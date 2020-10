Les toutes dernières données relatives au marché du streaming de Conviva indiquent que les publicitaires tendent à réémerger, tandis que la progression des TV intelligentes ralentit la croissance des appareils connectés à la TV

Le rapport State of Streaming du T3 2020 de Conviva souligne la croissance continue du visionnage TV en streaming, ainsi que les gains de la NFL sur les canaux numériques

FOSTER CITY, Californie–(BUSINESS WIRE)–Conviva, leader dans le domaine des renseignements mondiaux sur les médias en streaming, a publié aujourd’hui son rapport trimestriel State of Streaming pour le T3 2020, qui fait état d’une augmentation de 57 % en glissement annuel du temps de visionnage global, poursuivant la tendance caractérisée par de multiples trimestres de solide croissance pour le secteur du streaming. Le rapport a également dévoilé de nouvelles tendances en matière de streaming, notamment le retour tant attendu des annonceurs et la bataille croissante entre les TV intelligentes et les appareils connectés à la TV tels que Roku.





« Le streaming a explosé l’année dernière, comme en témoignent des contenus tels que ceux de la NFL, enregistrant une augmentation de 41 % du visionnage en streaming, et affichant une croissance relativement stable sur la TV linéaire », a déclaré Bill Demas, PDG de Conviva. « Par conséquent, nous constatons une hausse des investissements dans les services de streaming, les annonceurs se tournant vers les plateformes de streaming, et les consommateurs adoptant des appareils et des TV compatibles avec le streaming à un rythme rapide. »

La demande publicitaire montre des signes de reprise tandis que la qualité s’améliore

Contrairement au T2 2020 qui a vu la demande publicitaire chuter significativement en raison de la pandémie et de l’absence de sports en direct, le T3 a enregistré une réémergence mondiale de la demande publicitaire, avec une augmentation de 22 % des impressions due à une hausse de 14 % des efforts publicitaires, ainsi qu’à une diminution de 22 % des efforts publicitaires infructueux. La qualité publicitaire s’est également améliorée au T3, grâce à une réduction de 28 % du délai d’attente lié à la mise en tampon des publicités, ainsi qu’à une augmentation de 11 % de la qualité d’image.

Les TV intelligentes enregistrent une progression

Les appareils connectés à la TV, tels que Roku, Amazon Fire TV, Apple TV et Chromecast, continuent de dominer le marché du visionnage en streaming au T3, avec une part de 55 % du temps de visionnage global. Néanmoins, pour la première fois, les appareils connectés à la TV n’ont pas suivi le rythme de la croissance globale du marché du streaming (55 % vs 57 %), ce qui démontre un fléchissement peu caractéristique dans cette catégorie.

Cette croissance moins rapide peut être attribuée au fait que davantage de téléspectateurs ont visionné des contenus en streaming depuis l’application native de leur TV plutôt que via un appareil externe. En effet, les TV intelligentes telles que Samsung, LG et Vizio ont enregistré une croissance significativement plus rapide que tous les autres appareils au T3, en hausse de 200 % en termes de temps de visionnage. Grâce à cette croissance fulgurante, les TV intelligentes ont quasiment doublé leur part de marché par rapport à l’année précédente, passant de 7,7 % au T3 précédent à 14,8 %.

Roku demeure leader du marché parmi les appareils connectés à la TV, s’emparant quasiment de la moitié du total de temps de visionnage sur appareils connectés à la TV au cours du trimestre, avec une part de 47,7 %. Amazon Fire TV se positionne loin derrière à la deuxième place, avec 27,6 %.

Streaming du dimanche – la NFL s’empare du numérique

Le nombre de fans de la NFL visionnant des matchs en streaming a augmenté de 41 % en glissement annuel. Les matchs en journée ont enregistré la plus forte augmentation au T3, en hausse de 63 %, avec près de 70 % des visionnages diffusés sur un grand écran. Par contre, les matchs de première partie de soirée ont enregistré une augmentation plus modeste de 32 % de temps de visionnage en glissement annuel au T3 2020.

Les TV restent dominantes en matière de visionnage de la NFL, la TV représentant 67 % du total du temps de visionnage de la NFL, contre 13 % pour le mobile et seulement 6 % pour le PC au T3 2020.

Sur les réseaux sociaux, les ligues sportives nord-américaines ont atteint de nouveaux sommets en septembre, avec une augmentation totale de 252 % des engagements parmi les ligues sportives de la région, telles que la NBA, la NFL, la NHL, la MLB et la MLS, par rapport à leurs niveaux faibles du mois de juin. Les deux plus grands acteurs, la NBA et la NFL, connaissent deux situations différentes : les équipes de la NFL ont dépassé les niveaux d’engagement total depuis janvier, tandis que les équipes de la NBA n’ont pas encore retrouvé leurs niveaux d’engagement antérieurs à la pandémie. Les équipes de la NFL ont probablement enregistré de meilleures performances à leur retour dans la mesure où elles ont produit davantage de contenus en septembre que sur tout autre mois au cours de l’année, ce qui leur a permis d’enregistrer leur meilleur mois de l’année en termes d’engagements.

Méthodologie

Les données du rapport State of Streaming, de Conviva ont été principalement collectées à partir de la technologie de capteur, exclusive, de Conviva, actuellement embarquée dans trois milliards d’applications de streaming vidéo, et qui permet de mesurer plus de 500 millions de téléspectateurs uniques regardant 150 milliards de flux par an avec 1,5 billion de transactions en temps réel, par jour, dans plus de 180 pays. Les comparaisons d’une année à l’autre ont été normalisées au niveau des clients, de sorte à obtenir des représentations précises de la croissance du secteur. Les données liées aux médias sociaux rassemblent les données de plus de 1 360 comptes, de plus de 29 millions de publications, 4,8 millions de vidéos, 183 milliards de visionnements de vidéo et plus de 41 milliards d’engagements sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.

À propos de Conviva

Conviva est le leader de l’intelligence multimédia du streaming, optimisée par sa plateforme en temps réel. Plus de 250 leaders et marques du secteur, parmi lesquels CBS, CCTV, DAZN, Disney+, HBO Max, Hulu, Sky, Sling TV, TED, Univision et WarnerMedia, s’appuient sur Conviva pour maximiser l’engagement de leurs clients, offrir les expériences de qualité que les téléspectateurs attendent, et stimuler la croissance des revenus. Avec une empreinte mondiale de plus de 500 millions de téléspectateurs uniques regardant 150 milliards de flux par an diffusés en streaming sur des appareils par 3 milliards d’applications, Conviva offre aux fournisseurs de streaming une échelle inégalée pour la mesure vidéo continue, l’intelligence et l’analyse comparative de chaque flux, sur chaque écran, à chaque seconde.

