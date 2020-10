Una nueva era para el iPhone con 5G: T‑Mobile ofrecerá el iPhone 12 Pro y iPhone 12; las reservas empiezan el 16 de octubre

Llévate dos iPhone 12 Pro y dos líneas nuevas con datos 5G ilimitados por $100 al mes en la red 5G más grande del país

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–T‑Mobile y Metro by T‑Mobile ofrecerán la nueva línea del iPhone 12, incluidos los iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 y iPhone 12 mini. Estos teléfonos ofrecen una poderosa experiencia 5G con la capacidad de aprovechar la red 5G de T‑Mobile, la primera y más grande red 5G nacional del país, y la única red con espectros exclusivos de banda baja, media y alta. Con un atractivo y totalmente nuevo diseño, los modelos iPhone 12 presentan un nuevo sistema de cámaras sin precedentes, pantallas Super Retina XDR de borde a borde para una experiencia visual más inmersiva, el mayor aumento en durabilidad con una cubierta frontal de cristal Ceramic Shield y el poderoso chip A14 Bionic diseñado por Apple, el chip más rápido en smartphones. Los clientes de T‑Mobile podrán reservar su iPhone 12 Pro y iPhone 12 a partir del 16 de octubre; a las tiendas de T‑Mobile y Metro llegarán el 23 de octubre. Los clientes de T‑Mobile también podrán reservar su iPhone 12 Pro Max y iPhone 12 mini a partir del 6 de noviembre; a las tiendas de T‑Mobile y Metro llegarán el 13 de noviembre. Para obtener una lista de precios completa y detalles de disponibilidad, visita es.t‑mobile.com.

“La primera línea de teléfonos iPhone compatibles con 5G ya está aquí, y El Un‑carrier ya se venía preparando para este momento: fuimos los primeros en lanzar nuestra red 5G a nivel nacional, y contamos con más espectros de banda baja y media que nadie en todo el país, con ondas de radio 5G exclusivas ¡en todas las bandas! Así es que si quieres 5G con cobertura y también CON velocidad, querrás estar con T‑Mobile”, afirmó Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “El lanzamiento del iPhone con 5G representa un gran hito, y vamos a lanzarlo a lo grande con una gran oferta. ¡Este es el mejor momento para entrar en la red 5G MÁS GRANDE del país!”.

Con la mayor cantidad de bandas 5G que cualquier otro smartphone, los modelos del iPhone 12 ofrecen la cobertura 5G más amplia en todo el mundo1, con modelos en el país compatibles con espectro de ondas milimétricas, la versión de frecuencia más alta de 5G. El rediseñado iPhone 12 Pro de 6.1 pulgadas desafía los límites de la innovación para usuarios que quieren sacar el mayor provecho de su iPhone. El iPhone 12 viene en cuatro acabados de acero inoxidable espectaculares: grafito, plata, oro y azul pacífico. Además, ofrece una pantalla inmersiva Super Retina XDR de borde a borde, una clasificación IP68 de resistencia al agua líder en la industria2 y la nueva cubierta frontal de cristal Ceramic Shield, por lo que ofrece el mayor aumento en durabilidad nunca visto en un iPhone. El potente chip A14 Bionic es el motor detrás de cada una de las experiencias de usuario, y sumado a las innovaciones en los sistemas de cámaras, los iPhone 12 Pro presentan nuevas y significativas funciones de fotografía computacional, tales como: mejoras al modo Noche, procesamiento de imágenes Deep Fusion, Smart HDR 3, grabación de videos HDR con Dolby Vision3, y mucho más. El iPhone 12 ha reinventado su sistema de cámara profesional y ofrece una cámara expansiva ultra gran angular, una cámara con teleobjetivo con zoom óptico 2x y una nueva cámara gran angular para capturar imágenes de calidad profesional y video en entornos con mucha y poca luz. Con el nuevo Apple ProRAW4, los fotógrafos pueden lograr mayor control en las fotos y con el nuevo escáner LiDAR, las experiencias de realidad aumentadas son más reales en el iPhone 12 Pro y el autoenfoque ofrece más precisión en retratos con poca luz y en el modo Noche. El iPhone 12 Pro, junto con todos los modelos del iPhone 12, presentan el sistema magnético MagSafe para carga inalámbrica de alta potencia y un ecosistema completamente nuevo de accesorios magnéticos que se acoplan fácilmente al iPhone5.

El iPhone 12 de 6.1 pulgadas compatible con 5G presenta un bello y novedoso diseño repleto de nuevas y potentes funciones, y ahora ofrece una experiencia avanzada con la tecnología 5G. Disponible en cinco hermosos acabados de aluminio de color azul, verde, negro, blanco y PRODUCT(RED)6, el iPhone 12 posee una amplia pantalla Super Retina XDR de borde a borde, resistencia al agua IP68 líder en la industria, MagSafe y la nueva cubierta frontal Ceramic Shield, más resistente que cualquier otro vidrio de smartphone creado hasta la fecha. El mismo chip A14 Bionic que equipa el iPhone 12 Pro viene en el iPhone 12 que, al combinarse con un avanzado sistema de cámaras, introduce significativas características nuevas de fotografía computacional, la más alta calidad de video en un smartphone y mucho más, ofreciendo a la vez excelente duración de batería. El iPhone 12 cuenta con la primera cámara capaz de grabar video en HDR con Dolby Vision y ofrece un nuevo y potente sistema de cámara dual con la cámara ultra gran angular y una nueva cámara gran angular para tomar fotos y videos aún más increíbles con poca luz, y el modo Noche en todas las cámaras.

