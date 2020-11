Il popolare IP KonoSuba affronterà il mercato globale nel 2021 con il gioco mobile d’interpretazione di ruoli

Fondato sulla serie anime, KonoSuba: La benedizione divina su questo mondo meraviglioso!

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Gioco di ruolo mobile KonoSuba: La benedizione divina su questo mondo meraviglioso! Fantastic Days in arrivo nel 2021 per dispositivi iOS e Android in tutto il mondo. Pubblicato da Nexon, il gioco presenterà i personaggi preferiti dagli appassionati della popolare serie anime, inclusi Kazuma Sato, Aqua, Megumin, Darkness e personaggi completamente nuovi!





In collaborazione con Kadokawa, editore di KonoSuba, e sviluppato da Sumzap, KonoSuba: Fantastic Days segue lo scenario originale con personaggi originali dalla serie anime. Inoltre, verranno presentati tutti i nuovi personaggi esclusivi creati appositamente per il gioco, insieme a storie nuove e senza eguali. I doppiatori giapponesi Jun Fukushima e Sora Amamiya riprenderanno anche i loro ruoli dalla serie anime, rispettivamente nelle vesti di Kazuma e Aqua.

Inizialmente pubblicato in Giappone nel febbraio 2020, il gioco ha ottenuto un successo di massa e una risposta positiva da parte degli appassionati, ricevendo aggiornamenti regolari con nuovi personaggi, scenari ed eventi che sono stati via via aggiunti. Nexon ha acquisito i diritti per la pubblicazione globale, a eccezione di Giappone, Cina, Taiwan, Hong Kong e Macao.

Per abbonarsi ai futuri aggiornamenti di KonoSuba: Fantastic Days, visitare il sito ufficiale e ricordarsi di seguire @playkonosuba su Twitter per le ultime notizie!

Fondata nel 2005, Nexon America Inc. offre eccellenti competenze nei giochi online gratuiti e assistenza in tempo reale durante il gioco, attingendo ai punti di forza del marchio NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) e adattandoli alle preferenze specifiche degli utenti occidentali. Da oltre un decennio Nexon America gestisce titoli iconici come MapleStory e Mabinogi che hanno battuto record e avvinto i giocatori. Con nuovi progetti che si profilano all’orizzonte, Nexon America rimane fedele allo spirito pionieristico e innovativo della capogruppo, adottando un approccio incentrato sul giocatore e sviluppando le migliori esperienze di gioco possibili per il mercato occidentale.

