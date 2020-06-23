IENTC Telecomunicaciones选择VectorMax Corporation来提供IP实时线性电视和订阅视频点播以支持在墨西哥的业务增长

引领基于软件的多播视频的新时代

通过在现有基础设施上交付视频，102项全球专利解决了硬件限制

革命性的软件为运营商解决了以前在经济上不可行的问题

纽约和墨西哥克雷塔罗–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–在墨西哥市场运营的互联网和电视服务提供商IENTC Telecomunicaciones今天宣布，其将推出VectorMax的统包式IPTV Platform作为支持其新电视产品的软件。IENTC Telecomunicaciones服务该市场已逾10载，这次新推出的服务扩充了其消费者产品阵容，反映了该公司日趋从广播电视向实时线性电视IP交付转型。

这标志着全软件解决方案的首次商业部署，它使运营商无需升级其网络基础架构即可从广播过渡到直播线性电视在线交付。该软件利用来自麻省理工学院(MIT)、IBM Labs、贝尔实验室(Bell Labs)、美国国防部高级研究计划局(DARPA)和MPEG相关项目的7300万美元研发资金，以统包式、全集成、多播软件平台的方式，为有线运营商、电信公司和高速接入供应商提供多播实时线性内容。

VectorMax全球产品总裁Peter von Schlossberg表示：“运营商需要转变并支持他们的娱乐体验，以保持相关性和竞争力。我们的运营商正在寻找解决方案，提供与Netflix、Hulu、Amazon、Google等公司的订阅视频点播(SVOD)产品并行的实时线性消费者体验。VectorMax开发了一种独特的软件解决方案，可利用现有的基础设施和网络来提供高质量的实时线性广播和其他IP服务。”

IENTC首席执行官Carlos Arguimbau表示：“向实时线性内容在线交付过渡的过程可能令人生畏，但VectorMax的软件平台让我们能够快速查看通过VectorMax软件以多播方式摄取和交付的消费者产品。我们在数周内就上线了可在Amazon FireTV、Roku、Android机顶盒、智能电视和iOS上运行的自有品牌的流媒体播放器应用。VectorMax的‘试用’(show-me)销售策略使我们能够轻松确定，他们是帮助我们满足客户不断增长的需求的不二之选。”

Arguimbau表示：“VectorMax执行技术和营销解决方案的能力，以及对我们现有业务运营微乎其微的影响，使我们确信他们是驾驭新市场动态的重要资源。最终产品对于IENTC和我们的客户而言是一个双赢的局面。”

IENTC新的+TV服务得到了Hub Entertainment Research的一项近期研究的证实。该研究发现，每名美国观众过去24个月在线观看电视服务的平均数量增长了50%以上。预计该数字将成为一种全球趋势。IENTC也在跟踪Hub的发现，其中使用运营商提供的机顶盒来观看流媒体服务的付费电视用户倾向于继续使用机顶盒；其中58%的用户用它访问Netflix，61%的用户访问Amazon，57%的用户访问Hulu。

von Schlossberg表示：“这些发现有力地证明，整合流服务是提供商从机顶盒中创造价值和减少用户退订有线电视的另一种有效方式。VectorMax在12月部署了我们的平台，目前正在向IENTC墨西哥业务网络的更广泛地区扩展。从战略上来看，我们的定位是帮助有线电视公司和电信公司应对这一转变，并像按下开关一样轻松地推销新服务。VectorMax Platform计划从2020年第3季度开始向更多客户推广。”

关于VectorMax Corporation

VectorMax开创的技术提高了在大规模的完善和不完善网络上提供IP视频的效率，解决了实时线性广播电视向网络在线交付的演进。该公司拥有102项全球专利，植根于各种基于软件的IP传输技术。

凭借7,300万美元研发资金的支持和拥有MIT、IBM Labs、Bell Labs、DARPA和MPEG资质的开发团队十二年的深入研发，该公司得以提供由协同工作的多个模块组成的完整的端到端平台，可以在带宽受限和有限的基础设施环境中通过非最佳网络将IPTV提供给大规模的观众。运营商不需要其他第三方组件即可摄取、编码、管理和交付2020年订户所期望的沉浸式体验。更多信息请访问www.vectormax.com。

关于IENTC Telecomunicaciones

位于墨西哥中部地区的IENTC Telecomunicaciones是一家深耕电信行业十多年的公司。该公司通过自有的光纤网络提供高速互联网服务和一流的服务与客户体验，确保业务始终畅通。IENTC拥有市场上最先进的技术，使其可以提供额外的服务，例如移动电话、虚拟专用分组交换机、智能互联网和电视服务等。更多信息请访问ientc.com。

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