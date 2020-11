Populair IP KonoSuba komt in 2021 met een mobiel rollenspel naar de wereldmarkt

Gebaseerd op de anime-serie, KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World!

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Mobiele RPG KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Fantastic Days komt in 2021 wereldwijd uit voor iOS- en Android-apparaten. De game, uitgebracht door Nexon, bevat fan-favoriete personages uit de populaire anime-serie, waaronder Kazuma Sato, Aqua, Megumin, Darkness en alle nieuwe personages!





In samenwerking met KonoSuba-uitgever Kadokawa, en ontwikkeld door Sumzap, KonoSuba: Fantastic Days volgt de originele verhaallijn met originele personages uit de anime. Bovendien zijn alle nieuwe exclusieve personages die speciaal voor de game zijn gemaakt aanwezig, samen met nieuwe unieke verhalen. Japanse stemacteurs Jun Fukushima en Sora Amamiya vertolken ook hun rollen uit de anime-serie als respectievelijk Kazuma en Aqua.

De game, die in februari 2020 voor het eerst in Japan werd uitgebracht, heeft enorm veel succes verworven en positieve reacties gekregen van fans die regelmatig updates ontvangen met nieuwe personages, verhaallijnen en gebeurtenissen die voortdurend worden toegevoegd. Nexon heeft wereldwijde publicatierechten verworven, met uitzondering van Japan, China, Taiwan, Hong Kong en Macau.

Kenmerken:

Over KonoSuba: Fantastic Days http://www.playkonosuba.com/

Gebaseerd op de populaire anime-serie, “KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World!”, KonoSuba: Fantastic Days is een gratis te spelen personageverzameling RPG voor iOS en Android. Met fan-favoriete personages, waaronder Kazuma Sato, Aqua, Megumin en Darkness, volgt de game de verhaallijn van de originele roman en bevat unieke personages die exclusief voor de game zijn gemaakt. Eerder dit jaar heeft de Japanse release van KonoSuba: Fantastic Days positieve reacties ontvangen van spelers waardoor een sterke erkenning en fanbase is verkregen.

Over Nexon America Inc. http://www.nexon.com

Nexon America Inc. is opgericht in 2005 en levert uitstekende gratis te spelen online game-expertise en live game-ondersteuning, waarbij het gebruik maakt van de sterke punten van NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) en deze toepast voor een uniek westers publiek. Nexon America heeft al meer dan een decennium consequent iconische franchises zoals MapleStory en Mabinogi ondersteund. Deze hebben records gebroken en spelers geboeid. Met nieuwe projecten in het verschiet, handhaaft Nexon America de baanbrekende en innovatieve geest van het moederbedrijf, door gebruik te maken van de benadering dat de speler op de eerste plek komt, terwijl het de best mogelijke gameplay-ervaringen voor de westerse markt ontwerpt.

