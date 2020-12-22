《Harry Potter: Puzzles & Spells》喜迎冬季假日，在整個12月帶來聖誕主題收集活動、全新魔法人物和社群媒體驚喜

Zayn Malik為《Harry Potter: Puzzles & Spells》粉絲帶來特別形象和訊息，展現代表性風格

舊金山–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)：





人物：

全球互動娛樂領導者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)宣布，將在其最近發表的手遊《Harry Potter: Puzzles & Spells》中推出冬季假日慶祝活動。這款遊戲獲得華納兄弟遊戲(Warner Bros. Games)的官方授權，以Portkey Games品牌發行，玩家將在整個12月透過豐富多彩的季節性歡慶活動盡情感受節日的喜悅，包括限期舉行的特別收集活動以及一系列假日裝飾和驚喜等。

事件：

在遊戲中，玩家可收集卡片完成全新的限期《魔法世界聖誕季》(Christmas in the Wizarding World)相冊，贏得神奇的獨角獸作為自己的魔法同伴。在本月稍晚，假日的繽紛裝飾和冬季寒冷的天氣將把霍格華茲變成一個銀裝素裹的魔法奇境，玩家在棋盤上遇見飄落的雪花，可將它們收集起來以贏得獎勵。色彩鮮豔的「巫師餅乾」(Wizard Cracker)輔助道具將出人意料地出現在謎題中，當玩家完成魔法三消遊戲中的謎題時，就可額外獲得一個清除寶石的炸彈作為禮物，讓慶祝活動驚喜連連。

國際藝術家、著名的《哈利·波特》粉絲Zayn Malik與Zynga團隊密切合作，為這款魔法三消遊戲打造了新的客製化元素，為這個季節增添了一抹時尚的色彩。為了給他在《Harry Potter: Puzzles & Spells》中的形象賦予更多栩栩如生的特點，Zayn創作了全新的眉毛、耳環、鬍鬚和眼睛客製化選項，將在新的一年於遊戲中針對所有玩家推出。12月，Malik透過自己的社群媒體管道分享了他在遊戲中的形象，並邀請他的粉絲和擁躉玩家也分享各自的形象。

此外，隨著平安夜的臨近，玩家還可造訪《Harry Potter: Puzzles & Spells》社群媒體管道，感受這一年最後一周的更多驚喜和假日歡樂氛圍。

評論：

Zayn Malik表示：「我真的非常享受與Zynga團隊的合作，為我在遊戲中的形象帶來新的元素。我覺得在遊戲中看到自己的動畫形象會讓它變得更加有趣，隨著這些新的客製化功能即將推出，所有玩家都將有機會感受到與遊戲更緊密的連結，並讓人物看起來和自己更像！」

Zynga遊戲業務資深副總裁Yaron Leyvand表示：「所有《哈利·波特》的書迷和影迷都知道，霍格華茲的耶誕節是一個非常特別的時刻。在《Harry Potter: Puzzles & Spells》的第一個冬季假日，我們希望在整個12月為玩家帶來繽紛的新內容和季節獎勵。能夠與玩家共同慶祝這個假日季，我們感到十分興奮，來年還將有更多精彩的魔法三消活動呈現給大家。」

背景：

在《Harry Potter: Puzzles & Spells》中，玩家將開啟一段三消冒險之旅，《哈利·波特》系列的魔咒、幽默、色彩和人物將讓玩家目不暇接。伴隨著《哈利·波特》原作影片中的配樂和旁白，粉絲們透過手機便能夠身臨其境，追隨哈利的腳步，穿越魔法世界。玩家完成三消謎題，在不斷晉級的同時贏得咒語和特殊的輔助道具，期間充滿了跳躍的巧克力蛙、拍動翅膀的鑰匙、對弈的巫師棋子以及其他意想不到的障礙和物體。在霍格華茲動人的友情和友好競爭的精神下，玩家可以和其他粉絲一起加入或建立俱樂部，參與社交，合作完成解謎策略，分享生活片段，以及在獨一無二的俱樂部活動中爭奪獎勵。

《Harry Potter: Puzzles & Spells》支援全球iOS和Android裝置，以及Amazon Kindle和Facebook。如需瞭解更多資訊及與其他粉絲互動，請在 Facebook、Instagram和 Twitter上掌握我們的最新動態，並造訪遊戲網站www.harrypotterpuzzlesandspells.com。

配套資源：

配套影像資源請造訪：https://bit.ly/HPPSHoliday

關於Zynga

Zynga是互動娛樂領域的全球領導者，其使命是透過遊戲連接世界。迄今為止，已有超過10億人玩過Zynga的遊戲，包括：CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的遊戲在150多個國家提供，可在全球的社群平臺和行動裝置上暢玩。公司成立於2007年，總部位於舊金山，在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、印度、土耳其和芬蘭設有分支機構。如需瞭解更多資訊，請造訪www.zynga.com或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga部落格上掌握Zynga的最新動態。

關於華納兄弟遊戲

華納兄弟家庭娛樂公司旗下部門華納兄弟遊戲是全球知名的全平臺互動空間娛樂內容出版商、開發商、授權商和發行商，這些平臺包括針對內部開發遊戲和協力廠商遊戲的控制台、手持設備、行動和桌上型電腦遊戲。有關華納兄弟遊戲的其他資訊可在https://www.wbgames.com/查閱。

關於Portkey Games

Portkey Games是華納兄弟互動娛樂(Warner Bros. Interactive Entertainment)旗下遊戲商標，致力於打造以J.K.羅琳(J.K. Rowling)的原創故事為靈感的全新「魔法世界」手遊和視訊遊戲體驗，玩家可以作為主角，開啟屬於自己的冒險之旅。Portkey Games讓玩家有機會選擇自己的故事線，與「魔法世界」情景互動，感受與眾不同的新樂趣。Portkey Games為玩家和粉絲帶來全新的遊戲體驗，透過沉浸式的遊戲方式，讓他們探索「魔法世界」的無窮魔力，打造屬於自己的「魔法世界」故事。

前瞻性陳述

本新聞稿包含與《Harry Potter: Puzzles & Spells》玩法詳情、遊戲功能以及限時假日活動和2021年預計推出的其他活動與特色等相關的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常包含諸如「展望」、「預測」、「計畫」、「打算」、「將」、「預期」、「相信」、「目標」、「期望」等詞彙，將來時態的陳述也一般具有前瞻性。這些前瞻性陳述所涵蓋事項的實現或成功涉及重大風險、不確定性和假設。這些前瞻性陳述是根據我們在此新聞稿發布之時可獲知的資訊做出的，不可對其過分依賴。我們沒有義務更新此類陳述。有關這些風險、不確定性和假設的更多資訊已在或將在我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的公開文件中有更詳細地描述，其副本可從我們的投資人關係網站http://investor.zynga.com或SEC網站www.sec.gov獲得。

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