PlanetArt® fait l’acquisition de CafePress

CALABASAS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News :

PlanetArt®, filiale du groupe Claranova (Paris:CLA), annonce avoir fait l’acquisition des actifs de CafePress® auprès de Snapfish®, division du groupe Shutterfly® LLC. Basée à Louisville dans le Kentucky et à l’origine de l’une des plateformes de création les plus connues dans le monde de l’e-commerce, CafePress constitue un nouveau relais de croissance pour PlanetArt, l’une des entreprises qui affiche la plus rapide croissance dans le secteur des d’objets personnalisés.

« Nous sommes heureux d’avoir pu collaborer avec nos amis de Shutterfly / Snapfish sur cette opération », a déclaré Roger Bloxberg, CEO de PlanetArt. « Nous sommes impatients de mettre en œuvre les nombreuses synergies qui résulteront de cette offre parfaitement complémentaire à nos marques existantes. Nous sommes particulièrement ravis d’accueillir parmi nous une équipe aussi talentueuse, bénéficiant d’une précieuse expérience dans les domaines clés du développement, du marketing et du merchandising. »

La marque CafePress a été créée en 1999, faisant d’elle une pionnière dans le domaine des produits personnalisés tout en opérant aujourd’hui une plateforme d’intermédiation de dernière génération. Les produits CafePress, des T-shirts aux tasses en passant par les sacs en tissus parmi des centaines d’objets personnalisés, sont presque entièrement développés par des designers indépendants et commercialisés via les propres sites de CafePressou en marque blanche aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie.

Grâce à cette acquisition, le Canada et l’Australie viennent compléter la présence géographique de PlanetArt et une multitude de nouvelles catégories de produits s’ajoute à l’offre de PlanetArt, notamment dans le domaine de l’habillement.

«D’un point de vue stratégique, » poursuit Roger Bloxberg, «l’acquisition de CafePress permet à PlanetArt de d’accéder à une marketplace robuste mettant en relation des centaines de milliers de designers dans le monde. La société offre également un ensemble d’outils de pointe qui permettront d’étendre cette marketplace à toutes nos marques. »

“Nous sommes heureux d’avoir mené à bien cette acquisition », a déclaré Jim Hilt, Président de Shutterfly, « nous pensons que PlanetArt est idéalement positionnée pour assurer une croissance soutenue de la marque CafePress. PlanetArt a de solides compétences et une expérience reconnue sur le marché des produits personnalisés. Nous sommes convaincus que les talents de l’équipe de CafePress combinés à l’expérience et l’infrastructure de PlanetArt® mèneront à de solides performances. »

En plus de la diversification des produits et de l’expansion géographique, l’acquisition de CafePress offrira un troisième avantage significatif à PlanetArt à travers l’accès à des centaines de marques à forte visibilité, CafePress est détenteur de licences comme Marvel, Hasbro et bien d’autres. Ces marques sont utilisées pour créer un contenu personnalisé qui s’applique facilement à une large gamme de produits.

Les aspects financiers de l’accord ne seront pas communiqués.

Pour plus d’information visitez les sites CafePress.com, CafePress.ca, CafePress.co.uk or CafePress.com.au.

Agenda financier :

30 septembre 2020 : Publication des résultats annuels 2019-2020

Numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé).

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

A propos de PlanetArt :

PlanetArt est une plateforme technologique de premier plan dans le domaine des produits personnalisés. Fondée en 2010, la société développe et gère plus d’une douzaine de sites de e-commerce et d’applications mobiles pour iOS et Android, dont notamment FreePrints™, Personal Creations®, SimplytoImpress® et Gifts.com®. Toutes les marques de la société permettent aux consommateurs de renforcer les liens qui les unissent avec leur famille et leurs amis. PlanetArt® occupe une place unique dans son domaine avec un véritable savoir-faire dans l’impression mobile et une présence dans 11 pays.

À propos de Claranova :

Groupe technologique à forte croissance, Claranova est un acteur international résolument inscrit sur le long terme, à travers des modèles économiques résilients sur des marchés à fort potentiel. Leader de l’e-commerce personnalisée (PlanetArt), Claranova s’illustre également par son savoir-faire technologique dans les domaines de l’édition de logiciels (Avanquest) et de l’Internet des Objets (myDevices). Ces trois pôles d’activités partagent une vision commune : simplifier l’accès aux nouvelles technologies grâce à des solutions fiables, alliant innovation et grande facilité d’usage. Fort de cette vision, Claranova combine depuis cinq ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de plus de 30% et une hausse de sa profitabilité, à la fois par développement organique et par croissance externe.

Pour plus d’informations sur le groupe Claranova :

https://www.claranova.com ou https://twitter.com/claranova_group

CODES



Ticker : CLA



ISIN : FR0013426004



www.claranova.com

Contacts

ANALYSTES – INVESTISSEURS

+33 1 41 27 19 74



contact@claranova.com

COMMUNICATION FINANCIERE

AELIUM



+33 1 75 77 54 65



skennis@aelium.fr