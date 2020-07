USB-IF publie une spécification de classe de périphériques USB pour les périphériques MIDI v2.0

La nouvelle mise à jour définit la classe de périphériques USB pour la prise en charge de la prochaine génération de périphériques MIDI

BEAVERTON, Oregon–(BUSINESS WIRE)–Le USB Implementers Forum (USB-IF), l’organisme de soutien pour l’avancement et l’adoption de la technologie USB, a annoncé aujourd’hui une mise à jour de la définition de classe de périphériques USB pour les périphériques MIDI, version 2.0, dans la prise en charge des périphériques MIDI 2.0. La norme représente une initiative à l’échelle de l’industrie par l’USB-IF, la MIDI Manufacturers Association (MMA) et l’Association of Musical Electronics Industry (AMEI) pour fournir aux utilisateurs MIDI un environnement MIDI étendu connecté par USB.

« L’USB-IF est fier de soutenir la MMA et l’AMEI en publiant une spécification de classe de périphériques USB mise à jour pour les périphériques MIDI de prochaine génération », a déclaré Jeff Ravencraft, président et directeur de l’exploitation de l’USB-IF. « L’USB a fait partie intégrante de l’environnement MIDI au cours des 20 dernières années, et nous nous réjouissons à l’idée de voir de nouveaux périphériques innovants activés par cette spécification mise à jour. »

Mike Kent, chef de projet de la spécification de classe MIDI USB et président du groupe de travail MIDI 2.0 de la MMA, a déclaré : « Cette spécification mise à jour apporte de nombreuses améliorations que les musiciens et les artistes attendent de MIDI 2.0, notamment une communication bidirectionnelle, un débit plus rapide, davantage de canaux MIDI, un timing précis avec des flux MIDI denses, et une rétrocompatibilité avec les périphériques MIDI 1.0. Le travail de l’USB-IF est une étape majeure et significative pour MIDI 2.0. »

La spécification de classe de périphériques originale prenant en charge les périphériques MIDI 1.0 a été publiée en 1999. Depuis, USB MIDI a connu une forte croissance et est désormais le transport le plus utilisé pour MIDI. La spécification mise à jour utilise le nouveau format Universal MIDI Packet sur USB et est conçue pour couvrir la plus large gamme possible d’applications et de produits MIDI. Cette spécification USB est un activateur clé pour MIDI 2.0 qui prend en charge les fonctionnalités intéressantes des périphériques MIDI 2.0 tout en intégrant une prise en charge en amont des périphériques MIDI 1.0.

Les sociétés qui ont contribué à la spécification mise à jour sont Apple Corporation, Knowles Corporation, Native Instruments, Roland Corporation, et Yamaha Corporation.

