SL Green viert de historische opening van One Vanderbilt Avenue

De 427 meter hoge toren herdefinieert de skyline van Manhattan, transformeert de moderne werkplek en bevestigt opnieuw de toekomst van New York City

Bekendmaking van de particuliere investering van $ 220 miljoen van SL Green in de openbare ruimte, inclusief een nieuw openbaar plein, een transithal en verbeteringen die de capaciteit in Grand Central Terminal vergroten

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–SL Green Realty Corp (NYSE: SLG), de grootste verhuurder van kantoren van Manhattan, samen met haar partners Hines en National Pension Service of Korea, hebben vandaag One Vanderbilt Avenue geopend, een toren die de skyline bepaalt in het hart van East Midtown. Het management van SL Green werd tijdens een lintdoorknipceremonie vergezeld door overheids- en transitfunctionarissen, vakbondsleiders, huurders van gebouwen en het ontwikkelingsteam om de officiële opening van het nieuwste icoon van New York City te vieren. Het gebouw ontving op 11 september zijn officiële tijdelijke bewoningscertificaat.





One Vanderbilt is 427 meter hoog en is het nieuwe hoofdkantoor van veel van ‘s werelds toonaangevende financiële, bank-, advocaten- en vastgoedfirma’s. Het is voor ongeveer 70% verhuurd. De wolkenkrabber die meer dan 150.000 vierkante meter telt, biedt een ongeëvenaarde reeks voorzieningen, innovatief kantoorontwerp, technologieaanbod, best-in-class duurzaamheidspraktijken en een toplocatie voor de deur van Grand Central Terminal.

“Vandaag openen we met trots One Vanderbilt Avenue, waarmee we een nieuw monument toevoegen aan de ongeëvenaarde skyline van Manhattan, bijdragen aan de revitalisering van East Midtown en een mooie toekomst voor de geweldigste stad ter wereld afkondigen”, aldus Marc Holliday, voorzitter en CEO van SL Green. “One Vanderbilt is nu al het beste adres in Manhattan, het hoofdkantoor van toonaangevende internationale bedrijven en de thuisbasis van de meest ongelooflijke ruimte en uitzichten in New York City. One Vanderbilt is ook een bewijs van wat een publiek-private samenwerking kan bereiken om New York City te versterken, en we zijn verheugd om New Yorkers vandaag een buitengewone serie privaat gefinancierde openbare verbeteringen in en rond Grand Central Terminal te kunnen leveren.”

Publiek-privaat partnerschap

One Vanderbilt vertegenwoordigt een nieuw model voor de wijze waarop de particuliere sector en de overheid kunnen samenwerken om cruciale voordelen voor de openbare infrastructuur te realiseren, gecreëerd in samenwerking met de stad New York en de Metropolitan Transportation Authority als onderdeel van de historische herbestemming van East Midtown.

Vandaag heeft SL Green een pakket van $ 220 miljoen aan verbeteringen in de openbare open ruimte en transitinfrastructuur bekendgemaakt die de congestie en overbevolking op metroplatforms helpen verminderen, de circulatie in en rond de terminal verbeteren en zorgen voor nieuwe, directe paden naar de regionale spoorwegen.

De infrastructuurverbeteringen omvatten een nieuwe 370 vierkante meter grote transithal in de toren die betere verbindingen biedt met Metro-North Railroad, de shuttle naar Times Square en het toekomstige Long Island Rail Road-station als onderdeel van het aanstaande East Side Access-project. Grenzend aan de transithal bevindt zich een nieuw voetgangersplein van 1.300 vierkante meter aan Vanderbilt Avenue tussen East 42nd en 43rd Streets.

SL Green heeft ook twee nieuwe metro-ingangen op straatniveau gebouwd en de Mobil Passageway heropend die Grand Central verbindt met een nieuwe ingang op de zuidoostelijke hoek van 42nd Street en Lexington Avenue. De circulatie binnen het Grand Central-metrostation is ook aanzienlijk verbeterd, met 37% meer mezzanine circulatieruimte, nieuwe trappen tussen de mezzanine en perronniveaus van de metrolijnen 4, 5, 6 en 7 voor gemakkelijkere toegang, inclusief een nieuwe ADA-lift, nieuwe roltrappen en liften, extra draaihekken en poorten, en trappen bij de shuttle naar Times Square. Deze aanpassingen zullen de congestie op de perrons verminderen, wat resulteert in minstens een extra trein per uur die het station aandoet.

