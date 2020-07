Spotify van start in Rusland en 12 andere Europese markten

Door de uitbreiding van Spotify naar 92 markten wereldwijd, is ‘s werelds populairste abonnementsservice voor audiostreaming nu voor 250 miljoen meer mensen in Europa beschikbaar

Spotify is gratis beschikbaar en biedt een ongeëvenaarde, gepersonaliseerde manier om muziek te ontdekken

MOSKOU, Rusland–(BUSINESS WIRE)–Spotify (NYSE: SPOT) heeft vandaag zijn dienst gelanceerd in 13 nieuwe markten in heel Europa, waaronder Rusland, dat in de top 20 van grootste streamingmarkten ter wereld staat. Spotify was al ‘s werelds populairste abonnementsservice voor audiostreaming, en met de huidige uitbreiding bereikt Spotify nu in totaal 92 markten wereldwijd.

De 13 nieuwe markten van Spotify omvatten: Albanië, Wit-Rusland, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Kazachstan, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Rusland, Servië, Slovenië en Oekraïne.

Spotify is het toonaangevende platform voor het ontdekken van muziek, op meer soorten apparaten dan welke andere service dan ook, en de uitbreiding in Europa komt op het moment dat consumenten in de regio streaming omarmen. Volgens de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) is Rusland de zeventiende grootste streamingmarkt ter wereld en hard op weg om in 2030 de tiende grootste streamingmarkt te worden. Meer dan 87 procent van de fans in Rusland heeft nu toegang tot muziek via streaming, in vergelijking met een adoptiepercentage van 61 procent mondiaal en 68 procent in de VS, aldus IFPI. Vanaf vandaag biedt Spotify zowel de gratis als de Premium-services in elk van de 13 nieuwe markten.

“ De lancering van vandaag opent de deur voor bijna 250 miljoen fans om op Spotify nieuwe muziek van over de hele wereld te ontdekken en maakt voor artiesten in de regio een steeds meer verbonden wereldpubliek bereikbaar,” aldus Gustav Gyllenhammar, Spotify VP, Markets and Subscriber Growth. “ De toetreding tot deze 13 markten is een belangrijk moment in het traject van Spotify, vooral omdat we fans en artiesten verwelkomen in groeiende muziekmarkten als Rusland, waar streaming op grote schaal wordt toegepast en waar we grote kansen zien voor Spotify.”

Als onderdeel van de vandaag aangekondigde uitbreiding van Spotify heeft het bedrijf 200 nieuwe afspeellijsten van artiesten uit de hele regio geïntroduceerd, die beschikbaar zijn voor fans over de hele wereld. Om de rijke muzikale cultuur van Rusland onder de aandacht te brengen heeft Spotify bijvoorbeeld bijna 100 afspeellijsten toegevoegd, waaronder door de dienst samengestelde afspeellijsten zoals Hip-Hop Cannon en New Music Friday Russia, en “This is” afspeellijsten met populaire Russische artiesten. Gepersonaliseerde Spotify-afspeellijsten zoals Release Radar, Daily Mix en Discover Weekly, die samengesteld worden op basis van de luistergewoonten van individuele fans, zijn nu ook beschikbaar in het Russisch.

De Spotify-app kan gratis gedownload worden en er is een upgrade mogelijk naar Spotify Premium, met de keuze uit Individueel, Family, Student (in bepaalde markten) en Duo Premium. Wilt u op uw eigen manier van muziek genieten, download dan vandaag nog de Spotify-app via de Android- of iOS-appstore of ga naar www.spotify.com/free.

Klik hier voor meer beeldmateriaal.

Over Spotify Technology S.A.

Toen Spotify in 2008 op de markt kwam hebben we het luisteren naar muziek voorgoed veranderd. Het is onze missie om het potentieel aan menselijke creativiteit te ontsluiten door een miljoen creatieve artiesten de kans te geven om van hun kunst te leven en miljarden fans de kans te geven om van deze creatievelingen te genieten en geïnspireerd te raken. Alles wat we doen wordt gedreven door onze liefde voor muziek en podcasts.

Ontdek, beheer en deel gratis meer dan 50 miljoen nummers, waaronder meer dan 1 miljoen podcasts, of kies voor een upgrade naar Spotify Premium om toegang te krijgen tot exclusieve muziekfuncties, waaronder een verbeterde geluidskwaliteit en een on-demand, offline luisterervaring zonder advertentieonderbrekingen.

Vandaag de dag zijn we ‘s werelds populairste abonnementsservice voor audiostreaming met een gemeenschap van meer dan 286 miljoen gebruikers, waaronder 130 miljoen Spotify Premium-abonnees, verspreid over 92 markten.

We gebruiken onze Investors en For the Record websites en andere social media die worden vermeld op het tabblad “Resources – Social Media” van onze Investors website om belangrijke bedrijfsinformatie bekend te maken. Voor meer informatie, beeldmateriaal, of om contact op te nemen met het persteam kunt u terecht op https://newsroom.spotify.com/.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Dustee Jenkins



press@spotify.com