Riassunto: Un’analisi dei dati relativi a quasi 750 milioni di utenti univoci di app condotta da Airship rivela un’impennata dei tassi di engagement con le applicazioni per dispositivi mobili durante il lockdown

Il report a cura di Airship intitolato “Stato globale dell’engagement con i dispositivi mobili 2020” (State of Global Mobile Engagement 2020) illustra le principali tendenze registrate nel settore dei dispositivi mobili mettendole a confronto con l’anno precedente e getta luce sull’impatto esercitato dalla pandemia di coronavirus sulle applicazioni per dispositivi mobili

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Airship, società specializzata nell’engagement dei clienti, ha rivelato oggi i risultati salienti emersi dal suo studio globale di valutazione comparativa, in cui sono state analizzate le tendenze comportamentali di quasi 750 milioni di utenti in tutto il mondo per quanto concerne le applicazioni per dispositivi mobili. Onde discernere l’impatto della pandemia dai cambiamenti a più lungo termine riconducibili alla regolamentazione crescente in materia di trattamento dei dati, alle più rigorose politiche di esame delle app da parte di Apple e Google e all’evoluzione continua dei comportamenti degli utenti, per l’analisi di valutazione comparativa su base annuale è stato usato il mese di febbraio 2020 e si è poi eseguito un confronto con il periodo marzo-giugno 2020.





