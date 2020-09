Toshiba Lanza una Nueva Línea de Almacenamiento Portátil Canvio® con Nuevas Aplicaciones y Diseños

Agrega nuevos modelos Canvio Flexy Canvio Gaming, junto con nuevos colores y texturas

IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–Toshiba America Electronic Components, Inc. anuncia los nuevos modelos de la línea de almacenamiento portátil Canvio. Los modelos Canvio Flex con USB-C® son dispositivos de almacenamiento portátil diseñados para PC/computadoras Mac®/iPad Pro® dispositivos digitales móviles/Tabletas para la compatibilidad entre plataformas. Los modelos Canvio Gaming son un nuevo tipo de almacenamiento de juegos portátil diseñado para consolas de juegos y PC de juegos.





Los modelos Canvio Advance y Canvio Ready cuentan con un nuevo diseño que ofrece almacenamiento portátil de fácil acceso y que se puede llevar a cualquier parte. La próxima generación de diseños de Canvio ofrece una portabilidad perfecta, una alta capacidad de almacenamiento y una amplia compatibilidad con varios dispositivos USB.

“La serie Canvio ofrece un excelente almacenamiento de datos para una amplia gama de casos de uso y aplicaciones. Los dos nuevos modelos, Canvio Flex y Canvio Gaming, permiten a los jugadores y usuarios de multiplataformas, respectivamente, expandir el almacenamiento sin problemas y en varios dispositivos. Pueden llevar su contenido favorito sobre la marcha con un diseño elegante y portátil”, afirma Michael Cassidy, vicepresidente de Discos Duros (Hard Disk Drive, HDD) de Consumo para el continente americano en Toshiba America Electronic Components, Inc. “Los modelos de próxima generación de los discos duros Canvio Advance y Canvio Ready vienen en un nuevo diseño distintivo que brinda portabilidad, capacidad de almacenamiento y una amplia capacidad para su PC, lo que los convierte en una excelente opción para quienes prefieren un almacenamiento simple pero confiable”.

La nueva serie Toshiba Canvio ofrece soluciones de almacenamiento para una amplia gama de consumidores y casos de uso:

Canvio Flex : las unidades de almacenamiento portátiles Canvio Flex cuentan con hasta 4 TB 1 de almacenamiento en su forma más compatible, que ofrecen USB-C ® y cable USB-A, que permite a los usuarios almacenar y acceder sin problemas a sus datos en múltiples dispositivos, incluidas las computadoras Mac ® , PC con Windows ® , iPad Pro ® dispositivos digitales móviles y tabletas compatibles 2 indistintamente con una simple solución integral.

: las unidades de almacenamiento portátiles Canvio Flex cuentan con hasta 4 TB de almacenamiento en su forma más compatible, que ofrecen USB-C y cable USB-A, que permite a los usuarios almacenar y acceder sin problemas a sus datos en múltiples dispositivos, incluidas las computadoras Mac , PC con Windows , iPad Pro dispositivos digitales móviles y tabletas compatibles indistintamente con una simple solución integral. Canvio Gaming : con las unidades de almacenamiento portátiles Canvio Gaming, los usuarios podrán expandir su biblioteca de juegos más fácilmente que nunca con la capacidad de llevar hasta 100 juegos. 3 (4 TB) en un elegante estuche portátil diseñado para consolas de juegos populares y sistemas de juegos de PC 2 . Los discos duros Canvio Gaming cuentan con un modo “Always-On” (Siempre disponible) personalizado por firmware para admitir una jugabilidad receptiva.

: con las unidades de almacenamiento portátiles Canvio Gaming, los usuarios podrán expandir su biblioteca de juegos más fácilmente que nunca con la capacidad de llevar hasta 100 juegos. (4 TB) en un elegante estuche portátil diseñado para consolas de juegos populares y sistemas de juegos de PC . Los discos duros Canvio Gaming cuentan con un modo “Always-On” (Siempre disponible) personalizado por firmware para admitir una jugabilidad receptiva. Canvio Advance : con un diseño de textura único con nuevos colores, los discos duros portátiles Canvio Advance ayudan a los creadores de contenido y a los fotógrafos a proteger su contenido mientras se desplazan. Con el almacenamiento portátil, que se utiliza tanto con la copia de seguridad automática como con el software de seguridad de datos, los usuarios podrán llevar la vida a cualquier lugar.

