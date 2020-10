Zynga sluit aankoop af van het in Istanboel gevestigde Rollic, een marktleider in de snelgroeiende hyper-casual-gameshandel

Toegang tot een van de grootste en snelst groeiende categorieën mobiele games

Vergroot en diversifieert de reclameactiviteiten van Zynga

Voegt een zeer getalenteerd team en een uitgebreid netwerk van externe ontwikkelaars toe

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), een mondiaal marktleider in interactief entertainment, en Rollic, een in Istanboel gevestigde ontwikkelaar en uitgever van mobiele games met een spannende portfolio van populaire hyper-casual games die meer dan 365 miljoen keer zijn gedownload, heeft vandaag bekend gemaakt dat de bedrijven een overeenkomst hebben gesloten waarbij Zynga 80% van Rollic heeft verkregen voor een totale koopprijs, inclusief werkkapitaalaanpassingen, van ongeveer $ 180 miljoen in contanten. Zynga zal gedurende de komende drie jaar de resterende 20% overnemen in gelijke termijnen tegen waarderingen gebaseerd op specifieke attractieve en winstgevendheidsdoelstellingen.





De aankoop van Rollic markeert Zynga’s toegang tot de snelgroeiende markt van hyper-casual gaming en brengt een zeer getalenteerd team mee naar Zynga met een belangrijk netwerk van externe ontwikkelaars. Rollic zorgt ook voor een veelbetekende toename van Zynga’s publiek en ook voor groei van de reclameactiviteiten. Rollic zal onder leiding blijven staan van oprichter en chief executive officer Burak Vardal en zijn huidige managementteam. Daarnaast is het bedrijf van plan zijn hoofdkantoor in Istanboel, Turkije, te behouden.

‘Wij zijn ontzettend blij dat wij Rollic en zijn ongelooflijk getalenteerde team, samen met het uitgebreide netwerk van ontwikkelaars, bij Zynga welkom kunnen heten’ aldus Frank Gibeau, Chief Executive Officer van Zynga. ‘Rollic brengt Zynga naar de wereld van hyper-casual, een van de spannendste en snelstgroeiende mobiel-gamingcategorieën. Rollic’s grote en gevarieerde doelgroep zal ook van waarde zijn voor Zynga, want het landschap van mobiele games en reclame blijft groeien.’

“ Ons enthousiasme om ons aan te sluiten bij Zynga is memorabel, een perfecte basis voor Rollic’s cultuur en kernwaarden,’ aldus Burak Vardal, oprichter en Chief Executive Officer van Rollic. “In dit nieuwe hoofdstuk zullen Zynga en Rollic een enorme productiekracht samenvoegen, vol creativiteit, kwaliteit en uiterst getalenteerde teams. Wij zetten ons ervoor in om de potentiële energie van deze combinatie weer te geven door het creëren van de volgende generatie mobiel gamen.”

Rollic werd in december 2018 opgericht door Burak Vardal, Deniz Basaran en Mehmet Can Yavuz en is een hyper-casual uitgever en game-ontwikkelaar gevestigd in Istanboel, Turkije. Acht games van Rollic hebben de eerste of tweede positie bereikt op de ranglijst van gratis downloadbare games in de App Store in de VS, en hun recentste releases, Go Knots 3D en Tangle Master 3D, waren de twee meest gedownloade games in de Amerikaanse App Store in het tweede kwartaal van 2020.

Deze overname gaat in op 1 oktober 2020. Zynga verwacht haar richtlijn voor het hele jaar 2020 bij te werken tijdens de rapportage van de financiële resultaten over het derde kwartaal van 2020.

Over Zynga Inc.

Zynga is wereldleider in interactief entertainment met een missie om de wereld via games te verbinden. Tot op heden hebben meer dan een miljard mensen de franchises van Zynga gespeeld, waaronder CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ en Zynga Poker™. Zynga’s games zijn beschikbaar in meer dan 150 landen en kunnen wereldwijd op sociale platforms en mobiele apparaten worden gespeeld. Het bedrijf, opgericht in 2007, heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco en vestigingen in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, India, Turkije en Finland. Ga voor meer informatie naar www.zynga.com of volg Zynga op Twitter, Instagram, Facebook of de blog van Zynga.

Over Rollic

Rollic, opgericht in december 2018, is een in Istanboel gevestigde game-ontwikkelaar en -uitgever, gericht op gratis te spelen hyper-casual games voor iOS en Android. Rollic heeft onder meer de volgende games uitgebracht: Go Knots 3D, Flipper Dunk, Onnect – Pair Matching Puzzle, Pixel Shot 3D, Picker 3D, Repair Master 3D, Tangle Master 3D, Water Shooty en Wheel Smash. Rollic zet zich in voor het produceren van massaal aansprekende mondiale titels en het opbouwen van een bloeiend ecosysteem van ontwikkelaars in de game-industrie. Rollic werd in 2020 gekocht door Zynga, een mondiaal marktleider op het gebied van interactief entertainment. Bezoek voor meer informatie www.rollicgames.com of volg Rollic op Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter of de Rollic blog.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken, waaronder uitspraken die verband houden met, onder andere: ons vermogen om de beoogde voordelen van het overnemen van Rollic Oyun Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketin (‘Rollic’) te realiseren, waaronder de uitbreiding van ons wereldwijde publiek en onze reclameactiviteiten, toename van onze ontwikkelingspijplijn en onze algehele groei en ons vermogen om financiële prognoses te realiseren. Toekomstgerichte uitspraken omvatten vaak woorden zoals ‘perspectief’, ‘verwacht’, ‘gepland’, ‘van plan zijn’, ‘zullen’, ‘anticiperen’, ‘geloven’, ‘target’, ‘verwachten’, en andere termen in de toekomende tijd die in het algemeen toekomstgericht zijn. De verwezenlijking of het succes van de zaken die zijn opgenomen in dergelijke toekomstgerichte uitspraken omvatten aanzienlijke risico’s, onzekerheden en veronderstellingen, en onze werkelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken van de voorspelde of geïmpliceerde resultaten. In dergelijke toekomstgerichte uitspraken, die gebaseerd zijn op informatie die ons ter beschikking stond op de datum van dit bericht, moet geen overmatig vertrouwen worden gesteld. Wij nemen geen verplichting op ons om dergelijke uitspraken te actualiseren. Factoren die ervoor kunnen zorgen dat werkelijke resultaten afwijken omvatten tevredenheid over de sluitingscondities van de transactie en ons vermogen om de transactie tijdig af te ronden, Rollic effectief te integreren, en de verwachte voordelen van de transactie te realiseren. Meer informatie over deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen, en aanvullende factoren die ervoor kunnen zorgen dat werkelijke resultaten afwijken, zijn, of worden, in meer detail beschreven in onze publieke dossiers bij de Securities and Exchange Commission (de ‘SEC’), waarvan kopieën verkregen kunnen worden door onze website voor investeerdersrelaties te bezoeken op http://investor.zynga.com of de website van de SEC op www.sec.gov.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

