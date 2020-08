Elkezdődött a Harry Potter: Puzzles & Spells mobiljáték előzetes regisztrációja

A rajongók exkluzív bónuszcsomagot kapnak a játék hivatalos kibocsátásakor

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Az interaktív szórakoztatás egyik globális vezető vállalata, a Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) ma bejelentette, hogy mágikus match-3 (3 egyforma elem megtalálását célzó) mobiljátékát, a Harry Potter: Puzzles & Spells-t letölteni kívánók számára megnyitotta az előzetes regisztrációt a Google Play áruházban. A Warner Bros. Interactive Entertainment hivatalos licence alapján megjelentetett és a Portkey Games márkanévvel kiadott játék rajongói mától ellátogathatnak a www.harrypotterpuzzlesandspells.com weboldalra, és a Google Play áruházban előzetesen regisztrálhatnak a játék letöltésére.





„A Harry Potter: Puzzles & Spells játékban emlékezetes karakterekkel és hangokkal találkozhatnak a rajongók, és újra átélhetnek az eredeti könyvekből és filmekből származó történeteket” – nyilatkozta Bernard Kim, a Zynga Publishing (Kiadási) egységének elnöke. „Ugyanakkor azonban új dimenziókkal is bővítettük a match-3 játékmenetet. A játékosok XP-t kaphatnak jutalmul, melynek eredményeként nő varázserejük, bűbájokat nyerhetnek, illetve magasabb szintre fejleszthetik bűbájaikat, részt vehetnek különleges eseményeken, továbbá kapcsolatba léphetnek és versenyezhetnek is egymással a Klubok (Clubs) funkciónak köszönhetően.”

Az előzetesen regisztráló játékosok az elsők közt fognak értesülni a játék hivatalos kiadásáról. A kiadást követő első héten a játékot Android vagy iOS eszközeikre letöltő játékosok azonnal megkapják az Üdvözlő csomagot (Welcome Bundle), amelynek különleges jutalmai és erősítő funkciói hasznos segítséget fognak jelenteni számukra a játék során. A csomagban megtalálható lesz egy egyedi tárgy is avatarjuk számára, mely a Varázsvilág valódi rajongójaként azonosítja majd őket.

A mobileszközökön most először elérhető match-3 puzzle (3 egyforma elem megtalálását célzó) feladványokat kínáló Harry Potter: Puzzles & Spells a Varázsvilág kihívásait és rejtélyeit kedvelő rajongók számára készült. Az innovatív match-3 fejtörőket a Wizarding World (Varázsvilág) mágiájával ötvöző játékmenet során a játékosok újra átélhetik az eredeti Harry Potter filmek ikonikus pillanatait és találkozhatnak azok legemlékezetesebb szereplőivel. A játékban hallhatók az eredeti mozifilm hangjai és egyes szereplőknek (ideértve Hagridot, Dumbledore professzort, McGalagony professzort és a Teszlek Süveget) a mozifilmekből származó autentikus hangfelvételei. A különböző nehézségi szintű szórakoztató feladványok megoldása közben a játékosok bájitalokra, varázslatokra és egyéb mágikus képességeikre támaszkodva, bűbájos tárgyaikat felhasználva járhatják be a Varázsvilágot. A játékosok ugyanakkor csatlakozhatnak a rajongók különféle csoportjai által alkotott klubokhoz, és együttműködhetnek a rejtvények megoldásában, megoszthatják életük eseményeit és versenghetnek az exkluzív Klubeseményeken (Club Events) kiosztásra kerülő díjakért.

A Harry Potter: Puzzles & Spells világszerte játszható lesz iOS és Android eszközökön, valamint az Amazon Kindle-on és a Facebookon is. További információkért és a Harry Potter: Puzzles & Spells letöltésére való előzetes regisztráció céljából látogasson el a következő weboldalra: www.harrypotterpuzzlesandspells.com. Részletes információkért és más rajongókkal való kapcsolatfelvétel céljából kövessen minket a Facebookon, az Instagramon és a Twitteren.

