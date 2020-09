HITN SE ASOCIA CON EL CENTRO CULTURAL PUERTORRIQUEÑO PARA CELEBRAR ‘FIESTA BORICUA’

‘De Bandera a Bandera’ es el tema del 2020 de uno de los mayores festivales latinos que se llevan a cabo en el Centro-Oeste de los EE.UU., este año se rindirá un homenaje postumo al fundador del ‘Paseo Boricua’, y el canal visita tres pueblos de la isla que destacan por sus tradiciones y riqueza cultural

BROOKLYN, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–HITN TV anunció una alianza con El Centro Cultural Puertorriqueño Juan Antonio Corretjer de Chicago (PRCC por sus siglas en inglés) para la cobertura especial del festival virtual ‘Fiesta Boricua’ del 2020. Este es uno de los mayores festivales latinos y el más importante, que se realiza en el Centro-Oeste de los Estados Unidos. La cobertura de HITn incluirá varios espectáculos, y una introducción a la fiesta por el Dr. Jesús Hernández Burgos, Director de las Acciones de Salud Pública de PRCC; así como el colorido segmento ‘Lo Mejor de Nuestros Pueblos’ dedicado a resaltar el acervo cultural y las tradiciones de tres pueblos de la isla. El especial ‘De Bandera a Bandera’ se transmitirá por HITN el próximo domingo, 6 de septiembre a las 6:30 a.m. Pacífico / 8:30 a.m. Centro / 9:30 a.m. Este, y se hará una retransmisión a las 9:30 a.m. Pacífico / 11:30 a.m. Centro / 12:30 p.m. Eastern.

Según opina José E. López, Director Ejecutivo del Centro Cultural Boricua, “La celebración de la ‘Fiesta Boricua’ ha llegado a ser la clásica representación de lo que significa ser puertorriqueño en Chicago, particularmente porque destaca el rico legado cultural a través de la música, danza, comida, teatro, arte a la vez que lleva al escenario a artistas nuevos y emergentes de Puerto Rico”.

Este año el festival ‘Fiesta Boricua’ celebra el 25 aniversario de la instalación de las banderas en el conocido ‘Paseo Boricua’, una avenida de seis calles de la calle División entre la Avenida Western y la Avenida California, adornadas con banderas de Puerto Rico, por lo que se ha preparado un homenaje póstumo a su fundador Ramón López. La agenda también incluirá la participación de reconocidos músicos, entre los que han participado, otros años, se encuentran: Willie Colón, Ismael Miranda y El Gran Combo.

Durante la transmisión HITN incluirá un segmento titulado ‘Lo Mejor de Nuestros Pueblos’, dedicado a resaltar las especialidades culinarias y las tradiciones culturales de tres pueblos de Puerto Rico. Para esto el canal seleccionó a Hormigueros, al Oeste de la isla, conocido también como el pueblo del peregrinaje, por encontrarse en el casco antiguo la Basílica de Nuestra. Sra. de Monserrate. El Alcalde Pedro García Figueroa dice, “Esta fiesta virtual nos hace recrear las emociones vividas en el ano 2011, en ese trayecto de bandera a bandera, donde cargamos a hombros la imágen de nuestra patrona Maria De Monserrate; así como se acostumbra en las calles de mi pueblo. En esta occasión abrimos nuestros brazos para recibir a nuestros hermanos puertorriqueños con un abrazo, porque somos un solo pueblo”.

HITN también hará una reseña dedicada al pueblo de Loaiza al Este de Puerto Rico; municipalidad caracterizada por su riqueza cultural e influencia afrocubana. Por su parte, Julia M. Nazario Fuentes, la Alcaldesa de Loíza, afirma que: “La cultura tiene un alma maravillosa que trasciende fronteras, y ahora sabemos que también supera las dificultades de la pandemia. En el 2018 tuvimos el honor de visitar Chicago para el evento de ‘Bandera a Bandera’, donde nos hermanamos con nuestra gente de la diáspora. Este año hemos tenido la alegría de ser parte del evento gracias a las maravillas de la tecnología. Esperamos que les gusten cosas como el burén de Lina y los turbantes de Sheila, así como la música de Belelé y el Junte Loiceño. Cuando menos lo imaginemos, volveremos ha abrazarnos, aquí o allá, siempre seremos puertorriqueños”.

Asimismo, se ha escogido el pueblo de Comerío en el Centro-Oriental de la isla, también conocida como ‘La Perla de Plata’ sobresaliente por el cultivo del café y el tabaco. El alcalde de Comerios, José “Josean” Santiago agrega, “Nuestro pueblo se distingue por la pasión de mantener viva nuestras raíces, lo que nos identifica como puertorriqueños. Nos sentimos muy orgullosos de haber sido el primer pueblo para la dedicación de la fiesta, ‘Lo mejor de nuestros pueblos’ que celebra 10 años, recordamos la ocasión con mucho amor y agradecimiento y a todos los que participaron en ese gran evento, que marcó nuestra historia y nos unió como comunidad Boricua en Chicago. Si Dios lo permite estaremos celebrando juntos en la próxima fiesta Boricua de ‘Bandera a Bandera’”.

Cabe destacar que según datos recientes menos del 30% de los puertorriqueños de la isla han llenado el Censo, por lo que los alcaldes de estas municipalidades se han comprometido a promover de forma activa la participación ciudadana, en un esfuerzo por maximizar la participación de las familias en Puerto Rico.

Chicago residents can tune in via Comcast 647, DIRECTV 461, DISH 880, and U-verse 3055. The show will be broadcast in Puerto Rico via Liberty Cable

HITN-TV es una compañía líder de medios en español que ofrece programación educativa y cultural para toda la familia. Llega a más de 44 millones de hogares en los EE.UU. y Puerto Rico a través de DIRECTV, DIRECTV NOW, AT&T U-verse TV, AT&T TV Now, DISH Network, Verizon FiOS TV, Comcast Xfinity, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism y Altice. Descargue el App “HITN GO” dondequiera, disponible en Apple, Android, Apple TV y Roku® con una suscripción al cable. Para obtener más información, visite www.hitn.org. Y siga @HITNtv en las plataformas sociales.

