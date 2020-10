Zynga finalizuje przejęcie Rollic ze Stambułu, lidera szybko rozwijającej się branży gier typu hyper-casual

Dołączenie do jednej z największych i najszybciej rozwijających się kategorii gier na urządzenia mobilne;

Rozszerzenie i dywersyfikacja działalności reklamowej spółki Zynga;

Utworzenie wysoce utalentowanego zespołu i rozbudowanej sieci zewnętrznych programistów.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), globalny lider w dziedzinie rozrywki interaktywnej, oraz Rollic, stambulski twórca i wydawca gier mobilnych z atrakcyjnym portfolio popularnych gier typu hyper-casual, które zostały pobrane ponad 365 milionów razy, ogłosili dzisiaj finalizację transakcji, w ramach której Zynga przejęła 80% spółki Rollic za całkowitą kwotę nabycia ok. 180 mln po uwzględnieniu korekt kapitału obrotowego. W ciągu kolejnych trzech lat Zynga przejmie pozostałe 20%, uiszczając kwoty transakcji w równych ratach na podstawie wycen opartych na określonych maksymalnych poziomach przychodów i rentowności.





Przejęcie spółki Rollic zaznacza wejście spółki Zynga na dynamicznie rozwijający się rynek gier typu hyper-casual i uzupełnia jej zespół o utalentowanych pracowników i rozbudowaną sieć zewnętrznych programistów. Ponadto Rollic znacząco zwiększy bazę klientów Zyngi, jednocześnie rozwijając swoją działalność reklamową. Rollic będzie nadal kierowany przez założyciela i dyrektora generalnego Buraka Vardala i jego obecny zespół zarządzający. Dodatkowo spółka planuje zachować swoją siedzibę w Stambule w Turcji.

„ Cieszymy się, że możemy powitać w Zyndze spółkę Rollic i jej niezwykle utalentowany zespół wraz z rozbudowaną siecią programistów – powiedział Frank Gibeau, dyrektor generalny Zyngi. – Rollic wprowadza Zyngę w świat gier typu hyper-casual, który jest jedną z najbardziej ekscytujących i najszybciej rozwijających się kategorii gier mobilnych. Duża i zróżnicowana baza odbiorców, jaką dysponuje Rollic, będzie również atutem dla spółki Zynga, ponieważ krajobraz gier mobilnych i reklamy wciąż się rozwija”.

„ Jesteśmy niezmiernie podekscytowani dołączeniem do spółki Zynga, która stanowi miejsce idealnie dopasowane pod względem kultury i podstawowych wartości spółki Rollic – powiedział Burak Vardal, założyciel i dyrektor generalny Rollic. – W tym nowym rozdziale Zynga i Rollic połączą potężny potencjał produkcyjny, z dużym udziałem kreatywności, wysokiej jakości i niezwykle utalentowanych zespołów. Zależy nam na odzwierciedleniu potencjalnej energii tego połączenia poprzez stworzenie nowej generacji gier mobilnych”.

Rollic, założony w grudniu 2018 roku przez Buraka Vardala, Deniza Basarana i Mehmeta Cana Yavuza, jest wydawcą i twórcą gier typu hyper-casual z siedzibą w Stambule w Turcji. Osiem z gier Rollic znalazło się na 1. lub 2. miejscu wśród najczęściej pobieranych darmowych gier w amerykańskim App Store, a ich najnowsze wydania, „Go Knots 3D” i „Tangle Master 3D”, były dwiema najczęściej pobieranymi w App Store grami w amerykańskim w drugim kwartale 2020 roku.

Zakończenie tego przejęcia wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. Zynga spodziewa się zaktualizować swoje prognozy na rok 2020 przy okazji składania sprawozdań z wyników finansowych za III kw. 2020 r.

Zynga Inc.

Zynga jest światowym liderem w dziedzinie interaktywnej rozrywki, którego misją jest zbliżanie do siebie ludzi z całego świata za pośrednictwem gier. Już ponad miliard osób miało bezpośrednią styczność z takimi tytułami tej firmy jak „CSR Racing”™, „Empires & Puzzles”™, „Merge Dragons!”™, „Merge Magic!”™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ i Zynga Poker™. Gry Zynga dostępne są w ponad 150 krajach świata na wielu platformach społecznościowych i urządzeniach mobilnych. Powstała w 2007 r. spółka ma siedzibę główną w San Francisco i biura w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Indiach, Turcji i Finlandii. Więcej informacji na stronie www.zynga.com lub na profilach Zynga na Twitterze, Instagramie, Facebooku oraz na blogu Zynga.

Rollic

Rollic, spółka założona w grudniu 2018 roku, jest twórcą i wydawcą gier z siedzibą w Stambule, koncentrującym się na darmowych grach typu hyper-casual na systemy iOS i Android. Do gier wydanych przez Rollic należą „Go Knots 3D”, „Flipper Dunk”, „Onnect – Pair Matching Puzzle”, „Pixel Shot 3D”, „Picker 3D”, „Repair Master 3D”, „Tangle Master 3D”, „Water Shooty” i „Wheel Smash”. Spółka Rollic jest zaangażowana w produkcję popularnych gier globalnych, a jednocześnie buduje prężną sieć twórców gier w tej branży. W 2020 r. spółka została przejęta przez Zyngę, globalnego lidera rozrywki interaktywnej. Więcej informacji na stronie www.rollicgames.com lub na Facebooku, LinkedIn, Instagramie, Twitterze lub Blogu Rollic.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące, w tym wypowiedzi związane m.in. ze zdolnością spółki do osiągnięcia zamierzonych korzyści z przejęcia Rollic Oyun Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketin („Rollic”), w tym poszerzenia globalnej bazy klientów i rozwoju działalności reklamowej, uzupełniając program rozwoju spółki i wzrost w ujęciu ogólnym oraz jej zdolnością do realizacji wyników przewidywanych w prognozach finansowych. Wypowiedzi takie cechują się obecnością takich wyrazów i wyrażeń jak „perspektywa”, „przewidywany”, „planowany”, „zamierza”, „będzie”, „przewiduje”, „uważa”, „ma na celu”, „oczekuje”. Wypowiedzi wyrażone w czasie przyszłym zazwyczaj mają charakter wypowiedzi prognozujących. Pomyślne osiągnięcie celów objętych takimi wypowiedziami prognozującymi wiąże się z przyjęciem określonych założeń i jest obarczone istotnymi czynnikami ryzyka i niepewności, a rzeczywiste wyniki spółki mogą się znacznie różnić od przewidywanych czy sugerowanych. Nie należy przywiązywać nadmiernej wagi do wypowiedzi prognozujących, ponieważ opierają się one na informacjach dostępnych w dniu ich formułowania. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizacji takowych wypowiedzi prognozujących. Czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić, obejmują zadowolenie z warunków zamknięcia transakcji i zdolność spółki do jej finalizacji w terminie, skutecznej integracji z Rollic i osiągnięcia oczekiwanych korzyści z transakcji. Więcej informacji i szczegółów na temat ryzyka, niepewności i założeń oraz dodatkowych czynników, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki okażą się różne od przewidywanych, można znaleźć w publicznych wnioskach składanych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”), których kopie można uzyskać na stronie internetowej poświęconej relacjom z inwestorami http://investor.zynga.com lub na stronie SEC: www.sec.gov.

