Il mercato globale degli smartphone mostra segni di ripresa nel terzo trimestre

Xiaomi si assesta al terzo posto; realme fa registrare la crescita più rapida con il 132% su base trimestrale

NUOVA DELHI & HONG KONG & SEUL & LONDRA & PECHINO & SAN DIEGO & BUENOS AIRES–(BUSINESS WIRE)–Il mercato globale degli smartphone ha subito un calo del 4% su base annua, ma ha fatto registrare una crescita del 32% su base trimestrale fino a raggiungere 366 milioni di unità nel terzo trimestre 2020, secondo l’ultimo studio condotto dal servizio Market Monitor di Counterpoint. A trainare la ripresa sono stati tutti i mercati chiave, come Stati Uniti, India e America Latina, tornando lentamente alla normalità a causa di condizioni di lockdown meno restrittive. Il mercato degli smartphone ha mostrato resilienza agli effetti nocivi del COVID-19 sia dal lato della domanda che da quello dell’offerta.





Commentando sulla dinamica dei mercati complessiva, Tarun Pathak, direttore associato, ha commentato, “ Le condizioni meno restrittive di lockdown in tutti i mercati chiave hanno permesso attività di esportazione e importazione, semplificando nuovamente la catena di fornitura. Inoltre, l’aumento della domanda a causa dei lockdown ha aiutato il mercato degli smartphone a prendere una traiettoria di ripresa”.

Samsung ha ripreso il primo posto, con la fornitura di 79,8 milioni di unità che hanno fatto registrare una crescita pari al 47% su base trimestrale e al 2% su base annua. Si tratta della fornitura più grande di sempre da parte di Samsung negli ultimi tre anni. La società è riuscita a recuperare su mercati tra cui India, Europa occidentale e America Latina, grazie a nuovi modelli. In India, Samsung ha superato Xiaomi per diventare l’azienda N. 1, guidata dal successo della M Series. Huawei si è posizionata seconda sul mercato globale ma ha mostrato una tendenza in calo, con la quota che si è abbassata dal 20% nel secondo trimestre 2020 al 14% nel terzo trimestre 2020. realme ha continuato a crescere nell’intero trimestre, registrando un aumento di volume di forniture pari al 132% su base trimestrale, il ritmo di crescita più rapido tra i principali OEM globali. Con questo, è diventato il marchio più rapido al mondo a fornire 50 milioni di dispositivi smartphone fin dall’inizio.

Xiaomi è cresciuta del 75% su base trimestrale, fino ad aggiudicarsi il 13% della quota di mercato per il trimestre. Soprattutto, è stata anche la prima volta che Xiaomi ha sorpassato Apple, posizionandosi al terzo posto. L’analista ricercatore Abhilash Kumar ha affermato, “ Xiaomi ha raggiunto le forniture più grandi di sempre con 46,2 milioni di unità nel terzo trimestre 2020. In Cina, le sfide della crescita sono finite per Xiaomi e le forniture sono aumentate del 28% su base annua e del 35% su base trimestrale. Questa sensazionale performance di Xiaomi in Cina è stata guidata da una serie di campagne durante i festeggiamenti per il decimo anniversario del marchio in agosto. Inoltre, in nuovi mercati come America Latina, Europa e Medio Oriente e Africa, la quota di Xiaomi è cresciuta rapidamente a scapito di Huawei nel clima di sanzioni commerciali tra Stati Uniti e Cina”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

