A Zynga világszerte elérhetővé tette Harry Potter: Puzzles & Spells elnevezésű mobiljátékát

Az egyetlen olyan match-3 mobiljáték, amely az eredeti Harry Potter könyvek és filmek alapján készült, mobileszközökön játszható, varázslatosan lebilincselő játékmenetet kínál a játékosok számára

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Az interaktív szórakoztatás egyik globális vezető vállalata, a Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) ma hírt adott Harry Potter: Puzzles & Spells nevet viselő, mágikus match-3 (3 egyforma elem megtalálását célzó) kirakós mobiljátékának hivatalos, globális megjelentetéséről és a Warner Bros. Interactive Entertainment hivatalos licence alapján, a Portkey Games márkanév alatt megjelenő játék globális forgalmazásának megkezdéséről. A Harry Potter: Puzzles & Spells ingyenesen letölthető Androidos és iOS-os eszközökre, és játszható az Amazon Kindle e-könyv-olvasón és a Facebookon is.





„Abban az időben, amikor a Harry Potter sorozatot vetíteni kezdték a filmszínházak, a fél világ ugyanazt a könyvet olvasta és ugyanarról a filmről beszélt. Azoknak a ritka pillanatoknak az egyike volt az, amikor az emberek szerte a világon osztoznak egy fantasztikus élményben” mesélte Yaron Leyvand, a Zynga Games (Játékok) egységének rangidős alelnöke. „A Harry Potter sorozat kedvelői számára készült Harry Potter: Puzzles & Spells mobiljáték visszaidézi a sorozat kiemelkedően élvezetes pillanatait és Rowling lebilincselő Varázsvilágát, a „Wizarding World”-öt, amely iránt szerte a világon emberek milliói rajonganak. Az ún. „soft launch”-ként (azaz csak szűkebb közönség számára elérhető próbaváltozatként) kiadott játékról kapott visszajelzések rendkívül kedvezőek voltak, így alig várjuk, hogy szerte a világon a rajongók rendelkezésére bocsáthassuk a végleges változatot.”

„A mobiljátékok soha nem voltak ennyire népszerűek és fontosak az emberek számára, mint manapság, mivel szórakozást és kikapcsolódást nyújtanak, és olyan könnyen hozzáférhető forrást jelentenek, amely révén a játékosok támogatásra találhatnak és kapcsolatokat létesíthetnek” – magyarázta Bernard Kim, a Zynga Publishing (Kiadási) egységének elnöke. „A Harry Potter: Puzzles & Spells játékkal játszók elmerülhetnek a mágiákban, a fejtörők megoldásában és a sorozat csodáiban, és klubokat is alapíthatnak, hogy együttműködjenek játékostársaikkal és kapcsolatot létesítsenek a Varázsvilág többi rajongójával szerte a világon.”

A match-3 fejtörőkön alapuló Harry Potter: Puzzles & Spells mobiljáték mágiát, humort, élénk színekben tündöklő grafikát és a Harry Potter sorozatból jól ismert szereplőkkel együtt megélt izgalmas kalandokat kínál a játékosoknak. A játék, melyben az eredeti Harry Potter mozifilmek hangjai és egyes szereplőknek a mozifilmekből származó autentikus hangfelvételei hallhatók, izgalmas mobil játékmenet keretében meséli el Harry-nek a Varázsvilágban átélt kalandjait. Az ugrabugráló Csokibékákkal, lebegő Szárnyas kulcsokkal, csatázó Varázssakk-bábukkal teli, és számos váratlan akadállyal és tárggyal nehezített match-3 párosítási rejtvények megoldásáért a játékosok új varázsigéket és a varázserejüket növelő különleges jutalmakat kapnak. Az izgalmas fejtörők megoldása közben a játékosok átélhetik a Harry Potter sorozat ikonikus pillanatait, mint például Harry utazását a Roxfort Expresszen, találkozhatnak Hagrid mágikus „háziállataival” és láthatják Hermionét, amikor a „Vingardium Leviosa” bűbájt alkalmazza.

Az egymás utáni szintek feladatainak teljesítése közben mágikus képességeiket és az általuk megalkotott játékbeli karakterüket (avatárjukat) sikeresen fejlesztő játékosok új varázslatokat sajátíthatnak el, és jó eredményeikért tapasztalatszerzési pontokat, valamint szupererőt kapnak. A játékosok ugyanakkor a Harry Potter sorozat számos emlékezetes pillanatát felidéző Napi események (Daily Events) feladatainak teljesítéséért is értékes jutalmakat nyerhetnek el. A roxforti bajtársiasság és barátságos versengés szellemében a játékosoknak lehetőségük van Klubokat alapítani vagy már létező Klubokhoz csatlakozni, ahol barátságokat köthetnek a többi rajongóval, együttműködhetnek a rejtvények sikeres megoldását szolgáló stratégiák kialakításában, részeseivé válhatnak új barátaik mindennapi életének, és versenghetnek más Klubokkal az exkluzív Klubesemények (Club Events) alkalmával.

Azok a játékosok, akik a következő hét nap során letöltik a játékot Androidos vagy iOS-os eszközeikre, jutalomént azonnal megkapják az Üdvözlő jutalomcsomagot (Welcome Bundle), amely a játék során felhasználható aranyat, extra életeket és avatárjukat egyedi külsővel felruházó különleges kviddics szemüvegeket tartalmaz.

