Spotify在俄罗斯和其他12个欧洲市场推出服务

随着Spotify拓展至全球92个市场，欧洲又有2.5亿人可畅享世界最受欢迎的音频流媒体订阅服务

Spotify可免费下载，带来无与伦比的个性化音乐发现体验

莫斯科–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–Spotify (NYSE: SPOT)今天在欧洲13个新市场推出服务，其中包括全球20个最大流媒体市场之一的俄罗斯。Spotify已经是全世界最受欢迎的音频流媒体订阅服务，凭借今天的扩张，Spotify现共覆盖全球92个市场。

Spotify的13个新市场包括：阿尔巴尼亚、白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、哈萨克斯坦、科索沃、摩尔多瓦、黑山、北马其顿、俄罗斯、塞尔维亚、斯洛文尼亚、乌克兰。

和其他任何服务相比，Spotify是帮助人们在更多类型设备上发现音乐的领先平台，由于流媒体服务在欧洲市场的消费者中非常受欢迎，因此促使Spotify在该地区拓展业务。据国际唱片业协会(IFPI)称，俄罗斯是全球第17大流媒体市场，到2030年即将成为第十大流媒体市场。据IFPI指出，现如今，俄罗斯超过87%的乐迷通过流媒体获取音乐，而全球范围内的使用率为61%，美国的使用率为68%。从今天开始，Spotify将在所有这13个新市场提供免费及Premium会员服务。

Spotify市场和用户增长副总裁Gustav Gyllenhammar表示：“ 今天推出的服务为近2.5亿乐迷开启了新的大门，让他们能够在Spotify上发现世界各地的新音乐，同时该地区的艺术家也将能够触及联系更加紧密的全球粉丝受众。在这13个市场推出服务是Spotify发展历程中非常重要的时刻，尤其是我们非常欢迎俄罗斯这样不断发展的音乐市场中的乐迷和艺术家，在这些市场，流媒体得到了非常广泛的使用，我们认为这对Spotify是一个巨大的机遇。”

作为Spotify今天宣布的扩张行动的其中一部分内容，公司推出200个新播放列表，其中包含该地区的众多艺术家，全世界的乐迷都能够收听他们的音乐。例如，为突出俄罗斯丰富的音乐文化，Spotify增加了近100个播放列表，包括Hip-Hop Cannon和New Music Friday Russia等经过编辑策划的播放列表，以及包含颇受欢迎的俄罗斯艺术家的“This Is”播放列表。现在，俄罗斯乐迷还可拥有根据个人收听习惯生成的个性化Spotify播放列表，如Release Radar、Daily Mix和Discover Weekly等。

用户可免费下载Spotify应用程序，或升级至Spotify Premium，包括个人、家庭、学生（某些市场）和Duo Premium计划。若想随心所欲畅听音乐，今天就通过Android或iOS应用商店或访问www.spotify.com/free下载Spotify App。

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免费发现、管理和共享超过5000万首曲目，包括超过100万个播客，或升级到Spotify Premium获取独家音乐功能，包括更佳音质，以及按需、离线和无广告收听体验。

今天，我们是全球最流行的音频流媒体订阅服务平台，社区拥有逾2.86亿用户，包括1.3亿Spotify Premium用户，遍及92个市场。

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