Spotify Lança na Rússia e em 12 Mercados Europeus Adicionais

MOSCOU–(BUSINESS WIRE)–A Spotify (NYSE: SPOT) lançou hoje seu serviço em 13 novos mercados na Europa, incluindo a Rússia, um dos 20 maiores mercados de transmissão digital do mundo. Já o serviço de assinatura de transmissão digital de áudio mais popular do mundo, com a expansão de hoje, a Spotify alcança agora um total atual de 92 mercados em todo o mundo.

Os 13 novos mercados da Spotify incluem: Albânia, Bielorrússia, Bósnia & Herzegovina, Croácia, Cazaquistão, Kosovo, Moldávia, Montenegro, Macedônia do Norte, Rússia, Sérvia, Eslovênia e Ucrânia.

Como plataforma líder na descoberta de músicas em mais tipos de dispositivos do que qualquer outro serviço, a expansão da Spotify na Europa ocorre à medida que os clientes da região adotam a transmissão digital. Segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), a Rússia é o 17º maior mercado de transmissão digital do mundo e no ritmo de ser o 10º maior mercado de transmissão digital até 2030. Mais de 87% dos fãs na Rússia agora acessam música através de transmissão digital, em comparação com 61% de adoção mundial e 68% de adoção nos EUA, segundo o IFPI. A partir de hoje, a Spotify está oferecendo serviços gratuitos e premium em cada um dos 13 novos mercados.

“ O lançamento de hoje abre as portas para que quase 250 milhões de fãs comecem a descobrir novas músicas de todo o mundo na Spotify e para os artistas da região atingirem o público mundial cada vez mais conectado de fãs”, disse Gustav Gyllenhammar, Vice-Presidente de Crescimento de Mercados e Assinantes na Spotify. “ O lançamento nestes 13 mercados é um momento importante na jornada da Spotify, especialmente quando damos as boas-vindas a fãs e artistas em mercados de música em crescimento, como a Rússia, onde a transmissão digital está sendo amplamente adotada e vemos uma oportunidade significativa para a Spotify.”

Como parte da expansão da Spotify anunciada hoje, ela introduziu 200 novas listas de reprodução com artistas de toda a região, que estão disponíveis a fãs de todo o mundo. Para destacar a rica cultura musical da Rússia, por exemplo, a Spotify adicionou quase 100 listas de reprodução, incluindo listas com curadoria editorial como Hip-Hop Cannon e New Music Friday Russia, e “This Is” com artistas russos populares. Listas de reprodução personalizadas da Spotify, como Release Radar, Daily Mix e Discover Weekly, que são informadas pelos hábitos de audição de fãs individuais, agora também estão disponíveis em russo.

O aplicativo Spotify está disponível para download gratuito ou com uma atualização para o Spotify Premium, incluindo planos Individual, Familiar, Estudante (mercados selecionados) e Duo Premium. Para ouvir música do jeito que você deseja, baixe o aplicativo Spotify hoje mesmo na loja de aplicativos Android ou iOS ou acesse www.spotify.com/free.

Sobre a Spotify Technology S.A.

A Spotify transformou a música sendo ouvida sempre quando lançamos em 2008. Nossa missão é liberar o potencial da criatividade humana, dando a um milhão de artistas criativos a oportunidade de viver de sua arte e a bilhões de fãs a oportunidade de aproveitar e se inspirar por estes criadores. Tudo o que fazemos é motivado pelo nosso amor por música e arquivos de áudio digital.

Descubra, gerencie e compartilhe mais de 50 milhões de faixas, incluindo mais de 1 milhão de títulos de arquivos de áudio digital, gratuitamente ou atualize para o Spotify Premium para acessar recursos exclusivos de música, incluindo melhor qualidade de som e uma experiência de audição sob demanda, offline e sem anúncios.

Hoje, somos o serviço de assinatura de transmissão digital de áudio mais popular do mundo, com uma comunidade de mais de 286 milhões de usuários, incluindo 130 milhões de assinantes Spotify Premium, em 92 mercados.

Usamos nossos sites de Investidores e Para Registro bem como outras mídias sociais relacionadas na aba “Recursos – Mídia Social” de nosso site Investidores divulgar informações materiais da empresa. Para obter mais informação, imagens ou entrar em contato com a equipe de imprensa, acesse https://newsroom.spotify.com/.