: con un diseño de textura único con nuevos colores, los discos duros portátiles Canvio Advance ayudan a los creadores de contenido y a los fotógrafos a proteger su contenido mientras se desplazan. Con el almacenamiento portátil, que se utiliza tanto con la copia de seguridad automática como con el software de seguridad de datos, los usuarios podrán llevar la vida a cualquier lugar. Canvio Ready: una excelente solución de almacenamiento para los estudiantes y para otros usuarios de nivel de entrada que desean un almacenamiento simple que sea fácil de usar; ahora con un nuevo diseño de dos tonos. Este almacenamiento portátil ofrece una conexión lista para ser utilizada (plug-and-play) para USB, la función de arrastrar y soltar archivos, y una expansión de almacenamiento simple para su PC.

La serie de discos duros portátiles Canvio representa nuestro compromiso con el avance del diseño de HDD para el consumidor, a fin de satisfacer las necesidades cambiantes de soluciones de almacenamiento adecuadas para una amplia gama de usuarios, incluidos los usuarios de multiplataformas, jugadores, profesionales de negocios, fotógrafos de exteriores y estudiantes. Hay un modelo que se adapta a las necesidades de cada uno.

Los nuevos modelos Canvio estarán disponibles en las principales tiendas minoristas en el otoño de 2020.

Para más detalles acerca de nuestros productos de almacenamiento personal para consumidores, visite: http://storage.toshiba.com/consumer-hdd.

Para obtener más información sobre nuestra línea completa de productos de almacenamiento, visite: https://toshiba.semicon-storage.com/us/product/storage-products.html

Para conocer más acerca de nuestras soluciones de almacenamiento, siga a @ToshibaStorage y visite el blog de almacenamiento ehttps://storage.toshiba.com/corporateblog/

Notas:

Un gigabyte (GB) representa mil millones de bytes y un terabyte (TB) representa un billón de bytes. La capacidad total disponible variará según el entorno operativo, y los resultados y la capacidad de almacenamiento variarán en consecuencia. Un sistema operativo de computadora, sin embargo, reporta una capacidad de almacenamiento que utiliza potencias de 2 para la definición de 1TB = 240 = 1 099 511 627 776 bytes y, por lo tanto, puede mostrar menor capacidad de almacenamiento. La compatibilidad puede variar según la configuración del hardware y el sistema operativo del usuario. Para verificar la compatibilidad del dispositivo y las instrucciones de conexión revise los manuales de usuario correspondientes a dicho dispositivo. La compatibilidad se basa en la información disponible actualmente, y está sujeta a cambios y restricciones según las especificaciones del hardware. El almacenamiento de juegos estimado se basa en la suposición de un tamaño de juego promedio de 36 GB para los juegos de la generación actual. La cantidad de juegos realmente almacenados puede variar según el tamaño del archivo, el formato, el software de la consola y otros programas o factores. Es posible que se requieran discos originales para verificar la propiedad de los juegos comprados y cargados desde el disco. Es posible que se requiera una conexión a Internet y la cuenta del propietario original del juego.

Acerca de Toshiba America Electronic Components, Inc.

Toshiba America Electronic Components Inc. es una compañía de operación independiente propiedad de Toshiba America, Inc., y es la rama de componentes electrónicos con sede en EE. UU., de la Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation. Toshiba America Electronic Components, Inc. ofrece a los consumidores y negocios una variada gama de productos innovadores para discos duros (HDD), además de soluciones de semiconductores para la industria automotriz, industriales, IoT, controles de movimiento, telecomunicaciones, redes, y aplicaciones de línea blanca y de consumo. La amplia gama de esta compañía comprende chips inalámbricos integrados (IC), semiconductores de corriente, microcontroladores, semiconductores ópticos, ASIC, ASSP y dispositivos discretos desde diodos hasta chips lógicos (IC). Para obtener más información sobre la compañía, visite el sitio web en www.toshiba.semicon-storage.com.

© 2020 Toshiba America Electronic Components, Inc. Todos los derechos reservados.



* La información contenida en este comunicado de prensa, incluidos los precios y las especificaciones de los productos, el contenido de los servicios y la información de contacto, está actualizada y se cree que es precisa en la fecha del anuncio, pero está sujeta a cambios sin previo aviso.



* USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.



* Mac® y iPad Pro® son marcas comerciales registradas de Apple Inc.



* Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.



* Canvio, Canvio Flex, Canvio Gaming, Canvio Ready son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Toshiba America Electronic Components, Inc. o Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation.



* Otros nombres de empresas, nombres de productos y nombres de servicios pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Korina Kennedy



WE Communications



(425) 638-7481



WE-TSPC@we-worldwide.com