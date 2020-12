„Harry Potter: Puzzles & Spells” uczci ferie zimowe specjalnym bożonarodzeniowym wydarzeniem kolekcjonerskim, nowym magicznym zwierzątkiem i niespodziankami w mediach społecznościowych, które potrwają do końca grudnia

Zayn Malik prezentuje charakterystyczny styl w specjalnym awatarze i komunikacie do fanów gry Harry Potter: na 2021 r.

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), globalny lider rozrywki interaktywnej, ogłosił rozpoczęcie świąt zimowych w niedawno wydanej grze mobilnej „Harry Potter: Puzzles & Spells”. W produkcji stworzonej na licencji Warner Bros. Games i opublikowanej pod marką Portkey Games gracze otrzymają możliwość wzięcia udziału w serii świątecznych zabaw, które będą odbywać się do końca grudnia, począwszy od ograniczonych czasowo specjalnych wydarzeń kolekcjonerskich, po całą gamę dekoracji i niespodzianek świątecznych.

Gracze kolekcjonują karty do nowego, dostępnego przez ograniczony czas albumu „Christmas in the Wizarding World” („Boże Narodzenie w Świecie Magii”) w celu zdobycia mitycznego Jednorożca jako magicznego kompana. Pod koniec miesiąca świąteczne dekoracje i zimowa sceneria zamienią Hogwart w śnieżną krainę cudów i czarów, w której gracze kolekcjonują na planszy płatki śniegu, otrzymując za nie później nagrody. Zabawa będzie huczna dzięki magicznym petardom -niespodziankom – jaskrawym doładowaniom spadającym niespodziewanie na planszę, które dają graczowi dodatkową zdolność zmiecenia klocków podczas zmagań z magicznymi łamigłówkami typu „3 w rzędzie”.

O nowe elementy zapewniające świąteczną atmosferę gry zadbał międzynarodowy artysta i znany fan serii Harry Potter Zayn Malik, który ściśle współpracował nad nimi z zespołem Zynga. W celu stworzenia na potrzeby „Harry Potter: Puzzles & Spells” swojego awatara bardziej odpowiadającego rzeczywistości Zayn opracował nowe ustawienia dotyczące brwi, kolczyków, brody i oczu, które będą udostępnione w nowym roku dla wszystkich graczy. W grudniu artysta opublikował projekt nowego awatara w grze na swoich profilach w mediach społecznościowych, zapraszając swoich fanów i graczy do przedstawiania swoich wizerunków.

Ponadto w Wigilię na kanałach społecznościowych „Harry Potter: Puzzles & Spells” zaczną pojawiać się dodatkowe niespodzianki i świąteczne zabawy, które potrwają przez cały ostatni tydzień roku.

„ Bardzo miło współpracowało mi się z zespołem Zynga nad tworzeniem nowych elementów w kreatorze awatara – powiedział Zayn Malik. – Możliwość grania animowaną wersją samego siebie sprawia jeszcze większą frajdę z zabawy. Już niedługo każdy gracz będzie mógł stworzyć postać o przypominającym go wizerunku!”.

„ Jak wiadomo każdemu fanowi książek i filmów o Harrym Potterze Boże Narodzenie w Hogwarcie to bardzo szczególny czas – powiedział Yaron Leyvand, Senior Vice President of Games w Zynga. – Z okazji pierwszych ferii zimowych w >>Harry Potter: Puzzles & Spells<< chcieliśmy sprawić graczom niespodziankę w postaci rozmaitych nowych treści i świątecznych trofeów, które będą pojawiały się sukcesywnie do końca grudnia. Cieszymy się, że możemy świętować razem z graczami. Już teraz możemy powiedzieć, że w nowym roku czeka na nich wiele więcej wydarzeń i aktywności w naszym magicznym świecie łamigłówek >>3 w rzędzie<<”.

W „Harry Potter: Puzzles & Spells” gracze uczestniczą w przygodzie z zagadkami „3 w rzędzie”, pełnej czarów, humoru, kolorów i postaci z serii „Harry Potter”. W produkcji zastosowano oprawę muzyczną i głosy aktorów z oryginalnych filmów o Harrym Potterze, zapraszając graczy w autentyczną, mobilną podróż z Harrym po świecie czarów. Zdobywając czary i specjalne doładowania, gracze rozwiązują układanki „3 w rzędzie” na planszy pełnej podskakujących Czekoladowych Żab i trzepoczących Skrzydlatych Kluczy oraz toczą rywalizację z czarodziejskimi szachami oraz innymi niespodziewanymi przeszkodami i obiektami. Aby oddać ducha koleżeństwa i towarzyskiej rywalizacji panującego w Hogwarcie, gracze mają możliwość tworzenia wspólnie z innymi fanami klubów lub przyłączania się do nich w celu nawiązywania znajomości, wspólnego opracowywania strategii rozwiązywania zagadek, dzielenia się swoimi doświadczeniami i rywalizowania o trofea w ekskluzywnych Wydarzeniach Klubowych.

