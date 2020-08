Estão abertas as pré-inscrições para Harry Potter: Puzzles & Spells

Os fãs receberão um pacote de bônus exclusivo no lançamento do jogo

SÃO FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–A Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder global em entretenimento interativo, anunciou hoje que abriu no Google Play as pré-inscrições de seu mágico jogo móvel match 3 Harry Potter: Puzzles & Spells. Os fãs do jogo — licenciado oficialmente pela Warner Bros. Interactive Entertainment e publicado com o selo Portkey Games — podem acessar www.harrypotterpuzzlesandspells.com e o Google Play para fazerem sua pré-inscrição.





“ Com Harry Potter: Puzzles & Spells, estamos encantando os fãs da franquia com os personagens, sons e história inesquecíveis dos livros e filmes originais”, comentou Bernard Kim, presidente editorial da Zynga. “ Mas estamos oferecendo também mais dimensão ao gênero match 3. Os jogadores vão ganhar pontos de experiência (Experience Points, XP) e se tornar mais poderosos, adquirir e reforçar feitiços, participar de eventos especiais, além de se conectarem e competirem entre si com o recurso Clubs.”

Os jogadores que fizerem a pré-inscrição estarão entre os primeiros a serem avisados quando o jogo oficial for lançado. Ao longo da primeira semana após o lançamento, aqueles que baixarem o jogo para seu dispositivo Android ou iOS receberão no mesmo instante o Pacote de Boas-Vindas com recompensas especiais e reforços de poder que deixarão sua jogabilidade ainda melhor. O pacote incluirá também um item personalizado para o avatar do jogo, possibilitando que os jogadores se identifiquem como verdadeiros fãs do Mundo Mágico.

Harry Potter: Puzzles & Spells celebra a afinidade pelos desafios e mistérios do Mundo Mágico com seu primeiro jogo de enigmas match 3 para dispositivos móveis. Com a combinação de jogabilidade inovadora de enigmas match 3 e magia, os jogadores encontrarão os momentos mais emblemáticos e os rostos mais inesquecíveis dos filmes originais de Harry Potter. O jogo também contará com a trilha sonora original e as gravações de vozes autênticas dos personagens dos filmes, entre eles, Hagrid, Dumbledore, a Professora McGonagall e Chapéu Seletor. Ao avançarem pelos níveis fantásticos do enigma, os jogadores usarão poções, feitiços e outras habilidades e objetos mágicos em sua jornada pelo Mundo Mágico. Os jogadores podem se associar a um clube de aficionados e colaborar com estratégias de enigma, compartilhar lives e concorrer a prêmios em eventos exclusivos do Club.

Harry Potter: Puzzles & Spells poderá ser jogado mundialmente em dispositivos iOS e Android, além de Amazon Kindle e Facebook. Para conhecer mais detalhes e fazer a pré-inscrição para Harry Potter: Puzzles & Spells, acesse www.harrypotterpuzzlesandspells.com. Para saber mais e se conectar com outros fãs, siga-nos no Facebook, no Instagram e no Twitter.

Sobre a Zynga

A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Até este momento, mais de um bilhão de pessoas já jogaram as franquias da Zynga com títulos como CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ e Zynga Poker™. Os jogos da Zynga estão disponíveis em mais de 150 países e podem ser jogados em plataformas sociais e dispositivos móveis em todo o mundo. Fundada em 2007, a empresa está sediada na cidade norte-americana de São Francisco e possui escritórios nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Índia, Turquia e Finlândia. Para saber mais, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no blog da Zynga.

Sobre a Warner Bros. Interactive Entertainment

A Warner Bros. Interactive Entertainment — uma divisão da Warner Bros. Home Entertainment, Inc. — é uma importante editora, desenvolvedora, licenciadora e distribuidora mundial de conteúdo de entretenimento para espaços interativos de todas as plataformas, o que inclui títulos próprios e de outros desenvolvedores em jogos para consoles, dispositivos portáteis, dispositivos móveis e computadores.

Sobre a Portkey Games

A Portkey Games, integrante da Warner Bros. Interactive Entertainment, é uma marca de jogos dedicada a criar novas experiências do Mundo Mágico para dispositivos móveis e videogames que colocam o jogador no centro de sua própria aventura inspirada nas histórias originais de J.K. Rowling. A Portkey Games oferece aos jogadores a oportunidade de fazerem suas próprias escolhas narrativas e se envolverem com o ambiente do Mundo Mágico para criarem experiências novas e únicas. A marca foi criada para oferecer novas experiências de jogo que permitam a jogadores e fãs entrarem no Mundo Mágico de formas imersivas em que podem definir sua própria história no Mundo Mágico.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas relacionadas, entre outros aspectos, ao nome, aos detalhes e benefícios da pré-inscrição, ao prazo de lançamento e a detalhes de jogabilidade de um jogo da marca Harry Potter que será lançado. Geralmente, declarações prospectivas incluem termos como “perspectiva”, “projetado”, “planejado”, “pretende”, “vai”, “prever”, “acreditar”, “meta”, “esperar”, além de afirmações em tempo verbal futuro. A concretização ou o êxito das questões abordadas por tais declarações prospectivas envolve riscos, incertezas e pressuposições consideráveis. Não deve ser depositada confiança indevida nestas declarações prospectivas, que se baseiam em informações que temos disponíveis no momento de sua publicação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar estas declarações. Mais informações sobre esses riscos, incertezas e pressuposições estão ou estarão descritas mais detalhadamente em nossos registros públicos junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, a “SEC”) dos EUA, cujas cópias podem ser obtidas acessando nosso site de relacionamento com investidores no endereço eletrônico http://investor.zynga.com ou no site da SEC em www.sec.gov.

Direitos de publicação de WIZARDING WORLD (Mundo Mágico) e HARRY POTTER © J.K. Rowling. Os personagens, nomes e indicações relacionadas de HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD e HARRY POTTER são © e ™ da Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc. Todos os direitos reservados.

LOGOTIPO DA WBIE, ESCUDO DA WB: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

