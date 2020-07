Spotify lanciato in Russia e in altri 12 paesi europei

Spotify, il servizio di abbonamento per l’ascolto di contenuti in streaming più diffuso al mondo, ora è accessibile ad altre 250 milioni di persone in Europa ed è così presente in 92 paesi

Spotify è disponibile gratuitamente e offre possibilità ineguagliate di scoprire musica personalizzata

MOSCA–(BUSINESS WIRE)–Spotify (NYSE: SPOT) oggi ha lanciato il suo servizio in 13 nuovi paesi europei compresa la Russia, tra i 20 mercati di audio in streaming più grandi al mondo. Già il servizio di abbonamento per l’ascolto di contenuti in streaming più diffuso a livello internazionale, con questa espansione Spotify raggiunge un totale di 92 paesi in cui è presente.

I 13 nuovi mercati di Spotify sono Albania, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Kazakistan, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Russia, Serbia, Slovenia e Ucraina.

L’espansione europa di Spotify, piattaforma leader che permette di scoprire musica su più tipi di dispositivi rispetto a qualunque altro servizio, giunge in un momento in cui i consumatori europei utilizzano sempre di più i servizi in streaming. Secondo l’International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), la Russia è il 17esimo mercato al mondo in ordine di grandezza per lo streaming e si prevede che sarà il decimo entro il 2030. Sempre secondo l’IFPI, oltre l’87% degli appassionati in Russia ora accede alla musica tramite streaming, rispetto al 61% in tutto il mondo e al 68% negli Stati Uniti. A partire da oggi, Spotify offre i servizi Free e Premium in ciascuno dei 13 nuovi mercati.

“ Il lancio di oggi permetterà a quasi 250 milioni di appassionati di iniziare a scoprire nuova musica da tutto il mondo su Spotify e ai musicisti europei di raggiungere un pubblico sempre più connesso globalmente”, spiega Gustav Gyllenhammar, Vicepresidente mercati e crescita abbonati presso Spotify. “ Il lancio in questi 13 paesi segna un momento importante nel viaggio di Spotify, specialmente mentre diamo il benvenuto ad amanti della musica e musicisti in mercati in crescita come quello russo, dove lo streaming è largamente diffuso e in cui vediamo una notevole opportunità per Spotify.”

Nel quadro dell’espansione annunciata oggi, Spotify ha introdotto 200 nuove playlist che presentano musicisti di vari paesi europei e che sono disponibili in tutto il mondo. Ad esempio, per evidenziare la ricca cultura musicale della Russia, Spotify ha aggiunto quasi 100 playlist, comprese varie compilate con specifici criteri come Hip-Hop Cannon e New Music Friday Russia, e le playlist “È il momento di” che presentano popolari musicisti russi. Inoltre ora sono disponibili in russo playlist di Spotify personalizzate, come Release Radar, Daily Mix e Discover Weekly, basate sulle abitudini di ascolto di singoli appassionati.

L’app Spotify può essere scaricata per l’uso gratuito o con un aggiornamento per usufruire di Spotify Premium, che include i piani Individuale, Famiglia, Studente (in determinati paesi) e Duo Premium. Per ascoltare la musica secondo la modalità preferita, scaricare subito l’app Spotify dall’app store Android o iOS oppure dal sito www.spotify.com/free.

Informazioni su Spotify Technology S.A.

Spotify ha trasformato l’ascolto della musica per sempre quando abbiamo lanciato il servizio nel 2008. La nostra missione consiste nel liberare il potenziale di creatività umana offrendo a milioni di musicisti la possibilità di guadagnarsi da vivere tramite il loro talento e a miliardi di appassionati di goderne le creazioni e di essere ispirati da questi artisti. Tutto ciò che facciamo trova il suo perché nel nostro amore per la musica e i podcast.

Scopri, gestisci e condividi oltre 50 milioni di brani, tra cui più di un milione di podcast, gratuitamente o con un aggiornamento a Spotify Premium per accedere a funzionalità musicali esclusive – migliore qualità audio e ascolto a richiesta, off-line e senza pubblicità.

Oggi siamo il servizio di abbonamento per l’ascolto di contenuti in streaming più diffuso al mondo, con una community di oltre 286 milioni di utenti, dei quali 130 milioni usufruiscono di Spotify Premium, in 92 paesi.

Usiamo i siti web Investors e For the Record, oltre ad altri social elencati nella scheda “Resources – Social Media” del sito web Investors, per divulgare informazioni importanti sull’azienda. Per saperne di più o per ulteriori immagini o per contattare l’ufficio stampa, visitare il sito https://newsroom.spotify.com/.

