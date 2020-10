Retour au bureau : Axway crée Griffin App, une application dédiée au retour au bureau, et rend public son code source.

La Griffin App a été entièrement créée avec la plateforme Axway AMPLIFY™.

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Axway (Euronext: AXW.PA), un des principaux éditeurs de logiciels de gestion et d’intégration des API*, annonce la publication du code source de l’application Griffin App, un assistant mobile qui permet de planifier l’occupation des bureaux et développé par Axway. L’objectif est d’aider les entreprises à retourner au bureau en toute sécurité grâce aux API et à la technologie mobile.

Pour retourner au bureau, dans chacun des 17 pays où Axway est implanté, les collaborateurs avaient à suivre des conditions de réouverture différentes selon les régions. Pour la direction des ressources humaines du groupe Axway, il fallait donc tenir compte des réglementations locales, des règles des bâtiments, ou encore des questionnaires de dépistage localisés, qui varient selon le pays. Avec la Griffin App, les collaborateurs peuvent prendre connaissance de la capacité d’accueil de n’importe quel bureau à un instant, et par date, pour planifier leurs journées de travail.

« Avec 1885 collaborateurs dans près de 30 bureaux, nous recherchions la meilleure solution pour leur permettre de choisir comment utiliser nos locaux partout dans le monde, » a déclaré Dominique Fougerat, Vice-Présidente de la Direction People & Culture d’Axway. « GriffinApp aide Axway à gérer les capacités de chaque bureau et à garantir le respect des normes de sécurité pendant la pandémie. Nous partageons maintenant notre application avec toutes les entreprises qui souhaitent faire de même pour leurs équipes. »

L’application mobile Griffin App, native multi-plateforme pour iOS et Android, ainsi que l’ensemble du backend, ont été conçus avec la plateforme AMPLIFY. Celle-ci fournit de nombreux services comme AMPLIFY™ Titanium, API Builder, Mobile Backend Services (MBS), AMPLIFY™ Runtime Services et AMPLIFY™ API Management. Avec la publication du code source, d’autres entreprises peuvent utiliser la puissance d’AMPLIFY™ pour intégrer rapidement et facilement toute application tierce requise par leur organisation. Le code source ouvert et sa construction centrée sur l’API permettent aux développeurs de s’adapter aux environnements régionaux, dans l’esprit de l’initiative Open Everything d’Axway.

« L’équipe du CTIO d’Axway, en partenariat avec notre Griffin Innovation Lab, a créé une infrastructure complète de backend pour enregistrer l’utilisation des bureaux », a poursuivi Dominique Fougerat. « En utilisant la plateforme Axway AMPLIFY™, il n’a fallu que deux semaines à l’un de nos développeurs pour créer une expérience qui donne aux collaborateurs et aux représentants locaux des RH, la possibilité de gérer les spécificités de nos bureaux. »

Le code source de l’application Griffin sur Github est disponible ici.

Les informations pour construire Griffin App à l’aide du code sont disponibles ici.

