Hoogste online smartphoneverkoop ooit in Rusland in tweede kwartaal van 2020

M.Video-Eldorado leidde de online verkoop van smartphones met een marktaandeel van 35%

SAN DIEGO & BUENOS AIRES & LONDEN & NEW DELHI & HONGKONG & SEOUL–(BUSINESS WIRE)–De online verkoop van smartphones in Rusland groeide in het tweede kwartaal van 2020 met meer dan 56% op jaarbasis, volgens het laatste onderzoek van Counterpoint Research Model Sales Tracker. Het totale online smartphonemarktaandeel bereikte het hoogste ooit met 32% in het tweede kwartaal van 2020. De stijging van de verkoop in de online kanalen is te danken aan de verschuiving in consumentengedrag, het upgraden van apparaten om soepel thuis te werken en de beschikbaarheid van populaire smartphones op online platforms. De COVID-19-pandemie heeft een enorme impact op de Russische smartphonemarkt gehad. Na een recorddaling in april, herstelde de markt zich in mei. De vijf belangrijkste smartphonemerken – Huawei, Samsung, Xiaomi, Apple en OPPO – waren dit kwartaal goed voor 86% van de totale smartphonemarkt.





In een reactie op de marktdynamiek verklaarde onderzoeksmedewerker Soumen Mandal: “ M.Video-Eldorado en Svyaznoy zijn de leidende spelers onder de online smartphoneplatforms, terwijl Citilink, Megafone, Beeline, MTS en DNS opkomende spelers zijn. Meer dan een derde van de smartphoneverkopen tijdens het tweede kwartaal van 2020 vond plaats op het M.Video-Eldorado-platform. De uitgebalanceerde werking tussen online en offline platforms en promotionele activiteiten hielp M.Video-Eldorado om een dominante positie in de online kanaalverkoop te behouden.”

Mandal voegde toe: “ Kleine spelers zoals Black Fox, CAT, Ginzzu, Dexp en Coolpad vertrouwen nog steeds op verkoop via offline kanalen. Van de top vijf smartphonespelers is Apple het meest afhankelijk (74%) van de offline kanaalverkoop. De gemiddelde kosten van een smartphone die via een online kanaal is gekocht, stegen met 15% tot $ 210 in het tweede kwartaal van 2020, vergeleken met $ 182 in het tweede kwartaal van 2019. Hieruit blijkt ook het herstel van de Russische economie na de wereldwijde pandemie. Op offline platforms zijn de best verkochte modellen de Samsung Galaxy A51, Honor 8A, Apple iPhone 11, Samsung Galaxy A10 en de Samsung Galaxy A30’s.”

In een reactie op merkprestaties stelde Associate Director Tarun Pathak: “ Huawei bleef de marktleider op het gebied van online kanaalverkoop met een marktaandeel van 35%. Samsung Galaxy A51 was het topmodel voor online kanaalverkoop, gevolgd door de Honor 8A, Honor 20 Lite, Honor 10i en de Apple iPhone 11. Xiaomi nam de derde positie in op het gebied van verkoop via online kanalen, na Huawei en Samsung.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