De transitverbeteringen van SL Green op Grand Central Terminal vormen een aanvulling op het 42 St Connection Project van MTA Construction & Development. Na voltooiing zal het 42 St Connection Project naadloos aansluiten op de transitcorridor onder 42 Street om overstappen gemakkelijker te maken, de totale reistijd voor klanten te verkorten en de systeemtoegang voor klanten met een handicap uit te breiden door de 42 St Shuttle-lijn toegankelijk te maken. Meer dan 1,1 miljoen mensen passeren elke dag de 42 St corridor – een cijfer dat hoger ligt dan het aantal passagiers van het hele metro- en bussysteem van Boston tijdens een volle dag.

“Nu we een eerlijkere, betere stad aan het herbouwen zijn, hebben we meer dan ooit doordachte ontwikkelingsprojecten zoals One Vanderbilt nodig”, aldus burgemeester de Blasio. “Publiek-private partnerschappen zoals deze zullen New York City helpen om sterker terug te komen en tegelijkertijd belangrijke zakencentra zoals Midtown East nieuw leven in te blazen. Ik ben er trots op om vandaag achter onze partners in het bedrijfsleven te staan, en ik kijk ernaar uit om in de toekomst met hen samen te werken aan andere gedurfde en ambitieuze projecten.”

“Nu meer dan ooit moeten we onze mede-New Yorkers laten zien dat we nog steeds in staat zijn om geweldige dingen te bereiken in deze stad. De voltooiing en opening van One Vanderbilt is er een van. Het belangrijkste is dat degenen die werken, wonen en pendelen door de wijk Grand Central, een onmiddellijke impact zullen zien op hun levenskwaliteit door de openbare voorzieningen die we hebben kunnen veiligstellen”, stelde Gale A. Brewer, Borough president van Manhattan. “De transitupgrades op de metroplatforms, directe verbindingen met de regionale lijnen en een nieuw openbaar plein buiten Grand Central: dit zijn substantiële verbeteringen waar deze gemeenschap nog jaren profijt van zal hebben. Ik wil SL Green bedanken voor het zijn van een geweldige partner en het voortzetten van de voortdurende revitalisering van East Midtown tot een van ‘s werelds toonaangevende zakenwijken.”

“De herbestemming van East Midtown bood een geweldige kans om Midtown te moderniseren en tegelijkertijd nieuwe groei te verbinden met het openbaar vervoer en de open ruimte”, gaf raadslid Keith Powers te kennen. “Op dit moment is One Vanderbilt het eerste grote project om dat doel te bereiken. We kunnen er allemaal naar uitkijken dat als gevolg hiervan New Yorkers in de toekomst de nieuwe metro-upgrades en de openbare ruimte rond Grand Central zullen gebruiken.”

“Grand Central is een van de drukste metrostations in New York – en de hele wereld. De extra ingangs- en uitgangscapaciteit die deze ultramoderne upgrades bieden, zal ervoor zorgen dat het station gemakkelijker toegankelijk is maar ook de klantervaring verbeteren”, verklaarde Janno Lieber, President van MTA Construction and Development. “Het project laat ook zien hoe de nieuwe MTA C&D-organisatie particuliere investeringen gebruikt om projecten sneller, beter en goedkoper op te leveren. One Vanderbilt is het bewijs van de heropleving van East Midtown, en de voltooiing van East Side Access in 2022 zal de topstatus van het district verstevigen.”