A Harry Potter: Puzzles & Spells szerte a világon játszható iOS-os és Androidos eszközökön, valamint Amazon Kindle e-könyv-olvasón és a Facebookon is. További részletekért látogasson el a játék honlapjára a következő internetes címen: www.harrypotterpuzzlesandspells.com. Részletes információkért és más rajongókkal való kapcsolatfelvétel céljából kövessen minket a Facebookon, az Instagramon és a Twitteren.

A játékkal kapcsolatos fényképek és videók a következő internetes címen érhetők el: http://bit.ly/HPPuzzlesSpells_WWL

Amit a Zynga-ról tudni kell…

A Zynga az interaktív szórakoztatási ágazat egyik globális vezető vállalata, mely küldetésének tekinti az emberek játékok révén való összekapcsolását szerte a világon. Ez idáig több mint egymilliárd ember játszott a Zynga franchise játékaival, köztük a következőkkel: CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With FriendsTM és Zynga PokerTM. A Zynga játékai játékai több mint 150 országban érhetők el, és szerte a világon játszhatók közösségi oldalakon és mobileszközökön egyaránt. A 2007-ben alapított vállalat központja San Franciscóban található, és irodákat működtet az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Írországban, Indiában, Törökországban és Finnországban. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra (www.zynga.com), kövesse a Zynga-t a Twitteren, az Instagramon vagy a Facebookon, illetve kísérje figyelemmel a cég blogját: Zynga blog!

Amit a Warner Bros. Games-ről tudni kell…

A Warner Bros. Home Entertainment, Inc. divíziója, a Warner Bros. Games globális vezető szerepet tölt be a különféle platformokon (konzolok, kézi készülékek, mobil eszközök és asztali számítógépek) futó, mind saját név alatt megjelentetett, mind harmadik felek számára készített interaktív szórakoztató tartalmak és játékok publikálása, fejlesztése, licencbe adása és forgalmazása terén világszerte. További információk a Warner Bros. Games-ről a következő internetes címen állnak rendelkezésre: https://www.wbgames.com/.

Amit a Portkey Games-ről tudni kell…

A Portkey Games a Warner Bros. Interactive Entertainment által létrehozott játékmárka, amely olyan, az eredeti J.K. Rowling történetek által inspirált mobil és videójátékokat fémjelez, melyekben a játékosok megalkothatják saját karakterüket, és így közvetlenül átélhetnek számos kalandot Rowling varázsvilágában, a „Wizarding World”-ben. A Portkey Games lehetővé teszi a játékosok számára, hogy maguk alakítsák a játékmenetet és a Varázsvilág csodáiban elmélyedve új és egyedi élményekkel gazdagodjanak. A játékmárka létrehozásával a Warner Bros. Interactive Entertainment a mobiljátékok rajongóinak olyan új játékélményeket kíván biztosítani, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy saját maguk „írják meg” és játsszák el a varázsvilágbeli történetüket.

Előremutató állítások

Ez a sajtóközlemény olyan előremutató állításokat tartalmaz, amelyek többek közt a Harry Potter: Puzzles & Spells mobiljáték nevére, a játékmenet részleteire, a játék funkcióira és egy korlátozott ideig tartó promóciós kampányra vonatkoznak. Az előremutató állítások többnyire olyan szavakat tartalmaznak, mint a „kilátások”, „prognosztizált”, „tervezett”, „szándékozik”, „lesz”, „várakozásaink szerint”, „úgy hisszük”, „célunk”, illetve „várhatóan”, és a jövő idejű állítások általában előremutató állításoknak tekintendők. Az ezekben az előremutató állításokban említett események bekövetkezése, illetve tervek sikere jelentős mértékben függ a feltételezett fejlemények bekövetkezésétől, valamint különféle kockázatoktól és bizonytalansági tényezőktől. Ezért nem szabad túlzott mértékben támaszkodni ezekre az előremutató állításokra, mivel azok a számunkra az e sajtóközlemény kiadásának időpontjában rendelkezésre álló információkon alapulnak. Cégünk nem vállal kötelezettséget ezeknek az állításoknak a frissítésére. További információk ezekről a kockázatokról, bizonytalansági tényezőkről és feltételezésekről részletesebben kifejtésre kerültek vagy kifejtésre fognak kerülni az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange Commission [a továbbiakban „SEC”]) cégünk által benyújtott nyilvános dokumentumokban, amelyeknek másolata beszerezhető a vállalat honlapjának Befektetői kapcsolatok (Investor Relations) aloldalán a http://investor.zynga.com internetes címen, illetve a SEC honlapján a www.sec.gov internetes címen.

A WIZARDING WORLD, HARRY POTTER kiadási jogainak tulajdonosa © J.K. Rowling. A HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD és HARRY POTTER karakterek, nevek és az ezekhez kapcsolódó megkülönböztető jelölések a Warner Bros. Entertainment Inc. szerzői joggal védett tulajdonát és bejegyzett védjegyeit képezik (© és ™). ™ Zynga Inc. Minden jog fenntartva.

WB PAJZS: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

Contacts

Dana Whitney



dwhitney@zynga.com