Zynga uzavřela smlouvu o akvizici istanbulské společnosti Rollic, jedné z nejrychleji rostoucích firem v oblasti mobilních her pro volný čas

Vstupujeme do jedné z největších a nejrychleji rostoucích kategorií mobilních her

Vzrušující portfolio velmi oblíbených mobilních her pro volný čas s více než 5 milióny uživatelů denně (DAU) a 65 milióny uživatelů měsíčně (MAU)

Akvizice rozšíří a diverzifikuje reklamní podnikání firmy Zynga

Díky akvizici přichází do firmy Zynga špičkový talentovaný tým a rozsáhlá síť externích vývojářů

Dokončení akvizice se očekává 1. října 2020

San Francisko–(BUSINESS WIRE)–Společnost Zynga Inc. (index Nasdaq: ZNGA), světová jednička v oblasti interaktivní zábavy, dnes oznámila, že uzavřela smlouvu o akvizici istanbulské společnosti Rollic. Tato společnost je předním vývojářem a vydavatelem pestrého portfolia mobilních her s více než 250 milióny stažení. Prostřednictvím této akvizice Zynga vstupuje na trh oddechových her pro volný čas, které patří mezi největší a nejrychleji rostoucí herní kategorie na mobilních telefonech. Zynga touto akvizicí navíc získá talentovaný tým profesionálů a přístup k rozsáhlé síti externích vývojářů. Akvizice společnosti Rollic nám pomůže zvýšit počet hráčů našich her a přispěje k růstu našeho podnikání v oblasti reklamy.





Společnost Rollic založili v prosinci 2018 Burak Vardal, Deniz Basaran a Mehmet Can Yavuz. Jedná se o vydavatele a vývojáře mobilních her pro volný čas se sídlem v tureckém Istanbulu. Osm her, které společnost Rollic vydala, se v žebříčku nejoblíbenějších mobilních her v aplikaci U.S. App Store (aplikace pro online nakupování pro mobilní zařízení společnosti Apple ve Spojených státech amerických) umístilo na prvním či druhém místě a nejnovější hry vydané firmou Rollic, které se jmenují Go Knots 3D a Tangle Master 3D, byly ve druhém čtvrtletí roku 2020 vůbec nejstahovanějšími hrami v U.S. App Store. Hry firmy Rollic každý den hraje více než 5 miliónů aktivních uživatelů (DAU) a měsíčně pak celkem 65 miliónů aktivních uživatelů (MAU).

„Díky akvizici společnosti Rollic, která v roce 2020 patří mezi nejrychleji rostoucí vývojáře a vydavatele oddechových mobilních her pro volný čas a je vedena neuvěřitelně kreativním týmem, se můžeme těšit na naší expanzi do této kategorie,“ řekl Frank Gibeau, generální ředitel firmy Zynga. „Akvizice společnosti Rollic nám navíc pomůže zvýšit počet našich hráčů, rozšířit a diverzifikovat naše globální reklamní podnikání a navíc získáváme další cenné přírůstky do našeho herního portfolia a sítě vývojářů. Společnosti Zynga a Rollic mají skvělou příležitost ke společnému dalšímu růstu.“

„Tým společnosti Rollic je hrdý na to, že se může stát součástí firmy Zynga,“ řekl Burak Vardal, zakladatel a generální ředitel firmy Rollic. „Naše zkušenosti v oblasti mobilních her pro volný čas jsou pro firmu Zynga, která má zkušenosti s řízením produktů, datovou analytikou, monetizací her prostřednictvím reklamy a je také špičkovým herním vydavatelem, skvělou volbou. Vzhledem k tomu, že obsáhlé portfolio stávajících i nových her pro volný čas nyní doplní produktovou řadu společnosti Zynga, můžeme se těšit na naplňování našeho společného poslání – spojovat svět prostřednictvím her.“

Společnost Zynga koupí 80% společnosti Rollic za 168 miliónů dolarů v hotovosti. Konečné podmínky transakce budou ještě upravovány podle požadavků orgánů státního dozoru a očekává se, že k dokončení transakce dojde 1. října 2020. V následujících třech letech pak společnost Zynga koupí zbylých 20 % společnosti Rollic, a to za částku hrazenou v pravidelných splátkách, podle toho, jak budou plněny stanovené cíle v oblasti ziskovosti.

Upozornění vydavatele:

Videomateriály a tiskový balíček k volnému užití si můžete stáhnout prostřednictvím následujícího odkazu: https://bit.ly/ZyngaRollic

O společnosti Zynga Inc.

Zynga je světová jednička v oblasti interaktivní zábavy a jejím posláním je spojovat svět prostřednictvím her. Více než miliarda lidí hraje různé hry od firmy Zynga, jako jsou například CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ a Zynga Poker™. Hry od společnosti Zynga jsou dostupné ve více než 150 zemích a lze je hrát na sociálních sítích nebo mobilních zařízeních po celém světě. Firma Zynga byla založena v roce 2007 a sídlí v San Francisku. Kromě toho má další pobočky ve Spojených státech amerických, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Indii, Turecku a Finsku. Více informací najdete na webových stránkách www.zynga.com nebo společnost Zynga sledujte na sociálních sítích Twitter, Instagram, Facebook či na blogu.

