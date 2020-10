Le marché mondial du smartphone montre des signes de rétablissement au T3

Xiaomi occupe la troisième place alors que realme enregistre la croissance la plus rapide, soit 132 % en glissement trimestriel

NEW DELHI & HONG KONG & SÉOUL & LONDRES & PÉKIN & SAN DIEGO & BUENOS AIRES–(BUSINESS WIRE)–Le marché mondial du smartphone a reculé de 4 % en glissement annuel, mais a connu une croissance de 32 % en glissement trimestriel pour atteindre 366 millions d’unités au T3 2020, selon les dernières recherches du Market Monitor Service de Counterpoint. Tous les marchés clés ont favorisé ce redressement, notamment les marchés américain, indien et latino-américain, caractérisés par un lent retour à la normale grâce à l’assouplissement des mesures de confinement. Le marché du smartphone a fait preuve de résilience face aux conséquences néfastes de la COVID-19, à la fois du côté de l’offre et de la demande.





À propos de la dynamique globale du marché, le vice-directeur Tarun Pathak a déclaré : « L’assouplissement des mesures de confinement sur tous les marchés clés a rendu possible la reprise des importations et des exportations, ce qui a permis de restructurer la chaîne d’approvisionnement. La demande accumulée en raison des confinements a par ailleurs aidé le marché du smartphone à emprunter son actuelle trajectoire de redressement. »

Samsung a retrouvé la première place, avec des expéditions se chiffrant à 79,8 millions d’unités, soit une croissance de 47 % en glissement trimestriel et de 2 % en glissement annuel. Il s’agit des expéditions les plus importantes réalisées par Samsung ces trois dernières années. L’entreprise est parvenue à se ressaisir sur divers marchés, notamment en Inde, en Europe occidentale et en Amérique latine, grâce à de nouveaux modèles. En Inde, Samsung a dépassé Xiaomi pour devenir le numéro 1 du secteur, emporté par le succès de sa série M. Huawei, qui occupait le second rang sur le marché mondial, a affiché une tendance à la baisse avec des parts de marché passant de 20 % au T2 à 14 % au T3 2020. La croissance rapide de realme s’est poursuivie au cours du trimestre. Ses volumes d’expédition ont enregistré une croissance de 132 % en glissement trimestriel, ce qui représente le plus fort élan de croissance parmi les plus importants fabricants d’équipement d’origine au monde. Ces chiffres en ont fait la marque à avoir écoulé le plus rapidement le nombre de 50 millions de smartphones depuis sa création.

Xiaomi a enregistré une croissance de 75 % en glissement trimestriel et conquis 13 % des parts de marché au cours du trimestre. Il est à noter que ce fut également la première fois que Xiaomi dépassait Apple pour s’emparer de la troisième place. L’analyste de recherche Abhilash Kumar a déclaré : « Xiaomi a atteint son plus haut niveau d’expéditions avec 46,2 millions d’unités au T3 2020. En Chine, la lutte de l’entreprise pour la croissance s’est soldée par une hausse des expéditions de 28 % en glissement annuel et de 35 % en glissement trimestriel. Cette performance impressionnante de Xiaomi dans l’empire du Milieu résulte d’une série de campagnes menées pendant les célébrations du dixième anniversaire de la marque en août. Les parts de marché de Xiaomi ont par ailleurs connu une croissance rapide sur les nouveaux marchés que sont l’Amérique latine, l’Europe et la zone MEA, et ce, aux dépens de Huawei, dans un contexte de sanctions commerciales entre les États-Unis et la Chine. »

