《Harry Potter: Puzzles & Spells》喜迎冬季假日，在整个12月带来圣诞主题收集活动、全新魔法人物和社交媒体惊喜

Zayn Malik为《Harry Potter: Puzzles & Spells》粉丝带来特别形象和讯息，展现标志性风格

旧金山–(BUSINESS WIRE)—-(美国商业资讯)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)：





人物：

全球互动娱乐领导者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)宣布，将在其最近发布的手游《Harry Potter: Puzzles & Spells》中推出冬季假日庆祝活动。这款游戏获得华纳兄弟游戏(Warner Bros. Games)的官方授权，以Portkey Games品牌发行，玩家将在整个12月通过丰富多彩的季节性欢庆活动尽情感受节日的喜悦，包括限期举行的特别收集活动以及一系列假日装饰和惊喜等。

事件：

在游戏中，玩家可收集卡片完成全新的限期《魔法世界圣诞季》(Christmas in the Wizarding World)相册，赢取神奇的独角兽作为自己的魔法同伴。在本月晚些时候，假日的缤纷装饰和冬季寒冷的天气将把霍格沃茨变成一个银装素裹的魔法奇境，玩家在棋盘上遇见飘落的雪花，可将它们收集起来以赢取奖励。色彩鲜艳的“巫师饼干”(Wizard Cracker)辅助道具将出人意料地出现在谜题中，当玩家完成魔法三消游戏中的谜题时，就可额外获得一个清除宝石的炸弹作为礼物，让庆祝活动惊喜连连。

国际艺术家、著名的《哈利·波特》粉丝Zayn Malik与Zynga团队密切合作，为这款魔法三消游戏打造了新的定制元素，为这个季节增添了一抹时尚的色彩。为了给他在《Harry Potter: Puzzles & Spells》中的形象赋予更多栩栩如生的特点，Zayn创作了全新的眉毛、耳环、胡须和眼睛定制选项，将在新的一年于游戏中面向所有玩家推出。12月，Malik通过自己的社交媒体渠道分享了他在游戏中的形象，并邀请他的粉丝和拥趸玩家也分享各自的形象。

此外，随着平安夜的临近，玩家还可访问《Harry Potter: Puzzles & Spells》社交媒体渠道，感受这一年最后一周的更多惊喜和假日欢乐氛围。

评论：

Zayn Malik表示：“ 我真的非常享受与Zynga团队的合作，为我在游戏中的形象带来新的元素。我觉得在游戏中看到自己的动画形象会让它变得更加有趣，随着这些新的定制功能即将推出，所有玩家都将有机会感受到与游戏更紧密的联系，并让人物看起来和自己更像！”

Zynga游戏业务高级副总裁Yaron Leyvand表示：“ 所有《哈利·波特》的书迷和影迷都知道，霍格沃茨的圣诞节是一个非常特别的时刻。在《Harry Potter: Puzzles & Spells》的第一个冬季假日，我们希望在整个12月为玩家带来缤纷的新内容和季节奖励。能够与玩家共同庆祝这个假日季，我们感到十分激动，来年还将有更多精彩的魔法三消活动呈现给大家。”

背景：

在《Harry Potter: Puzzles & Spells》中，玩家将开启一段三消冒险之旅，《哈利·波特》系列的魔咒、幽默、色彩和人物将让玩家目不暇接。伴随着《哈利·波特》原作影片中的配乐和旁白，粉丝们通过手机便能够身临其境，追随哈利的脚步，穿越魔法世界。玩家完成三消谜题，在不断晋级的同时赢取咒语和特殊的辅助道具，期间充满了跳跃的巧克力蛙、拍动翅膀的钥匙、对弈的巫师棋子以及其他意想不到的障碍和物体。在霍格沃茨动人的友情和友好竞争的精神下，玩家可以和其他粉丝一起加入或组建俱乐部，参与社交，合作完成解谜策略，分享生活片段，以及在独一无二的俱乐部活动中争夺奖励。

《Harry Potter: Puzzles & Spells》支持全球iOS和Android设备，以及Amazon Kindle和Facebook。如需了解更多信息及与其他粉丝互动，请在 Facebook、Instagram和 Twitter上关注我们，并访问游戏网站www.harrypotterpuzzlesandspells.com。

配套资源：

配套图像资源请访问：https://bit.ly/HPPSHoliday

关于Zynga

Zynga是互动娱乐领域的全球领导者，其使命是通过游戏连接世界。迄今为止，已有超过10亿人玩过Zynga的游戏，包括：CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的游戏在150多个国家提供，可在全球范围的社交平台和移动设备上畅玩。公司成立于2007年，总部位于旧金山，在美国、加拿大、英国、爱尔兰、印度、土耳其和芬兰设有分支机构。如需了解更多信息，请访问www.zynga.com或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga博客上关注Zynga。

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前瞻性陈述

本新闻稿包含与《Harry Potter: Puzzles & Spells》玩法详情、游戏功能以及限时假日活动和2021年预计推出的其他活动与特色等相关的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常包含诸如“展望”、“预测”、“计划”、“打算”、“将”、“预期”、“相信”、“目标”、“期望”等词语，将来时态的陈述也一般具有前瞻性。这些前瞻性陈述所涵盖事项的实现或成功涉及重大风险、不确定性和假设。这些前瞻性陈述是基于我们在此新闻稿发布之时可获知的信息做出的，不可对其过分依赖。我们没有义务更新此类陈述。有关这些风险、不确定性和假设的更多信息已在或将在我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的公开文件中有更详细地描述，其副本可从我们的投资者关系网站http://investor.zynga.com或SEC网站www.sec.gov获得。

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