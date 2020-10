Axway entwickelt Return-to-work-App und gibt Quellcode für die Öffentlichkeit frei

Die Griffin App wurde vollständig auf Basis der Axway AMPLIFY Plattform erstellt

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Axway (Euronext: AXW.PA), ein führender Anbieter von API Management- und Integrationssoftware, veröffentlicht den Quellcode der Griffin App, dem mobilen Büroplanungs-Assistenten von Axway. Damit möchte Axway anderen Unternehmen bei der sicheren Rückkehr ins Büro mittels APIs und Mobiltechnologie helfen.

In jedem der 17 Länder, in denen Axway-Mitarbeiter tätig sind, mussten die lokalenTeams je nach Region unterschiedliche Voraussetzungen für die Wiedereröffnung erfüllen. Dazu gehören staatliche Vorgaben, baurechtliche Vorschriften sowie lokalisierte und für jeden Standort spezifische Kontrollfragen. Dank der Griffin App können die Mitarbeiter nun die aktuelle und geplante Kapazität für jedes einzelne Büro an einem bestimmten Datum einsehen und ihren Arbeitstag entsprechend planen.

„Mit über zweitausend Mitarbeitern in fast 30 Büros suchten wir nach der besten Lösung, um unseren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, unsere Büroräume auf der ganzen Welt zu nutzen“, so Dominique Fougerat, EVP People & Culture bei Axway. „Die Griffin App hilft Axway bei der Verwaltung der Kapazitäten in den einzelnen Niederlassungen und bei der Einhaltung der Sicherheitsanforderungen während der Pandemie. Wir machen diesen Code jetzt jedem Unternehmen zugänglich, das dies auch für seine Mitarbeiter tun möchte.“

Die plattformübergreifende, native mobile Anwendung für iOS und Android – und das gesamte Backend – wurden mit der AMPLIFY Plattform erstellt. Dazu gehören zahlreiche Plattformdienste wie AMPLIFY™ Titanium, API Builder, Mobile Backend Services (MBS), AMPLIFY Runtime Services und AMPLIFY API Management. Mit der Veröffentlichung des Quellcodes können Unternehmen die Leistungsfähigkeit von AMPLIFY nutzen, um schnell und einfach in jede von der Organisation benötigte Drittanbieteranwendung zu integrieren. Dank des offenen Quellcodes und des API centric Ansatzes können sich Entwickler an lokale Umgebungen anpassen. Diese Fähigkeit deckt sich mit der Open Everything Initiative von Axway.

„Unser Griffin Innovation Lab hat in Zusammenarbeit mit dem CTIO Office eine vollständige Backend-Infrastruktur zur Erfassung der Büronutzung geschaffen“, so Fougerat weiter. „Mit der Axway AMPLIFY Plattform konnte einer unserer Entwickler innerhalb von nur zwei Wochen eine Anwendung entwickeln, die es den Mitarbeitern und meinen lokalen HR-Vertretern ermöglicht, die Besonderheiten von über zwei Dutzend Büros zu verwalten.“

Den Quellcode der Griffin App auf Github finden Sie hier.

Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Anwendung mit dem Code erstellen können.