O společnosti Rollic

Firma Rollic je istanbulský vývojář a vydavatel her, který se zaměřuje na oblíbené hry zdarma pro systémy iOS a Android. Firma byla založena v prosinci 2018. Mezi herní počiny studia Rollic, mimo jiné, patří hry: Go Knots 3D, Flipper Dunk, Onnect – Pair Matching Puzzle, Pixel Shot 3D, Picker 3D, Repair Master 3D, Tangle Master 3D, Water Shooty, a Wheel Smash. Firma Rollic se snaží vytvářet hry, které osloví široké spektrum hráčů a současně si buduje skvělý vývojářský ekosystém v herním průmyslu. Více informací najdete na webových stránkách www.rollicgames.com, na sociálních sítích společnosti Rollic – Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter nebo navštivte náš blog.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která se týkají naší schopnosti využít očekávaný přínos z akvizice firmy Rollic Oyun Yazilim ve Pazarlama Anonim Şirketi (dále jen „Rollic“ ), včetně, mimo jiné: naší schopnosti zvýšit počet našich zákazníků na celém světě a/nebo zvýšit objem prodané reklamy; dosažení růstu denního a měsíčního počtu uživatelů našich her (DAU) a (MAU) a začlenění této akvizice do našich struktur tak, aby generovala očekávaný růst; kupní ceny, kterou za firmu Rollic zaplatíme; naší schopnosti dosáhnout celkového růstu společnosti; načasování transakce a aktualizací našich očekávaných nebo budoucích finančních výsledků. Výhledová prohlášení jsou v textu často uvozena slovy, jako například “výhled,” “očekávaný,” “plánovaný,” “zamýšlíme,” “bude,” “předpokládat,” “věřit,” “cíl,” “předpoklad,” a další. V zásadě platí, že všechna prohlášení v této tiskové zprávě jsou považována za výhledová prohlášení. Dosažení nebo splnění cílů či předpokladů, které jsou v těchto výhledových prohlášeních uváděny, je podmíněno řadou rizikových faktorů a odhadů. Proto se na výhledová prohlášení nespoléhejte, jsou založena na informacích, které jsme měli k dispozici k datu jejich vydání. Nepřijímáme žádnou povinnost výhledová prohlášení jakkoli aktualizovat. Podrobnější informace o rizikových faktorech a předpokladech, které ovlivňují naše podnikání, najdete v našich pravidelných zprávách podávaných Komisi pro cenné papíry (SEC – Securities and Exchange Commission – “SEC”) a kopii těchto zpráv si můžete stáhnout na našich webových stránkách, v části pro investory (Investor Relations) – http://investor.zynga.com nebo na webových stránkách Komise pro cenné papíry (SEC) – www.sec.gov.

Hlavní provozní ukazatele

V rámci našeho podnikání sledujeme celou řadu provozních ukazatelů, včetně denního počtu uživatelů, které hrají naše mobilní hry. „Průměrný denní počet uživatelů mobilních her (DAU)“ je ukazatel, který měří každodenní aktivitu hráčů našich mobilních her a tyto aktivity jsou zaznamenávány a zpracovávány našimi interními analytickými systémy. Denní počet uživatelů mobilních her a další provozní ukazatele získáváme na základě našich interních údajů a také sledováním aktivity hráčů v našich hrách. Kromě toho používáme také informace třetích stran, včetně informací o registracích do sítí třetích stran, což nám pomáhá zjistit, zda se stejný hráč nepřihlásil pod dvěma nebo různými uživatelskými účty.

Průměrný denní počet uživatelů mobilních her (DAU). Průměrný denní počet uživatelů mobilních her definujeme jako počet hráčů, kteří během daného dne hráli jednu nebo více našich mobilních her. Průměrný denní počet uživatelů mobilních her za nějaké konkrétní období je pak průměrem denního počtu uživatelů za každý jednotlivý den v tomto období. Proto hráč, který si zahraje ve stejný den dvě různé mobilní hry, bude započítán jako dva uživatelé. Ukazatel průměrného denního počtu hráčů mobilních her používáme jako míru zapojení hráčů do našich her.

Měsíční počet aktivních uživatelů mobilních her (MAU). Měsíční počet aktivních uživatelů mobilních her (MAU) definujeme jako počet hráčů, kteří si zahráli jednu z našich her v období posledních 30 dnů před datem ukončení měření. Na základě tohoto měření pak hráč, který si ve stejném třicetidenním období zahraje dvě různé mobilní hry, je započítán jako dva aktivní uživatelé mobilních her (MAU). Využíváme také informace od třetích stran, které nám pomáhají identifikovat hráče, kteří si stejnou mobilní hru v měřeném období zahráli vícekrát, abychom tyto duplicity v co největší míře odstranili. Protože ale vždy nemáme k dispozici informace o přihlašování jednotlivých uživatelů k našim hrám od třetích stran a nemůžeme tak zjistit, zda se stejný hráč nepřihlásil ke hře pod více různými uživatelskými účty, může se stát, že takového uživatele započteme jako několik aktivních uživatelů mobilních her (MAU). Průměrný měsíční počet aktivních uživatelů pro dané období je průměrný počet aktivních uživatelů za daný měsíc. Ukazatel měsíčního počtu aktivních uživatelů mobilních her používáme k měření celkového počtu hráčů, kteří si danou hru zahrají.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

