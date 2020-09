Aeva e ZF trazem o primeiro LiDAR FMCW para a produção automotiva

A Aeva faz parceria com a ZF, fabricante automotiva global, para industrializar sensores LiDAR de onda contínua de frequência modulada (Frequency Modulated Continuous Wave, FMCW) de primeira geração para produção: A tecnologia LiDAR-on-chip FMCW da Aeva é a primeira, na indústria automotiva, que oferece desempenho de longo alcance e medidas de velocidade imediata em escala de silício. A ZF, importante fornecedora global de Nível 1, planeja trazer esta tecnologia para a produção em volume na categoria automotiva.

A Aeva, líder dos sistemas de sensores e percepção de última geração e a ZF, importante fornecedora global de Nível 1, estão formando parceria para trazer os primeiros sensores LiDAR de onda contínua de frequência modulada (FMCW) para o mercado automotivo. A parceria – especialidade da Aeva na tecnologia LiDAR FMCW combinada com a experiência da ZF na industrialização de sensores de categoria automotiva – representa um compromisso importante para acelerar a produção em massa de tecnologia LiDAR 4D segura e expansível para aplicações da condução autônoma.





“Há muito tempo, acreditamos no desenvolvimento de um ecossistema dos mais habilidosos parceiros do mundo de todo o setor e esta parceria é uma parte desse plano. A capacidade da ZF como uma das maiores empresas de Nível 1 globalmente, com especialidade na produção automotiva em escala de sistemas de sensor, é um passo importante para acelerar a introdução de veículos autônomos expansíveis e seguros”, disse Soroush Salehian, co-fundador da Aeva. “O setor esta na auge da implementação da próxima geração de sensores para realizar a adoção de veículos altamente automatizados e autônomos, e nós acreditamos que os sensores LiDAR 4D da Aeva serão uma parte indispensável deste novo capítulo”.

Sobre a parceria

A Aeva e a ZF visam trazer ao mercado o primeiro sensor LiDAR 4D de categoria automotiva para aplicações da condução autônoma. A parceria fortalece a colaboração das partes ao alavancar a especialidade exclusiva da Aeva em sensores LiDAR FMCW e na tecnologia de percepção, juntamente com a especialidade da ZF como uma fornecedora líder para o setor automotivo, provedora de sistemas autônomos e líder de mercado em câmeras smart e correspondente know-how de produção. O sistema final é direcionado como uma solução-chave para aplicações da condução autônoma, incluindo fabricantes de OEM e caminhões estabelecidos, além de liderar o setor móvel como provedora de serviços ao cliente.

“A LiDAR é uma tecnologia-chave para sistemas e sensores na área da condução autônoma e altamente automatizada. A tecnologia FMCW exclusiva da Aeva combina o desempenho de longo alcance e medidas de velocidade direta, fazendo a escolha certa para aplicações da condução autônoma. Observamos que mercados diferentes requerem soluções diferentes. Para sistemas L2+/L3 um pacote e o custo otimizado do LiDAR são cruciais. Para aplicações que destacam soluções L4 e outras, o foco encontra-se na mensuração da velocidade direta e alcance, já que o desempenho de ponta é chave para a pilha de software do driver virtual.

A abordagem da tecnologia FMCW da Aeva atende perfeitamente a todos os requisitos rigorosos para operações autônomas em caminhões e veículos de serviços robotizados. Estamos ansiosos para trazer o primeiro LiDAR FMCW ao mundo, para uma produção em escala e em categoria automotiva, onde a ZF pode contar com uma experiência na produção duradoura em sensores ópticos. ‘Automotive Grade’ (Categoria automotiva) se tornará um selo de qualidade, necessário para um modelo de negócio sólido de todos os provedores de pilha de software para veículos autônomos,” disse Torsten Gollewski, vice-presidente executivo, Soluções para a Mobilidade Autonôma, da ZF.

Como parte da parceria, a Aeva será responsável pela funcionalidade dos sensores centrais, desempenho e algorítimo dos sensores LiDAR FMCW, e a ZF será responsável pela industrialização do sistema de sensor de categoria automotiva que atenda todos os requisitos automotivos.

O que torna o sensor LiDAR 4D da Aeva único?

A tecnologia FMCW da Aeva é planejada para atender aos requisitos desafiadores de produção e desempenho para a adoção da tecnologia LiDAR em veículos autônomos.

Diferente de outras tecnologias LiDAR, a LiDAR-on-chip 4D da Aeva usa um raio laser contínuo para medir a mudança na frequência da forma de onda, à medida que é refletido em um objeto. Isso permite detectar a amplitude de um objeto e velocidade imediata de forma simultânea para além de 300 metros, com alta precisão. O LiDAR 4D da Aeva é também totalmente livre da interferência de outros sensores ou da luz do sol, e opera a apenas frações da potência óptica tipicamente necessária para atingir um desempenho de longo alcance. Todos os fatores acima são obstáculos críticos que retardaram anteriormente a adoção ampla do LiDAR automotivo.

A tecnologia da Aeva difere também de outras abordagens da tecnologia FMCW, em sua habilidade exclusiva de quebrar a dependência entre o alcance máximo e a densidade de pontos. O LiDAR 4D da Aeva integra raios múltiplos em um chip que é produzido em escala de wafers de silício. Cada raio é exclusivamente capaz de mensurar milhões de pontos múltiplos por segundo a um alcance máximo, oferecendo fidelidade de dados sem precedentes e melhoria significativa do fator de segurança para veículos de condução automática.

Sobre a Aeva

A Aeva foi fundada em 2017 por Soroush Salehian e Mina Rezk, anteriormente líderes de engenharia na Apple e Nikon. Com sede em Mountain View, Califórnia, a Aeva está desenvolvendo a próxima geração de sensores e percepção para veículos que são seguros, simples e expansíveis. A Aeva é respaldada pela Porsche SE da Volkswagen, Lux Capital e Canaan Partners, entre outros. Para saber mais, acesse www.aeva.com.