Hoofdkwartier voor toonaangevende wereldwijde bank-, financiële en juridische firma’s

One Vanderbilt heeft een flink aantal huurders, bestaande uit vooraanstaande financiële, bank-, advocaten- en vastgoedkantoren, en is voor bijna 70% verhuurd. Huurders zijn onder meer TD Securities, een toonaangevende bank- en investeringsmaatschappij die een breed scala aan kapitaalmarktproducten en -diensten levert, en TD Bank, America’s Most Convenient Bank, een van de tien grootste banken in de VS; private equity-firma’s The Carlyle Group, KPS Capital Partners, Oak Hill Advisors, InTandem Capital, SageWind Capital en Sentinel Capital Partners; prestigieuze advocatenkantoren Greenberg Traurig en McDermott Will & Emery; de wereldwijde Duitse financiële firma DZ Bank; beursgenoteerde vastgoedbeleggingstrust MFA Financial Inc.; en SL Green Realty Corp.

“Als grootste huurder is het One Vanderbilt-project van TD een weerspiegeling van onze groei en toewijding aan New York City”, verklaarde Greg Braca, President en CEO van TD Bank, America’s Most Convenient Bank. “Onze wens om meerdere entiteiten te consolideren in één iconisch gebouw, creëert een vooruitstrevende klantgerichte campus voor onze collega’s, klanten en de gemeenschap. One Vanderbilt zal de thuisbasis zijn van verschillende bedrijfseenheden, waaronder TD Securities en TD Bank, America’s Most Convenient Bank, die met trots een TD-façade op de begane grond zullen presenteren voor onze klanten die hier wonen en werken en klanten die de Big Apple bezoeken.”

Iconisch ontwerp

Kohn Pedersen Fox (KPF) Associates is verantwoordelijk voor het iconische ontwerp van One Vanderbilt, dat bestaat uit vier in elkaar grijpende en taps toelopende vlakken die de lucht in stijgen. Aan de basis van de toren zorgt een reeks schuine insnijdingen aan de zuidkant van het blok voor een visuele processie naar Grand Central Terminal die de Vanderbilt-hoek van de prachtige kroonlijst van de Terminal onthult – een uitzicht dat al bijna een eeuw wordt belemmerd. De terracotta gevel van de toren, die voorzien is van dezelfde onmiskenbare plafondtegels die overal in Grand Central Terminal te vinden zijn, geeft de torenhoge structuur een natuurlijke, lichtgevende textuur. Het American Institute of Architects (AIA) erkende One Vanderbilt en KPF met de prestigieuze AIANY Merit Award in Urban Design 2018.

“De One Vanderbilt-toren herinnert aan de gouden eeuw van de hoogbouw in New York. Als een rechthoekige, taps toelopende punttoren sluit de prominente top aan op de gebouwen van Empire State en Chrysler in de skyline”, aldus James von Klemperer, President en Design Principal van KPF. “Tegelijkertijd geeft het ontwerp de hoogbouw een nieuwe relevantie als het gaat om sociale en ecologische doeleinden. Het nieuwe gebouw sluit zowel ruimtelijk als programmatisch aan op Grand Central Terminal. We zijn erg verheugd dat we een commerciële wolkenkrabber hebben kunnen ontwerpen die de huidige kritieke agenda van duurzaam bouwen en verrijking van de openbare ruimte ondersteunt. Over het geheel genomen heeft het project al bewezen een impuls te geven aan East Midtown en maakt het de weg vrij voor een geleidelijke verjonging van het historische CBD (Central Business District) van Manhattan.”

Innovatie in welzijn en duurzaamheid

Als wereldleider op het gebied van milieu-, sociale en bestuursinitiatieven heeft SL Green $ 17 miljoen geïnvesteerd in duurzaamheidskenmerken voor One Vanderbilt, waardoor de toren een van de laagste koolstofvoetafdrukken behoudt vergeleken met op gelijkaardige schaal ontworpen gebouwen in New York City. De toren is gebouwd met stalen wapening gemaakt van 90% gerecycled materiaal, beschikt over de allernieuwste technologieën (waaronder een warmtekrachtkoppeling van 1,2 MW en regenwateropvangsystemen van meer dan 340.000 liter) en regelt de isolatie voor verwarming en koeling door de hoogwaardige beglazing. One Vanderbilt ligt op koers om verschillende milieuonderscheidingen te ontvangen, waaronder de hoogste LEED- en WELL-certificeringen.

