Aeva和采埃孚將首個FMCW雷射雷達技術運用於汽車生產

Aeva與全球汽車零組件製造商采埃孚合作，將最先進的頻率調變連續波雷射雷達感測器投入工業化生產：Aeva的FMCW晶片級雷射雷達(LiDAR-on-chip)技術是汽車產業首個提供遠距離性能和矽規模級即時測速的技術。全球頂級的一級供應商采埃孚計畫將這項技術運用於汽車級量產。





加州山景城–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–下一代傳感和感知系統領域的領導者Aeva和全球頂級的汽車一級供應商采埃孚(ZF)，將攜手向汽車市場引進全球首個頻率調變連續波(FMCW)雷射雷達(LiDAR)技術。此次合作將Aeva在FMCW LiDAR技術方面的專長與采埃孚在汽車級感測器工業化方面的經驗相結合——代表著一項重大承諾，旨在加快應用於自動駕駛的安全且可擴展的4D LiDAR技術的量產。

Aeva共同創辦人Soroush Salehian表示：「從很早起，我們就認為需要建立由業界最有能力的合作夥伴組成的生態系統，而此次合作也是該計畫的一部分。作為全球最大的一級供應商之一，采埃孚在汽車傳感系統規模化生產方面具有專長，這是加速推出安全且可擴展的自動駕駛車輛的關鍵步驟。業界正處於部署下一代傳感技術以實現高度自動化和自動駕駛汽車普及的風口，我們相信Aeva的4D LiDAR將是這下一篇章不可或缺的一部分。」

關於該合作夥伴關係

Aeva和采埃孚的目標是針對自動駕駛應用在市場上推出首款汽車級4D LiDAR。此次合作利用Aeva在FMCW LiDAR和感知技術方面的獨特專長，以及采埃孚作為領先的汽車供應商、自動駕駛系統供應商以及智慧相機和相應生產技術方面的市場領導者所具備的專業知識，加強雙方的合作。最終系統的目標是成為自動駕駛應用的關鍵解決方案，包括知名的卡車製造商和原始設備製造商(OEM)，以及領先的公共運輸行動服務(mobility as a service)客戶。

采埃孚自動駕駛行動化解決方案執行副總裁Torsten Gollewski表示：「雷射雷達是高度自動化和自動駕駛領域中用於系統和傳感的關鍵技術。Aeva獨特的FMCW技術將遠距離性能和直接測速功能相結合，使其成為自動駕駛應用的正確選擇。我們已經看到，不同的市場需要不同的解決方案。對於L2+/L3級系統，組合和成本均經過最佳化的雷射雷達極為重要。對於L4級應用及更進一步的解決方案，重點在於量程和直接測速，因為邊緣性能是虛擬驅動程式軟體堆疊的關鍵。

Aeva的FMCW技術方法完全滿足卡車和機器人服務車輛所有嚴格的自動駕駛操作。我們期待將全球首個FMCW雷射雷達技術運用於汽車級規模化生產，而在這一方面，采埃孚可以依靠自身在光學感測器方面的長期生產經驗。『汽車級』將成為所有自動駕駛車輛軟體堆疊供應商鞏固商業模式所必需的品質保證。」

作為合作的一部分，Aeva將負責FMCW LiDAR核心傳感功能、性能和演算法，而采埃孚將負責滿足所有汽車需求的汽車級傳感系統的產業化。

Aeva的4D LiDAR何以獨樹一幟？

Aeva的FMCW技術旨在滿足LiDAR在自動駕駛車輛中普及所需的具有挑戰性的性能和可製造性要求。

與其他LiDAR技術不同，Aeva的4D晶片級LiDAR使用連續雷射光束來測量從物體反射回來的波形的頻率變化。這樣一來，它就能在300公尺外以高精度同時檢測某物體的範圍和瞬時速度。此外，Aeva的4D LiDAR完全不受其他感測器或陽光的干擾，並且僅以實現遠距離性能通常所需的光功率的幾分之一工作。所有這些都是先前阻礙汽車LiDAR廣泛採用的關鍵障礙。

Aeva的技術與其他FMCW方法也不同，其獨特的能力在於打破最大量程和點密度之間的依賴關係。Aeva的4D LiDAR將多個波束整合在以矽晶圓規模生產的晶片上。各波束均能夠以獨特的方式在最大量程內每秒測量數百萬個點，從而提供前所未有的資料真實性，並大幅提高自動駕駛汽車的安全係數。

關於Aeva

Aeva由Soroush Salehian和Mina Rezk——以前分別是Apple公司和Nikon的工程負責人——於2017年創立。Aeva總部位於加州山景城，致力於為安全、簡單、可擴展的自動駕駛汽車開發下一代傳感和感知技術。Aeva得到了福斯汽車(Volkswagen)旗下的保時捷控股公司(Porsche SE)、Lux Capital和Canaan Partners等的支持。如需瞭解更多資訊，請造訪 www.aeva.com。

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