Gra „Harry Potter: Puzzles & Spells” dostępna jest na całym świecie na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android, a także na urządzenia Amazon Kindle i na Facebooku. Aby zdobyć więcej informacji na temat gry i porozmawiać z innymi fanami, odwiedź profil na Facebooku, Instagramie i Twitterze oraz stronę internetową pod adresem https://harrypotterpuzzlesandspells.com/.

Dodatkowe materiały do informacji dostępne są pod adresem: https://bit.ly/HPPSHoliday.

Zynga



Zynga jest światowym liderem w dziedzinie interaktywnej rozrywki, którego misją jest zbliżanie do siebie ludzi z całego świata za pośrednictwem gier. Już ponad miliard osób miało bezpośrednią styczność z takimi tytułami tej firmy jak „CSR Racing™”, „Empires & Puzzles™”, „Merge Dragons!™”, „Merge Magic!™”, „Toon Blast™”, „Toy Blast™”, „Words With Friends™” i „Zynga Poker™”. Gry Zynga dostępne są w ponad 150 krajach świata na wielu platformach społecznościowych i urządzeniach mobilnych. Powstała w 2007 r. spółka ma siedzibę główną w San Francisco i biura w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Indiach, Turcji i Finlandii. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zynga.com, profilach społecznościowych na Twitterze, Instagramie i Facebooku, a także na blogu Zyngi.

Warner Bros. Games



Studio Warner Bros. Games, oddział Warner Bros. Home Entertainment, Inc., jest czołowym światowym wydawcą, producentem, licencjodawcą i dystrybutorem treści rozrywkowych na platformach interaktywnych, w tym na konsole, urządzenia przenośne, mobilne i gry na PC zarówno w zakresie projektów własnych, jak i innych producentów. Więcej informacji na temat Warner Bros. Games można znaleźć na stronie https://www.wbgames.com/.

Portkey Games



Portkey Games, podmiot należący do Warner Bros. Interactive Entertainment, to wytwórnia zajmująca się opracowywaniem gier osadzonych w Świecie Magii, których inspiracją są powieści autorstwa J. K. Rowling. Portkey Games umożliwia graczom decydowanie o misjach i przygodach, które spotkają ich postać w Świecie Magii, pozwalając na dokonywanie odkryć i przeżywanie wyjątkowych doznań. Wytwórnia Portkey Games otwiera przed graczami nowe możliwości eksplorowania Świata Magii i przeżywania w nim własnych magicznych przygód.

Wypowiedzi prognozujące



Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące związane m.in. ze szczegółami rozgrywki, funkcjami dostępnymi w grze i ograniczonym czasowo świątecznym wydarzeniem oraz przewidywaniami dotyczącymi dodatkowych wydarzeń i funkcji przygotowywanymi dla graczy na 2021 r. W wypowiedziach prognozujących często pojawiają się słowa „przewidywania”, „prognozowany”, „planowany”, „zamierza”, „będzie”, „spodziewany”, „uważa”, „cel”, „oczekuje” oraz stwierdzenia w czasie przyszłym. Pomyślne osiągnięcie celów objętych takimi wypowiedziami prognozującymi wiąże się z przyjęciem określonych założeń i jest obarczone istotnymi czynnikami ryzyka i niepewności. Nie należy przywiązywać nadmiernej wagi do wypowiedzi prognozujących, ponieważ opierają się one na informacjach dostępnych dla spółki w dniu ich formułowania. Spółka nie ma obowiązku aktualizacji takich wypowiedzi. Więcej informacji i szczegółów na temat ryzyka, niepewności i założeń można znaleźć w publicznych wnioskach składanych przez spółkę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”), których kopie można uzyskać na stronie internetowej poświęconej relacjom z inwestorami: http://investor.zynga.com lub na stronie SEC www.sec.gov.

WIZARDING WORLD, HARRY POTTER Prawa do publikowania © J.K. Rowling. HARRY POTTER: Postaci, nazwy i powiązane oznaczenia HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD i HARRY POTTER © i ™ Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

GODŁO WB: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

