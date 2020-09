Zynga ogłasza światową premierę gry „Harry Potter: Puzzles & Spells”

Jedyna gra typu „trzy w rzędzie” oparta na oryginalnych książkach i filmach z serii „Harry Potter” wprowadza użytkowników urządzeń mobilnych w świat magicznych gier logicznych.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Spółka Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), światowy lider w dziedzinie interaktywnej rozrywki, ogłosiła dzisiaj oficjalną światową premierę magicznej mobilnej gry typu „trzy w rzędzie” pt. „Harry Potter: Puzzles & Spells”. Gra na oficjalnej licencji Warner Bros. Games, wydana pod marką Portkey Games, jest dostępna do pobrania na urządzenia z systemem Android i iOS, jak również na Amazon Kindle i Facebooku.





„ Kiedy +Harry Potter+ po raz pierwszy trafił do kin, nastąpił jeden z tych rzadkich momentów, w których wszyscy czytali tę samą książkę i rozmawiali o tym samym filmie, połączeni wspólnymi doświadczeniami – powiedział Yaron Leyvand, wiceprezes ds. gier w Zynga. – Gra +Harry Potter: Puzzles & Spells+ została stworzona w celu uhonorowania przywiązania fanów do serii poprzez wydanie gry wypełnionej wyjątkowymi momentami i elementami +Świata Magii+ (+Wizarding World+), które przyciągnęły fanów na całym świecie. Odzew, jaki otrzymaliśmy po prapremierze, jest wspaniały i nie możemy się doczekać na udostępnienie gry fanom na całym świecie”.

„ Gry mobilne jeszcze nigdy nie cieszyły się taką popularnością i nigdy nie były tak ważne dla ludzi jak teraz. Ludzie grają dla rozrywki i relaksu, traktują gry jako źródło pocieszenia i kontaktu z innymi ludźmi – powiedział Bernard Kim, President of Publishing w spółce Zynga. – Grając w +Harry Potter: Puzzles & Spells+, fani mogą zanurzyć się w magię, zagadki oraz niezwykłe wydarzenia serii i zakładać kluby, w ramach których mogą współpracować i kontaktować się z pozostałymi fanami +Świata Magii+”.

Gracze uczestniczą w przygodzie zapewnianej przez grę typu „trzy w rzędzie” pełnej zaklęć, humoru, barw i postaci z serii Harry Potter. Grę wzbogacono o ścieżkę dźwiękową i nagrania dialogów z oryginalnych filmów „Harry Potter”, dzięki którym fani mają okazję przeżyć jeszcze raz podróż Harry’ego przez „Świat Magii”. Zdobywając zaklęcia i specjalne doładowania, gracze rozwiązują łamigłówki typu „trzy w rzędzie” zapełnione skaczącymi czekoladowymi żabami, trzepoczącymi skrzydlatymi kluczami, walczącymi czarodziejskimi figurami szachowymi i innymi zaskakującymi przeszkodami i przedmiotami. W przerwie pomiędzy barwnymi łamigłówkami gracze mają okazję do ponownego przeżycia najbardziej kultowych momentów opowieści, takich jak podróż Harry’ego Ekspresem Hogwart, magiczne stworzenia Hagrida, czy Hermiona rzucająca zaklęcie „Wingardium Leviosa”.

Rozwijając swoje magiczne zdolności, gracze zdobywają zaklęcia, doładowania i punkty doświadczenia w miarę robienia postępów w grze, żeby wejść na wyższy poziom umiejętności i rozbudować swoją postać. Gracze mogą również zdobywać nagrody poprzez uczestnictwo w codziennych wydarzeniach, które nawiązują do wielu momentów z serii „Harry Potter”. W duchu koleżeństwa i przyjaznej konkurencji rodem z Hogwartu gracze mogą dołączać do klubów, gdzie zyskają możliwość komunikowania się z innymi fanami, współpracy nad strategiami rozwiązywania zagadek czy zdobywania nagród w specjalnych Wyzwaniach Klubowych.

Przez kolejnych siedem dni gracze, którzy pobiorą grę na urządzenie z systemem Android lub iOS, otrzymają pakiet powitalny zawierający złoto, dodatkowe życia i specjalne gogle Quidditch służące do dostosowania wyglądu awatara.

Gra „Harry Potter: Puzzles & Spells” dostępna jest na urządzenia z systemem iOS i Android na całym świecie, jak również na Amazon Kindle i Facebooku. Więcej szczegółów znajduje się na stronie gry http://www.harrypotterpuzzlesandspells.com. Dodatkowe informacje zamieszczono również na portalach Facebook, Instagram i Twitter, gdzie również można komunikować się z innymi fanami.

Kadry z gry i materiały wideo dostępne są na stronie http://bit.ly/HPPuzzlesSpells_WWL.

