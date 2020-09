La Season 3 di KartRider Rush+ propone la nuova modalità Championship PvP

È al via la versione Ranked Mode Season 3 con nuovi kart, personaggi, circuiti e altre novità ancora!

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–È finalmente giunto l’attesissimo aggiornamento Season 3 del gioco di corse gratuito per dispositivi mobili KartRider Rush+! L’aggiornamento, che si apre con il nuovo tema Ice Throne (Trono di ghiaccio), comprende una modalità Campionato (Championship Mode) del tutto inedita, nonché nuovi kart, nuovi personaggi e nuove piste impegnative.





La modalità Campionato è disponibile per un periodo di tempo limitato dal 10 al 22 settembre. In questa modalità i corridori possono mettere alla prova le loro abilità in gare 4 contro 4 sfidando personaggi non giocanti (PNG). Per aggiudicarsi il titolo di campione indiscusso, i team devono usare il loro Ultimate Skill e vincere 5 gare consecutivamente.

Nell’aggiornamento Stagione 3 i corridori potranno gareggiare in gran stile a bordo dei nuovi kart, tra cui White Knight, Iceball, Emperor’s New Car e altri ancora preparandosi ad attraversare la linea del traguardo nella versione Ranked Mode Season 3 disponibile da oggi stesso!

Il 14 settembre verrà inaugurato il primo Evento di login settimanale. I giocatori che effettueranno il login ogni giorno potranno vincere premi come K-Coin, Turbo Crystal, L-Decoder, Quick L-Badge e il kart “Bluebird”.

I nuovi perfezionamenti e aggiornamenti di sistema includono:

Soulmate System (Sistema anime gemelle): I migliori amici (BFF) con un legame di 500 o più possono allearsi con un amico per diventare Anime gemelle (Soulmates) e completare avventure insieme per vincere vari premi.

I migliori amici (BFF) con un legame di 500 o più possono allearsi con un amico per diventare Anime gemelle (Soulmates) e completare avventure insieme per vincere vari premi. Pet Breakthrough System (Sistema avanzamento degli animali domestici): I corridori possono fare avanzare gli animali domestici che hanno raggiunto il Livello massimo per migliorare le loro statistiche usando “Super Candy” ottenibili attraverso Codici.

I corridori possono fare avanzare gli animali domestici che hanno raggiunto il Livello massimo per migliorare le loro statistiche usando “Super Candy” ottenibili attraverso Codici. Articolo Firecracker e Free movement (Spostamento libero): Un nuovo articolo Firecracker può essere acquistato e usato nell’impostazione My Home insieme ad amici per aumentarne il punteggio di Legame, mentre il Free Movement permette ai giocatori di spostarsi liberamente nello sfondo e scattare fotografie più agevolmente.

Inoltre, il 21 settembre prenderà il via il Season 3 Pass con nuovi personaggi stagionali, tra cui Prince Dao e altri kart a sorpresa, che i giocatori potranno sbloccare portando a termine diverse attività man mano che guadagnano punti nella stagione.

Per scaricare KartRider Rush+ visitate l’Apple App Store o Google Play e seguite @KRRushPlus su Twitter per accedere agli ultimissimi aggiornamenti e informazioni.

Social media: Twitch / Facebook / Twitter / Instagram / YouTube

Risorse per la stampa:

Informazioni su KartRider Rush+ https://kartrush.nexon.com

Basato sul gioco online di grande successo KartRider, KartRider Rush+ è un gioco di karting per dispositivi mobili gratuito che offre tutta l’azione delle gare di kart del titolo omonimo su dispositivi iOS e Android. Con una splendida grafica 3D, KartRider Rush+ offre ai giocatori un ricco assortimento di circuiti, kart e modalità di gioco, proprio come la versione online, per tutti i livelli di abilità, da corridori in erba a veri e propri campioni di drifting.

Informazioni su Nexon America Inc. http://www.nexon.com

Fondata nel 2005, Nexon America Inc. offre eccellenti competenze nei giochi online gratuiti e assistenza in tempo reale durante il gioco, attingendo ai punti di forza del marchio NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) e adattandoli alle preferenze specifiche degli utenti occidentali. Da oltre un decennio Nexon America gestisce titoli iconici come MapleStory e Mabinogi che hanno battuto record e avvinto i giocatori. Con nuovi progetti che si profilano all’orizzonte, Nexon America rimane fedele allo spirito pionieristico e innovativo della capogruppo, adottando un approccio incentrato sul giocatore e sviluppando le migliori esperienze di gioco possibili per il mercato occidentale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Nexon America



Cynthia Lezama



clezama@nexon.com