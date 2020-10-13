Soundtrap推出可随时录音的协作式新音乐应用“Soundtrap Capture”

这款用户友好型新工具使创作者可以实时协作，并在灵感迸发时随时随地录制高质量的音频

纽约–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–Soundtrap今天推出了一款用于即时音乐捕获和创作的协作式移动应用Soundtrap Capture。这款新应用专为音乐家和艺术家而设计，是一种用户友好的交互式工具，可让创作者们实时协作，并在灵感出现的任何时间和地点录制高质量的音频。从今天开始，Soundtrap Capture在iOS App Store上供全球用户免费下载。

Spotify旗下Soundtrap主管Per Emanuelsson表示：“这款新应用的目的是帮助随时随地捕获创意。无论是在街上行走，坐在咖啡馆，还是在录音室里聚集，Soundtrap Capture都可以让艺术家们立即开始协作和进行创作。”

Soundtrap能让世界各地的人们进行高质量的协作式音乐制作，使创作者有机会聚在一起——查看谁在录音，回应他人的想法，以及实时讨论和互动。Soundtrap Capture让创意转换成歌曲变得从未如此简单。

与艺术家合作开发的Soundtrap Capture是一种面向艺术家的体验，专注于音乐创作过程的第一步：创意。Soundtrap就是要通过Soundtrap Capture来优化创作过程的早期阶段——第一个旋律，第一句即兴歌词，自发的吉他演奏等。

基于数千名音乐家及其合作者的见解，Soundtrap力求简化过于复杂的音乐构思过程，该过程在过去通常需要许多音乐家在音符、消息应用、数字音频工作站和存储目的地之间切换，以交流他们的想法。Soundtrap Capture内置了用于记录、分层、实时协作和存储的工具，用一个高效应用替代了上述多平台流程。

Spotify副总裁兼市场负责人Charlie Hellman表示：“让艺术家创造最好的作品是我们Spotify的核心使命。我很高兴看到Soundtrap Capture帮助更多的音乐家简化创作过程和捕捉灵感的火花。”

Soundtrap Studio工具也即将更新，艺术家们将很快可以通过移动或电脑桌面在Soundtrap Capture与Soundtrap Studio应用程序的项目之间无缝协作。例如，这种无缝工作流程将使音乐家能够通过Soundtrap Capture随时随地开始构思，然后让合作者在电脑上使用Soundtrap Studio来扩展该构思。

Soundtrap Capture可以立即使用的功能包括：

多音轨分层： 将音轨录音、乐器声和人声彼此叠加以创建不同的乐曲。

将音轨录音、乐器声和人声彼此叠加以创建不同的乐曲。 与创作者合作 ：邀请多位合作者加入一个项目，提出想法，录制和分层曲目以共同进行实时歌曲创作。

：邀请多位合作者加入一个项目，提出想法，录制和分层曲目以共同进行实时歌曲创作。 实时存储：即时将所有项目同步并备份到Soundtrap系统，并轻松访问它们，从而再也不会让创意消失。

将在今年稍晚推出的功能：

无缝集成：在Soundtrap Capture和Soundtrap Studio之间，以及在桌面电脑和移动设备之间无缝传输，任何内容都不会丢失。

关于SOUNDTRAP

Spotify旗下的Soundtrap是第一个基于云的音乐和播客音频录制平台，可运行于所有操作系统之上，使位于世界任何地方的用户都能够共同进行音乐创作。Soundtrap易于使用的创作平台使创作者能够结合使用软件乐器、真实乐器和录音来创建原始内容。如需了解更多信息，请访问https://www.soundtrap.com。

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