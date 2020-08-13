《Harry Potter: Puzzles & Spells》开放预注册

粉丝将在游戏正式推出时获得独家福利包

旧金山–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–全球互动娱乐领导者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)今天宣布，公司旗下魔法三消手游《Harry Potter: Puzzles & Spells》在Google Play上开放预注册。这款游戏获得华纳兄弟互动娱乐(Warner Bros. Interactive Entertainment)的官方授权，以Portkey Games品牌发行，粉丝可访问www.harrypotterpuzzlesandspells.com和Google Play进行预注册。





Zynga发行总裁Bernard Kim表示：“ 在《Harry Potter: Puzzles & Spells》中，我们将以原作和影片中令人难忘的人物、配乐和故事情节让粉丝们欣喜不已。同时我们也将为三消游戏带来更多维度。玩家将赚取XP，变得更加强大，获得并升级咒语水平，参加特别活动并通过‘俱乐部’(Clubs)功能与别的玩家交流切磋。”

预注册的玩家将在游戏正式推出时最先收到提醒。在推出后的第一周，在其Android或iOS设备上下载游戏的玩家将立即收到欢迎包，特别的奖励和能力提升将帮助他们更好地玩转游戏。欢迎包中还将包括玩家在游戏中角色的自定义项目，表明他们是“魔法世界”真正的粉丝。

通过第一款针对移动设备的三消益智游戏，“魔法世界”中挑战和神秘的巨大吸引力在《Harry Potter: Puzzles & Spell》中得到了淋漓尽致的体现。通过将创新的三消益智游戏玩法和魔法合二为一，玩家将会遇见《哈利·波特》原作电影中最具代表性的时刻以及令人难忘的人物。游戏还将呈现原作电影中的配乐以及影片中海格、邓布利多、麦格教授和分院帽等角色的原音录音。在奇幻的谜题级别中层层晋级的玩家将利用选项、咒语及其他魔法能力和物体完成其在“魔法世界”中的旅程。玩家能够和志同道合的伙伴一起加入俱乐部，在独一无二的俱乐部活动中共同研究解谜策略，分享生活瞬间并争夺奖励。

《Harry Potter: Puzzles & Spells》将支持全球iOS和Android设备，以及Amazon Kindle和Facebook。如需了解有关《Harry Potter: Puzzles & Spells》的更多信息以及想要预注册，请访问www.harrypotterpuzzlesandspells.com。如需了解更多信息及与其他粉丝互动，请在Facebook、Instagram和Twitter上关注我们。

关于Zynga

Zynga是互动娱乐领域的全球领导者，其使命是通过游戏连接世界。迄今为止，已有超过10亿人玩过Zynga的游戏，包括：CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的游戏在150多个国家提供，可在全球范围的社交平台和移动设备上畅玩。公司成立于2007年，总部位于旧金山，在美国、加拿大、英国、爱尔兰、印度、土耳其和芬兰设有业务机构。如需了解更多信息，请访问www.zynga.com或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga博客关注Zynga。

关于华纳兄弟互动娱乐

华纳兄弟家庭娱乐公司旗下公司华纳兄弟互动娱乐是全球知名的全平台互动空间娱乐内容出版商、开发商、授权商和发行商，这些平台包括针对自行开发游戏和第三方游戏的控制台、手持设备、移动和台式电脑游戏。

关于Portkey Games

Portkey Games是华纳兄弟互动娱乐旗下游戏商标，致力于打造以J.K.罗琳(J.K. Rowling)的原创故事为灵感的“魔法世界”全新手机和视频游戏体验，玩家可以作为主角，开启属于自己的冒险之旅。Portkey Games让玩家有机会选择自己的故事线，与“魔法世界”情景互动，感受与众不同的新乐趣。Portkey Games为玩家和粉丝带来全新的游戏体验，通过沉浸式的游戏方式，让他们探索“魔法世界”的无穷魔力，并打造专属于自己的“魔法世界”故事。

前瞻性陈述

本新闻稿包含与未来《哈利·波特》游戏名称、预注册详情和福利、发行时间和玩法详情等相关的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常包括诸如“展望”、“预测”、“计划”、“打算”、“将”、“预期”、“相信”、“目标”、“期望”等词语，将来时态的陈述也一般都具有前瞻性。这些前瞻性陈述所涵盖事项的成就或成功涉及重大风险、不确定性和假设。这些前瞻性陈述是基于我们在此新闻稿发布之时可获知的信息做出的，不可对其过分依赖。我们没有义务更新此类陈述。有关这些风险、不确定性和假设的更多信息已在或将在我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的公开文件中有更详细地描述，其副本可从我们的投资者关系网站http://investor.zynga.com或SEC网站 www.sec.gov获得。

WIZARDING WORLD、HARRY POTTER发行权© J.K. Rowling。HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS、PORTKEY GAMES、WIZARDING WORLD和HARRY POTTER人物、姓名和相关标记 ©和™ Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc.。保留所有权利。

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