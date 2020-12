Harry Potter: Puzzles & Spells si prepara alle festività invernali con un evento per la raccolta di oggetti a tema natalizio, una nuova creatura magica e sorprese sui social media per tutto dicembre

Zayn Malik dimostra il suo inconfondibile stile con un avatar speciale e un messaggio per i fan di Harry Potter: Puzzles & Spells

CHI:



Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader globale del settore dell’intrattenimento interattivo, ha annunciato l’inizio delle celebrazioni in occasione delle festività invernali nel suo gioco per dispositivi rilasciato di recente Harry Potter: Puzzles & Spells. Concesso ufficialmente da Warner Bros. Games e pubblicato con l’etichetta Portkey Games, il gioco offrirà per l’intero mese di dicembre ai suoi utenti numerose opportunità per celebrare le feste con eventi speciali in edizione limitata per la raccolta di oggetti, così come una varietà di decorazioni natalizie e sorprese.

COSA:



i giocatori possono raccogliere figurine per completare il nuovo album “Christmas in the Wizarding World” in edizione limitata per assicurarsi un mitico unicorno da tenere come creatura magica compagna. Con l’inoltrarsi del mese di dicembre, le decorazioni natalizie e le condizioni invernali trasformeranno Hogwarts in una terra incantata, in cui fiocchi di neve appariranno nell’area di gioco che i giocatori potranno raccogliere per assicurarsi premi. Per rallegrare le festività, verranno lanciati i boost “Wizard Cracker”, dei pertadi magici che si materializzeranno inaspettatamente nei puzzle, regalando ai giocatori un esplosione aggiuntiva per eliminare gemme man mano che procedono in questo magico gioco di abbinamento a 3.

Per dare uno stile particolare a questa stagione, Zayn Malik, artista internazionale e noto fan di Harry Potter, ha collaborato da vicino con il team di Zynga per creare nuovi elementi di personalizzazione nel magico gioco di abbinamento a 3. Per riprodurre fedelmente ulteriori caratteristiche per il suo avatar in Harry Potter: Puzzles & Spells, Zayn si adoperato per creare nuove personalizzazioni di sopracciglia, orecchini, barba e occhi, che saranno disponibili in-game a tutti i giocatori con l’avvento del nuovo anno. Malik ha condiviso la grafica del suo avatar di gioco sui suoi canali social a dicembre, estendendo l’invito a fare lo stesso ai suoi fan e compagni di gioco.

Con l’approssimarsi della vigilia di Natale, i giocatori potranno anche visitare i canali social di Harry Potter: Puzzles & Spells per altre sorprese e gioie festive che si prolungheranno per tutta la durata dell’ultima settimana dell’anno.

CITAZIONI:



“ È stato un grande piacere lavorare con il team di Zynga per aggiungere nuovi elementi allo strumento per la creazione di avatar”, ha detto Zayn Malik. “ Ho l’impressione che vedere la versione animata di me stesso nel gioco lo abbia reso più godibile e queste nuove personalizzazioni rilasciate a breve consentiranno a tutti i giocatori di sentirsi più integrati nel gioco e far sì che il loro personaggio sia più vicino alla realtà!”

“ Come è noto a tutti i fan dei libri e film di Harry Potter, il Natale a Hogwarts è un periodo molto speciale”, ha affermato Yaron Leyvand, vicepresidente senior di Giochi presso Zynga. “ In occasione della prima vacanza invernale per Harry Potter: Puzzles & Spells, volevamo deliziare i giocatori con una gamma di nuovi contenuti e premi stagionali che saranno rilasciati nel corso dell’intero mese di dicembre. È con entusiasmo che celebriamo la stagione insieme ai giocatori e annunciamo di avere in serbo per il prossimo anno numerosi altri eventi e attività magiche per il gioco di abbinamento a 3.”

CONTESTO:



in Harry Potter: Puzzles & Spells i giocatori sono scagliati in un’avventura di abbinamento a 3 ricca di incantesimi, humour, colore e personaggi della serie Harry Potter. Grazie all’accompagnamento della colonna sonora e delle voci fuori campo dei film originali di Harry Potter, i fan seguono un’autentica rinarrazione su dispositivi mobili del viaggio di Harry nel mondo magico. Guadagnando incantesimi e boost speciali mentre procedono nel gioco, i giocatori risolvono puzzle ad abbinamento a 3 in cui si incontrano rane di cioccolata saltellanti, chiavi alate svolazzanti, pezzi di scacchiera magici in assetto di battaglia e altri ostacoli e oggetti inattesi. Nello spirito di cameratismo e amichevole competizione di Hogwarts, i giocatori possono entrare a far parte o formare club con altri fan per socializzare, collaborare alle strategie dei rompicapo, scambiarsi vite e gareggiare per i premi negli esclusivi Eventi del club.

