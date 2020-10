Wereldwijde groei van online muziekstreaming afgenomen in tweede kwartaal van 2020

De markt blijft jaarlijks groeien, maar het groeitempo is gedaald op kwartaalbasis

SEOUL & HONGKONG & NEW DELHI & BEIJING & LONDEN & BUENOS AIRES & SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–De wereldwijde inkomsten van online muziekstreaming zijn met 2% gedaald op kwartaalbasis, maar groeiden met 13% op jaarbasis in het tweede kwartaal van 2020 tot $ 6,7 miljard, volgens de laatste bevindingen van Counterpoint Research. Dit is de allereerste daling op kwartaalbasis in termen van inkomsten, aangezien het streamen van muziek elk kwartaal aan het toenemen was. Het aantal betaalde abonnementen steeg met 29% op jaarbasis vergeleken met 35% op jaarbasis in het eerste kwartaal.





Onderzoeksanalist Abhilash Kumar stelde, “ De groei vertraagde in het tweede kwartaal en voor het eerst daalden de inkomsten. Hiervoor zijn een aantal redenen. De muziekstreamingplatforms boden kortingen en verlaagden de prijzen voor betaalde abonnementen om consumenten te behouden of om te voorkomen dat ze overstapten naar een gratis abonnement. Ook de advertentie-inkomsten vertoonden een dip, aangezien veel bedrijven in het licht van COVID-19 aan het bezuinigen zijn geslagen. Podcasts met betrekking tot verschillende genres waren echter in staat om de aandacht van mensen vast te houden, waardoor een deel van de achteruitgang werd gecompenseerd.”

In termen van maandelijks actieve gebruikers (monthly active users, MAU’s) leidde Tencent Music (met dochterondernemingen QQ Music, Kuwo en Kugou) de hitlijsten in het tweede kwartaal van 2020 met een aandeel van 26%, gevolgd door Spotify en YouTube Music met respectievelijk een aandeel van 12% en 10%. In termen van betaalde abonnementen bleef Spotify echter aan de leiding met een aandeel van 34%, gevolgd door Apple Music (21%) en Amazon Music (15%).

Kumar voegde toe: “ Het sociale mediaplatform en de gratis beschikbaarheid van muziek helpen Tencent Music bovenaan te blijven in termen van MAU’s. Om vergelijkbare redenen behoort YouTube Music ook tot de top drie. Een sterke merkaanwezigheid, een aantrekkelijk aanbod, continue productimprovisatie en focus op podcasts hebben Spotify geholpen. Dankzij het gratis abonnementsaanbod van zes maanden van Apple Music in 52 landen kon het aandeel behouden blijven.”

De muziekstreaming-industrie was in het eerste kwartaal bijna immuun voor de nadelige gevolgen van COVID-19. Sterker nog, de streaminguren namen toe naarmate mensen thuisbleven. Vanaf het tweede kwartaal was de markt getuige van een vertraging in groei, aangedreven door de opeenvolgende daling van zowel betaalde als op advertenties gebaseerde inkomsten. Vanaf eind juni kwam de groei langzaam weer op het goede spoor. We denken dat de groei tot het vierde kwartaal van 2020 weer op het niveau van vóór COVID-19 zal zijn.

Onze diepgaande ‘Global Online Music Streaming Market Tracker, Q2 2020’ kan hier worden gedownload.

