Un smartphone sur trois vendu en Chine au T2 2020 était un téléphone 5G

SÉOUL, HONG KONG, NEW DELHI, PÉKIN, LONDRES, BUENOS AIRES et SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Les ventes de smartphones en Chine ont baissé de 17 % sur un an au T2 2020 d’après Market Pulse de Counterpoint, un service mensuel de suivi des ventes de smartphones. Cependant, les ventes ont progressé de 9 % en glissement trimestriel, indiquant des signes de reprise. Le COVID-19 a été globalement contenu en Chine, mais la demande pour les smartphones n’a pas encore retrouvé ses niveaux pré-COVID.





Commentant la croissance globale du marché chinois des smartphones, Mengmeng Zhang, analyste de recherche chez Counterpoint, a déclaré : « Bien que les activités commerciales aient repris en Chine, la confiance des consommateurs reste faible. Aussi bien les équipementiers que les opérateurs chinois poussent activement les smartphones 5G en réduisant les prix des terminaux 5G et des forfaits 5G. Cela a permis d’accroître l’adoption de la 5G, un tiers des ventes totales de smartphones durant le trimestre étant des terminaux 5G. Il s’agit du niveau d’adoption le plus élevé au monde. »

Soulignant le paysage hautement concurrentiel, Flora Tang, analyste de recherche chez Counterpoint, a affirmé : « Huawei continue d’être l’acteur le plus performant sur le marché chinois, s’octroyant une part de marché de 46 % au cours du trimestre. Huawei a réalisé une croissance de 14 % sur un an malgré le ralentissement généralisé du marché. La Chine est devenue le marché le plus important pour Huawei car ses expéditions à l’étranger ont connu un fort déclin après la perte de la possibilité d’utiliser GMS dans ses derniers smartphones. Apple est le grand équipementier qui a affiché la plus forte croissance durant le trimestre. Malgré la baisse du marché, Apple a enregistré une croissance impressionnante de 32 % sur un an grâce à la popularité persistante de la gamme iPhone 11 et aux baisses de prix. Juin a été le meilleur mois en termes de ventes de smartphones jusqu’à ce jour en 2020 après l’épidémie de COVID-19, un résultat favorisé par l’augmentation des ventes pour Xiaomi (+42 % sur un mois) et Huawei (+11 %). »

Ethan Qi, analyste principal chez Counterpoint, a affirmé : « En dépit du ralentissement du marché chinois des smartphones, les équipementiers chinois ont accéléré le pas dans le domaine de la 5G. Au T2, 33 % des smartphones vendus étaient compatibles 5G, contre seulement 16 % au T1. La proportion était encore plus élevée en juin, atteignant 40 %. Le marché chinois des smartphones est assez consolidé, HOVX s’accaparant 96 % du marché. Huawei représente 60 % du marché ici. »

