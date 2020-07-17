USB-IF发布MIDI设备2.0版USB设备类规范

最新更新对USB设备类进行了定义，以支持下一代MIDI设备

俄勒冈州比弗顿–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–USB技术发展和普及的支持组织USB实施者论坛(USB Implementers Forum, USB-IF)今天公布了更新的MIDI设备2.0版USB设备类定义，用于支持MIDI 2.0设备。该标准是USB-IF、MIDI制造商协会(MMA)和音乐电子事业协会(AMEI)横跨整个行业的努力成果，旨在为MIDI用户提供通过USB连接而扩大的MIDI环境。

USB-IF总裁兼首席运营官Jeff Ravencraft表示：“USB-IF自豪地通过发布适用于下一代MIDI设备的USB设备类更新规范来为MMA和AMEI提供支持。在过去的20年中，USB已成为MIDI环境不可或缺的一部分，我们期待看到由此次更新后的规范支持的创新型新设备。”

USB MIDI类规范项目主席兼MMA的MIDI 2.0工作组主席Mike Kent表示：“此次更新的规范将带来音乐家和艺术家希望从MIDI 2.0中获得的多项改进，包括双向通信、更高的吞吐率、更多的MIDI通道、精确定时和密集的MIDI流，以及与MIDI 1.0设备的向后兼容性。USB-IF的工作是MIDI 2.0向前迈出的重要一步。”

支持MIDI 1.0设备的初版USB设备类规范发布于1999年。自那以后，USB MIDI有了长足的发展，现已成为MIDI使用最广泛的传输方式。更新后的规范使用新的USB通用MIDI数据包格式，旨在涵盖最大范围的MIDI应用和产品。本版USB规范是MIDI 2.0的重要推动因素，在整合MIDI 1.0设备的向后支持的同时，支持令人振奋的MIDI 2.0设备功能。

为更新规范贡献力量的公司包括Apple Corporation、Knowles Corporation、Native Instruments、乐兰公司(Roland Corporation)和雅马哈公司(Yamaha Corporation)。

关于USB-IF

非盈利性组织USB实施者论坛旨在为推动USB技术的发展和普及（如USB规范中定义）提供一个支持性组织与论坛。USB-IF通过其徽标和合规计划促进品质高、兼容性佳的USB设备的开发，以及宣传USB的裨益和已通过合规测试的优质产品。如需获取更多信息，包括发布的最新产品和技术公告，请访问USB-IF网站：www.usb.org。

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