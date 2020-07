ABS Adota Serviços Inteligentes de Classe

Conjunto Exclusivo de Serviços Desbloqueia o Poder das Percepções de Dados para Antecipar Necessidades com Suporte Intuitivo e Informado para Decisões

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–A ABS lança hoje um conjunto exclusivo de serviços de gestão de frotas e conformidade a embarcações, com funcionalidade inteligente e análises avançadas que, em um primeiro setor, também estarão disponíveis através do novo aplicativo da ABS.

Concebida para antecipar as necessidades do cliente e fornecer suporte intuitivo e informado para decisões, a funcionalidade inteligente é um aprimoramento do portal do cliente ABS MyFreedom™ e pode ser acessado através de um aplicativo ou texto para celular. O portal e as ferramentas digitais mais compatíveis do setor simplificam o acesso à inteligência operacional, técnica e de conformidade a frotas e a todos os serviços da classe ABS para gerenciar a saúde operacional e o desempenho das frotas.

A nova funcionalidade inteligente líder do setor lançada hoje inclui:

O ABS Smart Scheduler™ , que utiliza dados AIS em tempo real para manter a conformidade a frotas, sendo a única ferramenta de reserva de pesquisa móvel do setor que permite que qualquer pesquisa, incluindo pesquisas remotas, seja agendada em menos de um minuto a qualquer momento, em qualquer lugar – mesmo quando não há acesso à Internet. Ele rastreia o status da pesquisa para todas as embarcações em uma frota e emite alertas quando as pesquisas são devidas.

, que utiliza dados AIS em tempo real para manter a conformidade a frotas, sendo a única ferramenta de reserva de pesquisa móvel do setor que permite que qualquer pesquisa, incluindo pesquisas remotas, seja agendada em menos de um minuto a qualquer momento, em qualquer lugar – mesmo quando não há acesso à Internet. Ele rastreia o status da pesquisa para todas as embarcações em uma frota e emite alertas quando as pesquisas são devidas. Lista de Verificação Personalizada , que reúne dados do estado do porto de todas as embarcações da classe ABS para fornecer uma lista de verificação específica do porto aos tripulantes e aos gerentes de frota antes da chegada a qualquer porto.

, que reúne dados do estado do porto de todas as embarcações da classe ABS para fornecer uma lista de verificação específica do porto aos tripulantes e aos gerentes de frota antes da chegada a qualquer porto. Estimador de Taxas , que fornece uma comparação das taxas estimadas de pesquisa em vários portos.

, que fornece uma comparação das taxas estimadas de pesquisa em vários portos. Risco de Controle do Estado do Porto , que fornece análises personalizadas de controle do estado do porto por embarcação ou frota. Ele permite que os clientes visualizem os principais itens de deficiência de seu destino e as descobertas correspondentes da embarcação do cliente nos registros da classe ABS, junto com uma classificação de risco da embarcação com base no status de integridade da conformidade.

, que fornece análises personalizadas de controle do estado do porto por embarcação ou frota. Ele permite que os clientes visualizem os principais itens de deficiência de seu destino e as descobertas correspondentes da embarcação do cliente nos registros da classe ABS, junto com uma classificação de risco da embarcação com base no status de integridade da conformidade. Descobertas da Gestão de Segurança Internacional (ISM) , personalizadas ao desempenho de cada embarcação, o que permite aos clientes visualizar os principais itens de deficiência relacionados ao ISM do porto de destino, em comparação com as descobertas correspondentes de sua embarcação nos registros da classe ABS

, personalizadas ao desempenho de cada embarcação, o que permite aos clientes visualizar os principais itens de deficiência relacionados ao ISM do porto de destino, em comparação com as descobertas correspondentes de sua embarcação nos registros da classe ABS Especialistas Externos Específicos de Portos, que fornece conexões diretas com clientes em um toque para pesquisas futuras.

“Aproveitando o acesso sem precedentes aos dados, estamos fornecendo funcionalidades realmente inteligentes que aprendem com o usuário e, com a experiência ao longo do tempo, antecipam requisitos futuros, facilitando ainda mais o trabalho com a ABS”, disse Christopher J. Wiernicki, Presidente e Diretor Executivo da ABS. “Estes são apenas os primeiros de muitos aprimoramentos e maior funcionalidade inteligente que a ABS continuará a oferecer através do portal do cliente MyFreedom. O portal reúne digitalmente todas as necessidades da classe de nossos clientes para obter uma visão geral plena, de modo que agora é tudo por clique. Centralizado e conectado, ele otimiza as interações com a ABS, tornando a experiência do cliente direta e perspicaz.”

Ao oferecer gestão aprimorada de risco, conformidade e eficiência operacional por meio de uma tomada de decisão mais informada, o MyFreedom fornece supervisão total de frotas, status de pesquisa em tempo real, programação inteligente, opções de pesquisa remota, incluindo pesquisas anuais com captura e cooperação móveis, acesso simplificado a dados de conformidade e pontualidade em renovações de certificação de frotas.

Acesse nosso site para mais informação.

O aplicativo da ABS está agora disponível no Apple App Store e Google Play.

▬▬

Sobre a ABS



A ABS, líder mundial de fornecimento de serviços de classificação e consultoria técnica às indústrias marítimas e offshore, está comprometida em estabelecer padrões de segurança e excelência em projetos e construção. Com foco na aplicação prática e segura de tecnologias avançadas e soluções digitais, a ABS trabalha com a indústria e os clientes para desenvolver conformidade precisa e econômica, desempenho otimizado e eficiência operacional para ativos marítimos e offshore.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Gareth Lewis



ABS



Gerente Global de Relações com a Mídia



Tel: +44 (0)20 7377 4514



Cel: +44 (0)7824 374395



Email: glewis@eagle.org