulcsokkal, harcoló varázssakk-figurákkal és egyéb váratlan akadályokkal és tárgyakkal teli Match-3 párosítási rejtvények megoldásáért cserében a játékosok új bűbájokat sajátíthatnak el és gyorsabb előrehaladást biztosító jutalmakat kapnak. A roxforti bajtársiasság és barátságos versengés szellemében a játékosok ugyanakkor csatlakozhatnak a rajongók különféle csoportjai által alkotott klubokhoz, létrehozhatnak saját klubokat, együttműködhetnek játékostársaikkal a rejtvények megoldásában, megoszthatják velük életük eseményeit és versenghetnek az exkluzív Klubeseményeken (Club Events) kiosztásra kerülő díjakért.

A Harry Potter: Puzzles & Spells játék játszható iOS és Android eszközökön szerte a világon, továbbá az Amazon Kindle-on és a Facebookon keresztül is. További információkért, illetve más rajongókkal való kapcsolatfelvétel céljából kövessen minket a Facebook-on, az Instagram-on és a Twitter-en, és látogasson el a játék honlapjára a következő internetes címen: www.harrypotterpuzzlesandspells.com.

A kiegészítő kép- és videóanyagok a következő internetes címen érhetők el: https://bit.ly/HPPSHoliday