Harry Potter: Puzzles & Spells è giocabile in tutto il mondo su dispositivi iOS e Android, oltre che su Amazon Kindle e Facebook. Per scoprire di più e per connettersi ad altri fan, seguiteci su Facebook, Instagram e Twitter e visitate il sito del gioco all’indirizzo www.harrypotterpuzzlesandspells.com.

RISORSE DI APPOGGIO:



risorse visive di appoggio reperibili su: https://bit.ly/HPPSHoliday

Informazioni su Zynga



Zynga è leader globale nell’intrattenimento interattivo e punta a connettere il mondo tramite i giochi. A oggi, più di un miliardo di persone ha giocato alle serie di Zynga, tra cui CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Toon BlastTM, Toy BlastTM, Words With FriendsTM e Zynga PokerTM. I giochi di Zynga sono disponibili in oltre 150 Paesi, sulle piattaforme social e sui dispositivi mobili di tutto il mondo. Fondata nel 2007, il quartier generale della società è ubicato a San Francisco, con studi negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, in India, in Turchia e in Finlandia. Per ulteriori informazioni visitate www.zynga.com o seguite Zynga su Twitter, Instagram, Facebook o sul suo blog.

Informazioni su Warner Bros. Games



Warner Bros. Games, divisione di Warner Bros. Home Entertainment, Inc., è un prestigioso studio impegnato nella pubblicazione, nello sviluppo, nella concessione e nella distribuzione a livello mondiale di contenuti per il settore interattivo su tutte le piattaforme, tra cui console da gioco, dispositivi portatili e mobili e giochi per PC per titoli sia interni che di terze parti. Altre informazioni su Warner Bros. Games sono reperibili su https://www.wbgames.com/.

Informazioni su Portkey Games



Portkey Games è il marchio di Warner Bros. Interactive Entertainment specializzato nella creazione delle nuove esperienze nel Mondo magico su dispositivi mobili e nei videogiochi in cui il giocatore è al centro dell’avventura, ispirati alle storie originali di J.K. Rowling. Portkey Games offre ai giocatori l’opportunità di fare le proprie scelte narrative e lasciarsi coinvolgere dall’ambiente del Mondo magico per creare esperienze nuove e uniche. Il marchio è stato creato per regalare ai giocatori e ai fan nuove esperienze di gioco che permettono loro di penetrare nell’immaginario coinvolgente del Mondo magico dove possono definire una storia del tutto personale.

Dichiarazioni a carattere previsionale



Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni a carattere previsionale legate, tra le altre cose, ai particolari di giocabilità, alle caratteristiche di gioco e un evento limitato in occasione delle festività, così come la previsione di altri eventi e funzionalità nel 2021 nell’ambito di Harry Potter: Puzzles & Spells. Le dichiarazioni di previsione contengono spesso termini come “previsioni”, “stimato”, “pianificato”, “intendere”, “volere”, “anticipare”, “ritenere”, “obiettivo” e “aspettarsi” e le dichiarazioni contenenti verbi al futuro costituiscono di norma dichiarazioni di previsione. La concretizzazione o il buon esito di quanto menzionato in tali dichiarazioni di previsione comportano rischi, incertezze e presupposti significativi. Non è pertanto opportuno fare eccessivo affidamento su siffatte dichiarazioni di previsione che sono basate sulle informazioni che ci risultano alla data della loro pubblicazione. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornamento di tali dichiarazioni. Ulteriori informazioni sui suddetti rischi, incertezze e presupposti sono o saranno descritti in termini più particolareggiati nei documenti pubblici da noi depositati presso l’ente statunitense Securities and Exchange Commission (“SEC”), di cui si possono ottenere copie visitando il nostro sito Web dedicato alle Relazioni con gli investitori all’indirizzo http://investor.zynga.com o il sito Web dell’ente SEC all’indirizzo www.sec.gov.

Diritti di pubblicazione per WIZARDING WORLD, HARRY POTTER © J.K. Rowling. HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD e personaggi, nomi e indizi relativi di HARRY POTTER © e ™ Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc. Tutti i diritti riservati.

LO SCUDO WB: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

CONTATTI PER I MEDIA DI ZYNGA:

Dana Whitney | dwhitney@zynga.com