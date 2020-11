Le populaire IP KonoSuba fera son entrée sur le marché mondial en 2021 avec un jeu de rôles mobile

Basé sur la série d’animés, KonoSuba: Sois Béni Monde Merveilleux !

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Jeu de rôles mobile KonoSuba: Sois Béni Monde Merveilleux ! Les Jours Fantastiques arrive en 2021 pour les appareils iOS et Android à travers le monde. Publié par Nexon, le jeu présentera les personnages favoris des fans de la populaire série d’animés, notamment Kazuma Sato, Aqua, Megumin, Darkness et de tout nouveaux personnages !





En partenariat avec Kadokawa, l’éditeur de KonoSuba, et développé par Sumzap, KonoSuba : Les Jours Fantastiques suit le scénario d’origine avec les personnages originaux de l’animé. De plus, de tout nouveaux personnages exclusifs créés uniquement pour le jeu seront en vedette, ainsi que de nouvelles histoires uniques. Les acteurs de doublage japonais Jun Fukushima et Sora Amamiya reprendront également leurs rôles de la série d’animé, respectivement en tant que Kazuma et Aqua.

Initialement lancé au Japon en février 2020, le jeu a remporté un énorme succès et a été accueilli favorablement par les fans recevant des mises à jour périodiques avec l’ajout continu de nouveaux personnages, scénarios et événements. Nexon a fait l’acquisition des droits d’édition mondiaux à l’exclusion du Japon, de la Chine, de Taïwan, de Hong Kong et de Macau.

Pour vous inscrire pour des mises à jour supplémentaires sur KonoSuba : Les Jours Fantastiques, veuillez vous rendre sur le site Web officiel, sans oublier de suivre @playkonosuba sur Twitter pour trouver les dernières actualités !

Basé sur la série populaire d’animés « KonoSuba: Sois Béni Monde Merveilleux ! », KonoSuba : Les Jours Fantastiques est un jeu de rôles gratuit doté d’une collection de personnages, pour iOS et Android. En mettant en vedette les personnages favoris des fans, notamment Kazuma Sato, Aqua, Megumin et Darkness, le jeu suit le scénario du roman original et comprend des personnages uniques créés exclusivement pour le jeu. En début d’année, le lancement japonais de KonoSuba : Les Jours Fantastiques a été accueilli favorablement par les joueurs, gagnant une forte reconnaissance et une solide base de fans.

À propos de Nexon America Inc. http://www.nexon.com

Fondée en 2005, Nexon America Inc. produit des jeux gratuits en ligne de grande qualité et offre un support de jeu en direct. L’entreprise tire parti des atouts de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») pour les appliquer à un public occidental. Depuis plus d’une décennie, Nexon America soutient en continu des franchises emblématiques telles que MapleStory et Mabinogi qui suscitent l’engouement des joueurs et battent des records de popularité. Forte de ses nouveaux projets en préparation, Nexon America fait preuve de l’esprit pionnier et innovant de sa maison-mère, avec son approche axée sur le joueur, tout en concevant les meilleures expériences de jeu possible pour le marché occidental.