One Vanderbilt zal het ‘SL Green Forward’-initiatief omvatten, dat een hoge mate van veiligheid, properheid en welzijn voor huurders stimuleert. One Vanderbilt zal een enkele stand-alone applicatie hebben met toegangscontrole voor huurders, bezoekersbeheer en liftoproep, waardoor huurders en gasten een naadloze, aanraakvrije ervaring kunnen doorlopen, van de draaihekken tot de liften. Het gebouw zal technische voorzieningen bieden, zoals MERV-16-filtratie en meer buitenlucht. SL Green heeft Silent Sentinel geïmplementeerd, een warmtebeeldtechnologie die 100 mensen per minuut kan lezen om lange wachtrijen te voorkomen.

Gebouwd door New Yorkers, voor New Yorkers

One Vanderbilt werd eerder dan gepland en binnen het budget gebouwd door een volledig vakbondsteam, onder leiding van Construction Manager AECOM Tishman, met meer dan 3.000 werknemers gedurende bijna vier jaar. Op het hoogste activiteitsniveau waren er dagelijks meer dan 1.400 werknemers ter plaatse om het project te voltooien. Bovendien werden voor het project bijna vijftig onderaannemers ingeschakeld. De iconische toren bevat meer dan zesentwintigduizend ton in de VS gemaakt en vervaardigd staal en zesenvijftigduizend kubieke meter beton.

De inzet voor vakbondsarbeid bij One Vanderbilt zal worden voortgezet tot en met de exploitatie van het gebouw. Bij volledige bezetting zullen de activiteiten van One Vanderbilt bestaan uit bijna 150 vakbondsmedewerkers met 32BJ SEIU, Local 94 en NUSOG in de gelederen.

“Vanwege het partnerschap tussen SL Green en 32BJ op 1 Vanderbilt, zullen New Yorkse arbeiders kunnen profiteren van nieuwe hoogwaardige banen in een tijd dat ze hard nodig zijn”, stelde Kyle Bragg, President van 32BJ SEIU. “Te midden van een pandemie illustreert dit project hoe nieuwe ontwikkeling kansen kan bieden voor het vooruithelpen van servicemedewerkers en hun gezinnen en gemeenschappen.”

“One Vanderbilt staat symbool voor de waarden die werden gedefinieerd door Gerald Hines en zijn nalatenschap van het combineren van de beste partners en iconische projecten. Het opvallende ontwerp eert de verantwoordelijkheid van

de evoluerende wolkenkrabbertraditie van New York City”, merkte Tommy Craig, Senior Managing Director van Hines, op. “De vlekkeloze uitvoering, ondanks de vele uitdagingen van het afgelopen decennium, weerspiegelt de kwaliteit en het harde werk van het hele projectteam en de kracht van het SL Green-Hines-samenwerkingsverband.”

“We willen SL Green bedanken voor hun visie en leiderschap, en voor het betrekken van ons bij dit geweldige project”, verklaarde Jay Badame, President van AECOM Tishman. “Dit gebouw is meer dan een symbool van de heropleving van Midtown East; het is een symbool van het uithoudingsvermogen van New York en een eerbetoon aan de duizenden vakmensen die het tot bloei hebben gebracht en die in deze stad bouwen. We hebben al eerder New Yorkse iconen gebouwd, we hebben het hier gedaan en we weten dat we het opnieuw zullen doen.”

Ongeëvenaarde voorzieningen, waaronder een restaurant van Daniel Boulud en een observatiedek

In het eerste kwartaal van 2021 zal de wereldberoemde chef-kok Daniel Boulud het restaurant van One Vanderbilt openen, genaamd ‘Le Pavillon’. Le Pavillon zal meer dan 1.000 vierkante meter beslaan met duizelingwekkende plafondhoogtes van 18 meter in de zuidoostelijke hoek van de tweede verdieping, tegenover Grand Central met een markant uitzicht op het Chrysler Building.

