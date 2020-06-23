IENTC Telecomunicaciones選擇VectorMax Corporation來提供IP即時線性電視和訂閱隨選視訊以支援在墨西哥的業務成長

引領以軟體為基礎的多播視訊的新時代

透過在現有基礎建設上交付視訊，102項全球專利解決了硬體限制

革命性的軟體為營運商解決了以前在經濟上不可行的問題

紐約和墨西哥奎雷塔羅–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–在墨西哥市場營運的網路和電視服務提供者IENTC Telecomunicaciones今天宣布，該公司將推出VectorMax的統包式IPTV Platform作為支援其新電視產品的軟體。IENTC Telecomunicaciones服務該市場已逾10載，這次新推出的服務擴充了其消費者產品陣容，反映了該公司日趨從廣播電視向即時線性電視IP交付轉型。

這象徵著全軟體解決方案的首次商業部署，它使營運商無需升級其網路基礎架構即可從廣播過渡到直播線性電視線上交付。該軟體利用來自麻省理工學院(MIT)、IBM Labs、貝爾實驗室(Bell Labs)、美國國防部高等研究計畫署(DARPA)和MPEG相關專案的7300萬美元研發資金，以統包式、全整合、多播軟體平臺的方式，為有線營運商、電信公司和高速接取供應商提供多播即時線性內容。

VectorMax全球產品總裁Peter von Schlossberg表示：「營運商需要轉變並支援他們的娛樂體驗，以保持相關性和競爭力。我們的營運商正在尋找解決方案，提供與Netflix、Hulu、Amazon、Google等公司的訂閱隨選視訊(SVOD)產品並行的即時線性消費者體驗。VectorMax開發了一種獨特的軟體解決方案，可利用現有的基礎建設和網路來提供高品質的即時線性廣播和其他IP服務。」

IENTC執行長Carlos Arguimbau表示：「向即時線性內容線上交付過渡的過程可能令人生畏，但VectorMax的軟體平臺讓我們能夠快速查看透過VectorMax軟體以多播方式側錄和交付的消費者產品。我們在數周內就上線了可在Amazon FireTV、Roku、Android機上盒、智慧電視和iOS上執行的自有品牌的串流媒體播放機應用程式。VectorMax的『試用』(show-me)銷售策略使我們能夠輕鬆確定，他們是幫助我們滿足客戶不斷成長的需求的不二之選。」

Arguimbau表示：「VectorMax執行技術和行銷解決方案的能力，以及對我們現有業務營運微乎其微的影響，使我們確信他們是駕馭新市場動態的重要資源。最終產品對於IENTC和我們的客戶而言是一個雙贏的局面。」

IENTC新的+TV服務得到了Hub Entertainment Research的一項近期研究的證實。該研究發現，每名美國觀眾過去24個月線上觀看電視服務的平均數量成長了50%以上。預計該數字將成為一種全球趨勢。IENTC也在追蹤Hub的發現，其中使用營運商提供的機上盒來觀看串流媒體服務的付費電視使用者傾向於繼續使用機上盒；其中58%的用戶用它存取Netflix，61%的用戶存取Amazon，57%的用戶存取Hulu。

von Schlossberg表示：「這些發現有力地證明，整合串流服務是供應商從機上盒中創造價值和減少使用者退訂有線電視的另一種有效方式。VectorMax在12月部署了我們的平臺，目前正在向IENTC墨西哥業務網路的更廣泛地區擴展。從策略上來看，我們的定位是幫助有線電視公司和電信公司因應這一轉變，並像按下開關一樣輕鬆地推銷新服務。VectorMax Platform計畫從2020年第3季開始向更多客戶推廣。」

關於VectorMax Corporation

VectorMax開創的技術提高了在大規模的完善和不完善網路上提供IP視訊的效率，解決了即時線性廣播電視向網路線上交付的演進。該公司擁有102項全球專利，植根於各種以軟體為基礎的IP傳輸技術。

憑藉7,300萬美元研發資金的支持和擁有MIT、IBM Labs、Bell Labs、DARPA和MPEG認證的開發團隊十二年的深入研發，該公司得以提供由協同工作的多個模組組成的完整的端對端平臺，可以在頻寬受限和有限的基礎建設環境中透過非最佳網路將IPTV提供給大規模的觀眾。營運商不需要其他協力廠商元件即可側錄、編碼、管理和交付2020年訂戶所期望的沉浸式體驗。更多資訊請造訪www.vectormax.com。

關於IENTC Telecomunicaciones

位於墨西哥中部地區的IENTC Telecomunicaciones是一家深耕電信業十多年的公司。該公司透過自有的光纖網路提供高速網路服務和一流的服務與客戶體驗，確保業務始終暢通。IENTC擁有市場上最先進的技術，使其可以提供額外的服務，例如行動電話、虛擬專用電話交換機、智慧網路和電視服務等。更多資訊請造訪ientc.com。

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