A partir del viernes 16 de octubre, los clientes de T-Mobile pueden elegir entre estas opciones:

Llevarse dos iPhone 12 Pro Y TAMBIÉN dos líneas nuevas con datos 5G ilimitados por solo $100/mes en el plan Essentials al intercambiar dos dispositivos elegibles.

Obtener hasta $850 de descuento en cualquier modelo de iPhone 12 nuevo con créditos en la factura al agregar una línea e intercambiar o entregar un dispositivo elegible.

Llevarse el iPhone 12 Pro hasta MITAD DE PRECIO, u obtener hasta $500 de descuento en cualquier modelo nuevo de la serie iPhone 12 con 30 créditos en la factura mensual al intercambiar o entregar un dispositivo elegible.

Además, los clientes que hayan estado con T-Mobile, incluido Sprint, durante 5 o más años pueden obtener un reembolso de $200 en cualquier iPhone nuevo al intercambiar o entregar cualquier iPhone activo en un plan elegible. Esto puede combinarse con la oferta de $500 de descuento.

Además, T-Mobile Para Empresas tiene ofertas para empresas de todos los tamaños y para agencias gubernamentales. Los clientes empresariales pueden llevarse el nuevo iPhone 12 por $399 al agregar una línea e intercambiar un dispositivo elegible. Además, los pequeños negocios pueden obtener $100 con créditos en la factura por cada línea que activen.

T-Mobile tiene la primera y más grande red 5G nacional, que cubre a más de 260 millones de personas y abarca 1.3 millones de millas cuadradas. Y con su suministro del espectro ideal 5G de banda media (2.5 GHz), El Un-carrier está expandiendo esa base 5G nacional con aún más velocidad y capacidad. En lugares donde se encuentra implementada la red 5G de banda media, las velocidades promedio de descarga ya se encuentran aproximadamente en 300 Mbps con picos de velocidad cercanos a 1 Gbps. La red 5G de 2.5 GHz de T-Mobile ofrece velocidades increíbles y una amplia cobertura. Cada sitio 5G de 2.5 GHz de banda media puede cubrir un área decenas de miles de veces más grande que la zona que llega a cubrir un sitio de mmWave. En T-Mobile, los clientes que tienen un teléfono 5G pueden obtener cobertura amplia de 5G y velocidades increíbles al mismo tiempo.

Para obtener más detalles sobre precios y ofertas, visita es.t-mobile.com/offers/apple-iphone-deals. Ingresa aquí para obtener más información sobre las ofertas de T-Mobile Para Empresas. Y para conocer más detalles sobre los modelos de iPhone 12, visita www.apple.com.

Síguenos en la sala de prensa oficial de T-Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Si cancelas tu línea antes de recibir los 30 créditos en la factura, podrías tener que pagar hasta el valor total de todos los dispositivos (p. ej., iPhone 12 Pro 128 GB: $ 999.99,) según los contratos de financiamiento requeridos; si vas a cancelar tu cuenta, contáctanos antes para pagar el saldo en cuotas mensuales con descuento. El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. Si cancelaste líneas con servicio de voz en los últimos 90 días, reactívalas primero. La cuenta deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos. $850 menos: máximo 4 dispositivos con descuento por cuenta. $500 menos: máximo 12 por cuenta. Reembolso de $200: el reembolso se otorga a través de una tarjeta virtual prepagada (T‑Mobile) o de 30 créditos en la factura mensual (Sprint). La tarjeta es emitida por Sunrise Banks N.A., miembro de FDIC. Podría demorar de 6 a 8 semanas. Máximo 4 por cuenta. Essentials: durante los períodos de congestión, aquella pequeña fracción de clientes que use más de 50 GB al mes podría notar velocidades reducidas hasta el siguiente ciclo de facturación debido a la priorización de datos. Sin AutoPago, son $5 más por línea en las primeras seis líneas. La cobertura 5G no está disponible en algunas áreas; para algunos usos se podría requerir un determinado plan o función; consulta es.T‑Mobile.com.

1 Se requiere un plan de datos. 5G, LTE de clase Gigabit, VoLTE y las llamadas Wi‑Fi están disponibles en ciertos mercados y a través de ciertas compañías de servicio móvil. La velocidad se basa en el rendimiento teórico y varía de acuerdo con las condiciones del lugar y a la compañía de servicio móvil. Para obtener detalles sobre la compatibilidad con 5G y LTE, los clientes pueden contactar a su compañía de servicio móvil y visitar apple.com/iphone/cellular.



2 El iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max son resistentes a las salpicaduras, el agua y el polvo. Las pruebas se realizaron bajo condiciones controladas de laboratorio y los teléfonos tienen la calificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos). La resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo no es permanente, y podría disminuir como consecuencia del uso habitual. No intentes cargar el iPhone si está mojado. Consulta la Guía de Usuario para obtener las instrucciones de limpieza y secado. La garantía no cubre los daños producidos por líquidos.



3 La reproducción 4K Dolby Vision requiere el uso de un Apple TV 4K o un televisor con AirPlay.



4 Apple ProRAW estará disponible en una futura actualización de iOS 14 para el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max.



5 Los accesorios MagSafe, incluyendo los cargadores, los estuches y las billeteras, se venden por separado.



6 Parte de las ganancias por cada compra de (PRODUCT)RED se destina al Global Fund para combatir el sida. A partir de ahora hasta el 31 de diciembre de 2020, dichas ganancias se destinarán a las iniciativas de Global Fund en respuesta al COVID‑19.

Acerca de T‑Mobile



T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible en disrupción del mercado para crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: es.t‑mobile.com.