“Ik ben meer dan ooit enthousiast om de kans te hebben om Le Pavillon tot leven te brengen in One Vanderbilt. We werken onvermoeibaar om een eetoase te creëren in het hart van Midtown waar iedereen van kan genieten. Ons menu zal een focus hebben op zeevruchten en groenten met een sterke lokale en seizoensgebonden invloed. Le Pavillon combineert architectuur en natuur en viert tegelijkertijd alle charmes van New York City”, zei chef-kok Daniel Boulud.

Alle gebouwhuurders krijgen toegang tot een voorzieningenpakket dat ongeëvenaard is in kantoorgebouwen in New York City, waaronder een meer dan 2.700 vierkante meter tellende verdieping met alleen voor huurders beschikbare voorzieningen met grote vergaderruimten, een lounge in clubstijl, een samengesteld eetaanbod en een buitengewoon openluchtterras tegenover Grand Central. De kantoorverdiepingen hebben kamerhoge plaathoogtes van 4,5 meter tot 7,4 meter, kolomvrije vloerplaten, verbluffend 360 graden uitzicht door de kamerhoge ramen en de beste infrastructuur. One Vanderbilt zal ook beschikken over een observatorium met het op een na hoogste buitenterras in New York City.

Twintig jaar in de maak

Het traject van One Vanderbilt begon in 2001 toen SL Green 317 Madison Avenue verwierf, het eerste van de vier gebouwen die voorheen op het terrein stonden. Twee andere eigendommen – 331 Madison Avenue en 48 East 43rd Street – werden in 2007 verworven en het laatste pand – 51 East 42nd Street – werd in 2011 aangekocht. De eerste plannen voor One Vanderbilt werden aangekondigd in 2013 als onderdeel van de oorspronkelijke plannen van de stad om East Midtown te herbestemmen, met een bijgewerkt plan dat in 2014 werd gepresenteerd als onderdeel van de Vanderbilt Corridor Rezoning, dat $ 220 miljoen aan verbeteringen in het openbaar domein in en rond Grand Central Terminal omvatte. One Vanderbilt werd in mei 2015 unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad en later dat jaar begon de sloop. In oktober 2016 vond de formele start van de bouwwerkzaamheden voor One Vanderbilt plaats. In 2017 werd een joint venture gevormd met Hines en National Pension Service of Korea.

“Dit was de meest complexe uitdaging waarmee we ooit te maken hebben gehad, met talloze regelgevende, politieke, juridische en technische hindernissen bij elke stap. Er waren veel momenten waarop het moeilijk was, maar vanwege ons geloof in deze stad en dit project hebben we volgehouden”, aldus Andrew Mathias, President van SL Green Realty Corp.

Food1st

Food1st is een stichting zonder winstoogmerk die in april is opgericht door SL Green in samenwerking met chef-kok Daniel Boulud om het aanhoudende voedseltekort in New York City, dat de afgelopen 5 maanden is toegenomen, te verlichten. De missie van Food1st is om New Yorkers en hulpverleners die beperkte toegang hebben tot voedsel, te helpen voeden door samen te werken met foodserviceproviders op een manier die ook bijdraagt aan het nieuw leven inblazen van de foodservice-industrie in New York City op een moment dat haar werknemers dit het meest nodig hebben. Food1st heeft meer dan $ 3,0 miljoen opgehaald en tot nu toe bijna 350.000 gratis maaltijden geserveerd.

Als erkenning van de lintdoorknipping hebben de One Vanderbilt-partners $ 100.000 bijgedragen aan de Food1st Foundation voor de bereiding en levering van 15.000 gratis maaltijden die op 14 september worden uitgedeeld aan mensen in nood. 2.000 van die maaltijden zullen worden bezorgd aan gemeenschappen in de South Bronx, inclusief 1.000 maaltijden aan eerstelijnswerkers in het Lincoln Hospital.

“Voor mijn gemeenschap in de South Bronx is toegang tot kwalitatief hoogstaand, gezond voedsel een al lang bestaand probleem dat door COVID nog verder verergerd is”, sprak raadslid Rafael Salamanca Jr. “We zijn de One Vanderbilt-partners en iedereen bij Food1st dankbaar voor hun inzet voor alle New Yorkers en voor het eraan herinneren dat we samen sterker zijn.”

