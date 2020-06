MyHeritage lanceert Photo Enhancer voor aanbrengen scherpe focus in wazige foto’s

MyHeritage Photo Enhancer verbetert foto’s met gebruik van baanbrekende AI technologie

TEL AVIV, Israël & LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage, de toonaangevende wereldwijde dienst voor het ontdekken van uw verleden en het versterken van uw toekomst, heeft vandaag de lancering aangekondigd van de MyHeritage Photo Enhancer, een krachtige nieuwe functie waarmee scherpe focus wordt aangebracht in wazige foto’s, of foto’s van lage kwaliteit of resolutie. Foto’s worden verbeterd met behulp van gespecialiseerde technologie, die geweldige resultaten geeft van hoge kwaliteit.

De MyHeritage Photo Enhancer neemt oude of wazige foto’s en vergroot hun resolutie, zodat de gezichten die erin verschijnen scherp en duidelijk zijn. De Photo Enhancer wordt mogelijk gemaakt door deep learning-technologie, waarvoor een licentie is verstrekt aan MyHeritage en naadloos is geïntegreerd in het bedrijfsplatform. Het leidt af hoe de gezichten op de foto’s verschijnen met uitzonderlijke resultaten. Verbetering is vooral handig voor historische foto’s waarbij de gezichten vaak klein en wazig zijn, maar werkt zelfs goed op nieuwe kleurenfoto’s. De functie werkt het beste bij foto’s waarop meerdere mensen voorkomen en verbeterde gezichten één voor één kunnen worden bekeken. De originele foto’s blijven intact en worden niet gewijzigd door het verbeteringsproces, waarbij naast de originelen, afzonderlijke versies worden gemaakt.

“De MyHeritage Photo Enhancer voegt zich bij een robuuste lijn van op technologie gebaseerde functies op MyHeritage, die mensen over de hele wereld op nieuwe en betekenisvolle manieren helpen om in contact te komen met hun familiegeschiedenis”, aldus Gilad Japhet, oprichter en CEO van MyHeritage. “Na het recente succes van onze functie voor het inkleuren van foto’s, zagen we het verbeteren van foto’s als een natuurlijke volgende stap. We zijn verheugd deze technologie te integreren in ons platform voor familiegeschiedenis. Deze toevoeging maakt MyHeritage het beste platform voor het uploaden, verbeteren en delen van historische foto’s, zonder uitzondering. Het maakt genealogie ook leuk, zoals het hoort. ”

In februari 2020 lanceerde het bedrijf MyHeritage In Color™, een op AI-gebaseerde functie om zwart-witfoto’s in te kleuren. De functie werd enorm populair, met tot nu toe 11,4 miljoen foto’s ingekleurd en veelvuldig gedeeld op social media. Verbetering en inkleuring vullen elkaar aan en gebruikers worden uitgenodigd om foto’s te verbeteren die ze eerder hebben ingekleurd, evenals andere foto’s.

Integratie met stambomen

Miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken het MyHeritage platform om hun familiegeschiedenis te verkennen en hun familiefoto’s digitaal te bewaren. Gebruikers van MyHeritage hebben honderden miljoenen foto’s naar het platform geüpload en deze verrijkt met metagegevens en tags, waaronder de datum, plaats en personen die op de foto’s voorkomen. De MyHeritage Photo Enhancer biedt gebruikers een grotere waardering voor hun herkomst door verduidelijkte gezichten van hun voorouders. Samen met inkleuring maken deze innovatieve functies gebruikers enthousiast door nieuwe perspectieven op hun familiegeschiedenis.

De MyHeritage Photo Enhancer is beschikbaar op het MyHeritage platform en op MyHeritage’s gratis mobiele app voor iOS en Android, de perfecte tool voor het scannen en digitaliseren van oude foto’s uit fysieke albums. Foto’s die zijn verbeterd en / of ingekleurd, kunnen eenvoudig worden gedeeld met familie en vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp en andere social media.

MyHeritage doet er alles aan om de authenticiteit van historische documenten te behouden. Daarom onderscheidt het verbeterde foto’s van de originelen, met een speciaal toverstafsymbool in de linkerbenedenhoek van verbeterde foto’s. In foto’s die zijn ingekleurd, verschijnt een soortgelijk symbool. Foto’s die zowel verbeterd als ingekleurd zijn, hebben beide symbolen naast elkaar. Hierdoor kunnen anderen snel vaststellen of een foto is gewijzigd. MyHeritage is strikt gecommitteerd aan de privacy van gebruikers en zorgt ervoor dat fotoverbetering en inkleuring uitsluitend op MyHeritage servers plaatsvinden.

De MyHeritage Photo Enhancer is een freemium functie op MyHeritage. Tien foto’s kunnen gratis worden verbeterd, waarna voor verder gebruik van deze functie een abonnement is vereist.

Over MyHeritage

MyHeritage is het toonaangevende, wereldwijde ontdekkingsplatform voor het verkennen van familiegeschiedenis en het verkrijgen van waardevolle gezondheidsinzichten. Met miljarden historische gegevens en stamboomprofielen, en met geavanceerde matchingtechnologieën voor al zijn middelen, kunnen gebruikers met MyHeritage hun verleden ontdekken en hun toekomst versterken. MyHeritage DNA werd in 2016 gelanceerd en is uitgegroeid tot een van’s werelds grootste consumenten-DNA-databases, met meer dan 4 miljoen gebruikers.

De MyHeritage DNA-test Gezondheid die werd gelanceerd in mei 2019, voegt compacte rapporten toe over gezondheid, waarvan een aantal uniek zijn voor MyHeritage, om mensen te helpen begrijpen hoe hun genen van invloed kunnen zijn op hun gezondheid en geïnformeerde keuzes te maken om hun toekomst te verbeteren. Als ‘s werelds toonaangevende wereldwijde dienst die familiegeschiedenis en DNA-tests voor genealogie en gezondheid combineert, is MyHeritage uniek gepositioneerd om gebruikers een betekenisvolle ervaring te bieden, die ontdekkingen over hun verleden, heden en toekomst verenigt. MyHeritage is beschikbaar in 42 talen en de populairste dienst voor DNA-testen en familiegeschiedenis in Europa. www.myheritage.nl

