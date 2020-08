Les ventes de smartphones en ligne en Russie n’ont jamais été aussi élevées qu’au deuxième trimestre 2020

M.Video-Eldorado en tête des ventes de smartphones en ligne avec une part de marché de 35%

SAN DIEGO & BUENOS AIRES & LONDRES & NEW DELHI & HONG KONG & SEOUL–(BUSINESS WIRE)–Les ventes de smartphones en ligne en Russie ont augmenté de plus de 56 % au cours du deuxième trimestre 2020, selon les dernières recherches du Counterpoint Research Model Sales Tracker. La part de marché totale des smartphones en ligne a enregistré son plus haut niveau jamais atteint, à 32 %, au cours du deuxième trimestre 2020. L’augmentation des ventes en ligne est due au changement de comportement des consommateurs, à la mise à niveau des appareils pour qu’ils puissent fonctionner sans problème depuis leur domicile et à la disponibilité des smartphones les plus populaires sur les plateformes en ligne. L’épidémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur le marché russe des smartphones. Après avoir connu un déclin record en avril, le marché a rebondi en mai. Les cinq principales marques de smartphones – Huawei, Samsung, Xiaomi, Apple et OPPO – ont représenté 86 % du marché total des smartphones au cours de ce trimestre.





Commentant la dynamique du marché, le chargé de recherche Soumen Mandal a déclaré : “M.Video-Eldorado et Svyaznoy sont des acteurs de premier plan parmi les plateformes de smartphones en ligne, tandis que Citilink, Megafone, Beeline, MTS et DNS sont des protagonistes émergents. Plus d’un tiers des ventes de smartphones ont été réalisées sur la plateforme M.Video-Eldorado au cours du deuxième trimestre 2020. Le fonctionnement équilibré entre les plateformes en ligne et hors ligne et les activités de promotion ont aidé M.Video-Eldorado à maintenir une position dominante dans les ventes en ligne”.

M. Mandal a ajouté : “Les petits acteurs comme Black Fox, CAT, Ginzzu, Dexp et Coolpad comptent toujours sur les ventes hors ligne. Parmi les cinq principaux acteurs du secteur des smartphones, Apple est le plus dépendant (74 %) des ventes hors ligne. Le coût moyen d’un smartphone acheté sur un canal en ligne a augmenté de 15 % pour atteindre 210 dollars au cours du deuxième trimestre 2020, contre 182 dollars au deuxième trimestre 2019. Cela montre également la reprise de l’économie russe après la pandémie mondiale. Sur les plateformes hors ligne, les modèles les plus vendus sont le Samsung Galaxy A51, le Honor 8A, l’Apple iPhone 11, le Samsung Galaxy A10 et le Samsung Galaxy A30s”.

Le directeur associé Tarun Pathak a commenté la performance des marques : “Huawei est resté le leader du marché des ventes en ligne avec 35% de part de marché. Le Samsung Galaxy A51 a été le modèle le plus vendu en ligne, suivi du Honor 8A, du Honor 20 Lite, du Honor 10i et du Apple iPhone 11. Xiaomi a pris la troisième position dans les ventes en ligne après Huawei et Samsung”.