A Zynga az interaktív szórakoztatási ágazat egyik globális vezető vállalata, mely küldetésének tekinti az emberek játékok révén való összekapcsolását szerte a világon. Ez idáig több mint egymilliárd ember játszott a Zynga franchise játékaival, köztük a következőkkel: CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ és Zynga Poker™. A Zynga játékai több mint 150 országban érhetők el, és szerte a világon játszhatók közösségi oldalakon és mobileszközökön egyaránt. A 2007-ben alapított vállalat központja San Franciscóban található, és irodákat működtet az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Írországban, Indiában, Törökországban és Finnországban. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra (www.zynga.com) vagy kövesse a Zynga-t a Twitteren, az Instagramon vagy a Facebookon, illetve kísérje figyelemmel a cég blogját: Zynga blog!

A Warner Bros. Interactive Entertainment a Warner Bros. Home Entertainment, Inc. divíziója. A Warner Bros. Interactive Entertainment globális vezető szerepet tölt be a különféle platformokon (konzolok, kézi készülékek, mobil eszközök és asztali számítógépek) futó, mind saját név alatt megjelentetett, mind harmadik felek számára készített interaktív szórakoztató tartalmak és játékok publikálása, fejlesztése, licencbe adása és forgalmazása terén világszerte.

A Portkey Games a Warner Bros. Interactive Entertainment által létrehozott játékmárka, amely olyan, az eredeti J.K. Rowling történetek által inspirált mobil és videójátékokat fémjelez, melyekben a játékosok megalkothatják saját karakterüket, és így közvetlenül átélhetnek számos kalandot Rowling Varázsvilágában, a „Wizarding Worldben”. A Portkey Games lehetővé teszi a játékosok számára, hogy maguk alakítsák a játékmenetet és a Varázsvilág csodáiban elmélyedve új és egyedi élményekkel gazdagodjanak. A játékmárka létrehozásával a Warner Bros. Interactive Entertainment a mobiljátékok rajongói számára olyan új játékélményeket kíván biztosítani, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy saját maguk „írják meg” és játsszák el a varázsvilágbeli történetüket.

Ez a sajtóközlemény olyan előremutató állításokat tartalmaz, amelyek többek közt egy hamarosan kiadásra kerülő Harry Potter játék nevére, a játék letöltésére való előzetes regisztrációra és az előzetes regisztrációval járó előnyökre, a játék kiadási időpontjára és a játékmenet részleteire vonatkoznak. Az előremutató állítások többnyire olyan szavakat tartalmaznak, mint a „kilátások”, „prognosztizált”, „tervezett”, „szándékozik”, „lesz”, „várakozásaink szerint”, „úgy hisszük”, „célunk”, illetve „várhatóan”, és a jövő idejű állítások általában előremutató állításoknak tekintendők. Az ezekben az előremutató állításokban említett események bekövetkezése, illetve tervek sikere jelentős mértékben függ a feltételezett fejlemények bekövetkezésétől, valamint különféle kockázatoktól és bizonytalansági tényezőktől. Ezért nem szabad túlzott mértékben támaszkodni ezekre az előremutató állításokra, mivel azok a számunkra jelenleg (azaz a sajtóközlemény kiadásának időpontjában) rendelkezésre álló információkon alapulnak. Cégünk nem vállal kötelezettséget ezeknek az állításoknak a frissítésére. További információk ezekről a kockázatokról, bizonytalansági tényezőkről és feltételezésekről részletesebben kifejtésre kerültek vagy kifejtésre fognak kerülni az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange Commission [a továbbiakban „SEC”]) cégünk által benyújtott nyilvános dokumentumokban, amelyeknek másolata beszerezhető a vállalat honlapjának Befektetői kapcsolatok (Investor Relations) aloldalán a http://investor.zynga.com internetes címen, illetve a SEC honlapján a www.sec.gov internetes címen.

A WIZARDING WORLD, HARRY POTTER kiadási jogainak tulajdonosa © J.K. Rowling. A HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD és HARRY POTTER karakterek, nevek és az ezekhez kapcsolódó megkülönböztető jelölések a Warner Bros. Entertainment Inc. szerzői joggal védett tulajdonát és bejegyzett védjegyeit képezik (© és ™). ™ Zynga Inc. Minden jog fenntartva.

WBIE LOGÓ, WB PAJZS: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

